Certn et Wilma mettent la confiance et l'expérience des candidates au centre de leurs préoccupations





Le nouveau service de taxi « par et pour les femmes » utilisera les vérifications d'antécédents rapides, approfondies et fiables de Certn.

VICTORIA, Colombie-Britannique, le 21 juill. 2022 /CNW/ - Certn, un chef de file en matière de solutions de vérification des antécédents, a annoncé aujourd'hui l'intégration de son interface de protocole d'application (API) à la plateforme Wilma, faisant ainsi progresser la mission de bâtir une culture de confiance dans les services de transport. Wilma est un nouveau service de taxi par abonnement axé sur la sécurité des passagères et des conductrices.

Il sera lancé en août 2022 à London, en Ontario, pour offrir aux femmes et aux personnes de diverses identités de genre une expérience de transport sécuritaire et sans tracas. Wilma demande aux femmes et aux personnes de diverses identités de genre de poser leur candidature pour devenir des conductrices. Toutes les conductrices potentielles de Wilma feront l'objet d'une vérification des antécédents fournie par la solution alimentée par l'intelligence artificielle de Certn, qui met l'expérience du candidat au premier plan.

Avec Certn, les candidats peuvent facilement effectuer leur vérification des antécédents à partir de leur ordinateur portable ou de leur téléphone intelligent. Les candidats téléversent simplement un autoportrait et une photo de leur permis de conduire pour confirmer leur identité. Certn effectue ensuite la vérification des antécédents au moyen de son API. L'ensemble du processus de vérification est rapide et pratique, et donne souvent des résultats en 15 minutes ou moins. Par conséquent, les conductrices peuvent prendre la route rapidement, et les passagères sont assurées d'une expérience sécuritaire avec Wilma.

Terri Phipps, fondatrice et cheffe de la direction de Wilma Technologies Inc, a déclaré : « Wilma est le premier service de taxi par abonnement en son genre en Amérique du Nord, offrant une expérience communautaire axée sur la sécurité à l'époque où nous avons beaucoup recours à ce type de service. Nous voulons donner à nos conductrices une source de revenus solide et à nos passagères une expérience sans tracas. Par conséquent, nous avions besoin d'un moyen rapide, sécuritaire, pratique et hors pair de vérifier les antécédents, et c'est ce que Certn nous fournit. Il s'agit d'une façon transparente et efficace de développer notre entreprise et de nous attaquer à un secteur insuffisamment desservi de ce marché. »

Le chef de la direction de Certn, Andrew McLeod, a souligné : « Contrairement à d'autres processus, qui ont tendance à sembler invasifs et lents, Certn veillera à ce que les conductrices potentielles aient le sentiment qu'il s'agit d'une vérification approfondie qui les aide à faire partie d'une communauté de confiance. Nous sommes fiers de jouer un rôle dans le parcours de Wilma pour mettre la confiance au service des conductrices et des passagères. »

À propos de Certn

Grâce à une technologie innovante, conviviale et conforme, Certn solidifie d'importants liens de confiance dans le monde entier. Utilisé par des employeurs de premier plan, des entreprises de recrutement, des sociétés de gestion immobilière et des entreprises de l'économie à la demande, Certn fournit des vérifications d'antécédents criminels nationaux et internationaux, des dossiers de conducteur, des rapports de crédit, des vérifications de références, des vérifications d'éducation, des vérifications d'emploi, des vérifications d'identité, et bien plus. Certn est un chef de file en matière de solutions de renseignements sur les personnes, modernisant le processus de vérification des antécédents à l'échelle mondiale et établissant une base de confiance envers les gens.

À propos de Wilma

Wilma est le premier service de taxi par abonnement par et pour les femmes en Amérique du Nord dédié à la sécurité des femmes et des personnes de diverses identités de genre. En créant une atmosphère de confiance et de communauté au sein de l'économie à la demande pour les services de taxi, nous nous engageons à être le moyen de transport préféré des femmes. Elles peuvent également s'inscrire pour devenir membre en téléchargeant l'application Wilma pour passagères. Les gens peuvent aussi OFFRIR un abonnement à une femme qui leur tient à coeur en visitant le site Web à l'adresse www.getwilma.app et en cliquant sur « Gift a membership ».

Wilma fournit un service de taxi différent et sans tracas, ainsi que des opportunités d'emploi qui travaillent pour les femmes et leur donnent du pouvoir. Parce que la sécurité DES FEMMES passe avant tout.

