Americable choisit Enghouse Networks et Broadpeak pour diffuser la télévision aux militaires américains au Japon





La solution entièrement gérée fournit un flux vidéo de qualité exceptionnelle

MARKHAM, Ontario and NEW YORK, 22 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Enghouse Networks, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de plateforme SaaS IPTV, et Broadpeak®, l'une des principales sociétés mondiales de streaming vidéo, ont été sélectionnés par Americable International, Inc. pour fournir un service de streaming vidéo de classe mondiale au personnel militaire américain en poste au Japon.

Americable se consacre à l'amélioration de la vie des militaires américains en mission à l'étranger en leur fournissant les meilleurs programmes de télévision dans un format de la plus haute qualité. La société offre également les connexions Internet les plus rapides et les plus fiables à des prix abordables.

Americable déploie actuellement une solution adaptative d'Enghouse et Broadpeak pour assurer un service de haute qualité à ses utilisateurs sur un large éventail d'appareils, notamment Fire TV et AndroidTVtm.

« Nous nous sommes engagés à offrir au personnel militaire à l'étranger un service de classe mondiale », a déclaré Kathy Ragusa, PDG d'Americable. Pour y parvenir, nous avons adopté les solutions de streaming à l'épreuve du temps d'Enghouse et de Broadpeak pour développer notre service. L'expertise de Broadpeak en matière de diffusion vidéo et l'expérience utilisateur de haute qualité d'Enghouse permettent à notre partenariat de faire passer notre service de streaming vidéo à l'avant-garde de l'industrie. »

Americable utilise le service de streaming vidéo peakVU TV de Broadpeak qui s'appuie sur ses logiciels d'origine vidéo, de conditionnement vidéo et de CDN, ainsi que sur plus de 10 ans d'expérience dans la diffusion IP à débit adaptatif. La solution permet la diffusion de contenu américain en direct, de télévision de rattrapage, de NPVR et de VOD, ainsi que de contenu local japonais aux abonnés d'Americable Stream. Ils s'appuient sur la plateforme innovante EspialTV d'Enghouse, qui fournit une solution multi-tenant basée sur le cloud pour gérer et contrôler le service de télévision et les solutions client pour les mobiles, les décodeurs de détail (par exemple FireTV, AppleTV) et les décodeurs gérés.

« Americable fournit un service vital pour le personnel militaire américain servant à l'étranger, et nous avons été honorés qu'ils aient choisi Enghouse Networks, EspialTV pour les aider à offrir un service de télévision convaincant », a déclaré Mick McCluskey, vice-président de la gestion des produits chez Enghouse Networks. « Nous avons une expérience inégalée dans la fourniture d'expériences télévisuelles exceptionnelles pour les clients résidentiels et les clients de masse/commerciaux, qui sera applicable pour ce déploiement. »

« Nous sommes très heureux de nous associer à Americable et Enghouse pour améliorer la qualité de la télévision pour les abonnés à Americable Stream », a déclaré Mario Rainville, vice-président des ventes de Broadpeak en Amérique du Nord. « Les solutions à l'épreuve du temps de Broadpeak, qui comprennent des outils avancés de surveillance et de données d'utilisation, contribueront à la mise en cache des contenus qui ont la plus grande valeur pour les consommateurs, notamment lorsqu'ils sont loin de chez eux. »

Comme les solutions de Broadpeak sont entièrement intégrées à Enghouse EspialTV et déployées auprès de plusieurs opérateurs, Americable a pu déployer la solution rapidement et sans risque.

À propos d'Enghouse Networks

Enghouse Networks est un fournisseur mondial de technologies et de solutions de télécommunications de premier plan. Notre engagement est de fournir avec succès des solutions qui peuvent permettre la transformation numérique, et créer une communauté mondiale connectée. De la périphérie au cloud, nos applications permettent aux entreprises de communication et de médias de nouvelle génération, à la défense, aux agences de sécurité publique et aux services publics de planifier, concevoir, développer, surveiller, protéger et simplifier la complexité du réseau de manière fiable, dans un environnement 5G, IoT, cloud, d'IA, NFV et SDN indépendant des fournisseurs. Le portefeuille technologique d'Enghouse Networks couvre l'infrastructure de réseau, les systèmes de soutien aux entreprises (BSS), les systèmes de soutien aux opérations (OSS) et les solutions de transformation numérique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.enghousenetworks.com. Enghouse Networks est une unité de Enghouse Systems Ltd., située à Markham, Ontario.

À propos de Broadpeak

Broadpeak conçoit et fabrique des composants de diffusion vidéo pour les fournisseurs de contenu et les fournisseurs de services réseau qui déploient des services IPTV, câble, satellite, OTT et mobiles. Son portefeuille de solutions et de technologies permet de diffuser des films, des émissions de télévision et d'autres contenus sur des réseaux gérés et Internet pour une visualisation sur tout type d'appareil. Les systèmes et services de la société aident les opérateurs à accroître leur part de marché et à améliorer la fidélité des abonnés avec une qualité d'expérience supérieure. Broadpeak accompagne tous ses clients dans le monde entier, des simples installations aux grands systèmes de livraison atteignant des capacités de plusieurs millions de flux simultanés. Le siège social de Broadpeak est situé à Cesson Sévigné, en France.

Balvinder Sandhu, responsable marketing, + 44 (0)1628 641 789, [email protected]

Communiqué envoyé le 21 juillet 2022 à 22:00 et diffusé par :