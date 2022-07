TransPod présente le FluxJet, un véhicule révolutionnaire pour le transport à ultra-haute vitesse à plus de 1000 km/h





TransPod, la startup qui développe le premier système de transport terrestre à ultra-haute vitesse (la Ligne TransPod) et qui a pour vocation de redéfinir le transport de passagers et de marchandises, a dévoilé le FluxJet, une innovation révolutionnaire qui transforme notre façon de vivre, de travailler et de voyager.

Basé sur des innovations de rupture en matière de propulsion et de systèmes d'énergie propre sans combustibles fossiles, le FluxJet est un véhicule entièrement électrique qui est à la croisée entre un avion et un train. Grâce à des avancées technologiques en matière de transmission d'énergie sans contact et à un nouveau domaine de la physique appelé "veillance flux", le FluxJet se déplace dans une voie de guidage protégée à plus de 1 000 km/h, soit plus vite qu'un avion à réaction et trois fois plus vite qu'un train à grande vitesse.

Le FluxJet fonctionnera exclusivement sur la ligne TransPod, un système de réseau avec des stations dans des endroits clés et des grandes villes, avec des départs à haute fréquence conçus pour permettre des voyages rapides, abordables et sûrs. Récemment, TransPod a confirmé un financement de 550 millions de dollars américains et a annoncé la prochaine phase d'un projet d'infrastructure de 18 milliards de dollars américains pour construire la ligne TransPod pour relier les villes de Calgary et Edmonton en Alberta, au Canada. Les travaux préliminaires de construction, y compris l'évaluation de l'impact environnemental, ont commencé. Ce projet crucial créera jusqu'à 140 000 emplois et ajoutera 19,2 milliards de dollars au PIB de la région tout au long de la construction. Une fois la ligne TransPod en service, les passagers paieront environ 44 % de moins qu'un billet d'avion pour emprunter ce corridor et réduiront les émissions de CO2 de 636 000 tonnes par an.

"Tout le travail acharné de ces dernières années a conduit à ce jalon important où tous nos efforts se matérialisent. La technologie est prouvée, et nous avons la confiance des investisseurs, des gouvernements et des partenaires pour continuer à aller de l'avant et redéfinir efficacement le transport", a déclaré Sébastien Gendron, cofondateur et PDG de TransPod.

Lors de l'événement d'inauguration de TransPod à Toronto, un FluxJet à échelle réduite a été présenté dans une démonstration en direct montrant ses capacités de vol. Le véhicule FluxJet de près d'une tonne a démontré une procédure de décollage, de déplacement et d'atterrissage à l'intérieur de sa voie de guidage. Les images de l'événement et de la démonstration sont disponibles ici.

"Cette étape importante est un grand pas en avant", a déclaré Ryan Janzen, cofondateur et directeur de la technologie de TransPod. "Le FluxJet est à la croisée de la recherche scientifique, du développement industriel et d'une infrastructure massive et répond aux besoins des passagers afin de réduire notre dépendance à l'égard des avions et des autoroutes très dépendantes des combustibles fossiles".

"TransPod change complètement la donne du transport de passagers et de marchandises à ultra haute vitesse et sans émission entre les grandes villes", a déclaré Yung Wu, PDG du MaRS Discovery District. "Il est temps que nos décideurs, nos investisseurs et nos exploitants prennent des mesures audacieuses pour soutenir la commercialisation d'innovations canadiennes comme TransPod, afin de faire émerger des leaders de l'économie mondiale de l'innovation, qui vaut plusieurs milliards de dollars."

"Le FluxJet est une première pour l'innovation canadienne et constitue le prochain grand projet d'infrastructure qui sera porté au niveau mondial. La ligne TransPod est développée en collaboration avec nos partenaires en Europe, aux États-Unis et au-delà, notamment des universités, des centres de recherche, l'industrie aérospatiale, des cabinets d'architecture, les chemins de fer et des entreprises de la construction".

L'inauguration du FluxJet de TransPod a été rendue possible grâce au soutien et à la collaboration du Building Trades of Alberta, des syndicats de la construction du Canada, de Dassault Systèmes, de DHL Express, de MaRS, d'Ikos Consulting, SADE et REC Architecture.

À propos de TransPod Inc.

L'objectif de TransPod est de révolutionner et de redéfinir le transport commercial entre les grandes villes des marchés développés et émergents. La startup a été fondée en 2015 pour construire le premier système de transport par tube au monde (la Ligne TransPod) afin de connecter les personnes, les villes et les entreprises avec un transport à grande vitesse, abordable et écologiquement durable. TransPod Inc. a son siège social à Toronto, au Canada, et possède des sociétés affiliées en Alberta, en France et aux Émirats arabes unis.

Visitez le site www.transpod.com pour en savoir plus.

