flatexDEGIRO tient parole et renonce à appliquer des intérêts négatifs à ses clients

Suite à la décision prise aujourd'hui par la Banque centrale européenne (BCE) de relever le taux de dépôt, flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Symbole: FTK.GR), premier courtier en ligne et à la progression la plus rapide d'Europe, répercutera sur ses clients les avantages financiers qui en résultent directement et supprimera totalement les charges d'intérêts négatifs pour tous ses clients à partir du 1er août 2022. Considérant que flatexDEGIRO a en dépôt plus de 3 milliards EUR d'avoirs appartenant à ses clients, un contexte de taux d'intérêt positifs représente un potentiel de revenus important pour la Société.

Frank Niehage, PDG de flatexDEGIRO a déclaré: «Lorsque nous avons commencé à appliquer le taux de dépôt de la BCE en tant que charge d'intérêt négatifs en 2017, nous l'avons fait de manière ouverte et transparente, sans la camoufler dans d'autres augmentations de frais. À l'époque, nous avions promis que, lorsque les taux d'intérêt remonteraient, nous supprimerions ce taux d'intérêt négatif. Et nous sommes fidèles à notre parole: aujourd'hui nous exécutons cette promesse. Reste à voir si d'autres banques et courtiers en ligne suivront notre exemple et annuleront également les frais cachés.»

Muhamad Chahrour, directeur financier de flatexDEGIRO et PDG de DEGIRO a ajouté: «La décision sur les taux d'intérêt prise aujourd'hui par la BCE et les étapes imminentes conduisant à un environnement de taux d'intérêt positifs met fin à une décennie de taux d'intérêt nuls et négatifs en Europe. C'est non seulement un soulagement pour nos clients, mais cela représente un important potentiel de revenus pour flatexDEGIRO, sans que nous ayons à prendre un risque d'investissement accru. Le renforcement de nos revenus et de notre puissance financière qui en résulte nous offre des avantages supplémentaires et durables par rapport aux courtiers en ligne qui n'ont pas accès à ce potentiel parce qu'ils ne possèdent pas de licence bancaire.»

À propos de flatexDEGIRO AG

flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, symbole: FTK.GR) exploite une plateforme de courtage en ligne leader du marché et dont la croissance est la plus rapide d'Europe. Sur la base d'une technologie de pointe élaborée en interne, les clients des marques flatex et DEGIRO se voient proposer une large gamme de produits indépendants, avec exécution de leurs ordres sur les meilleures bourses de TIER 1. Son avance technologique, sa grande efficacité et d'importantes économies d'échelle permettent à flatexDEGIRO d'améliorer en permanence son offre de services aux clients.

flatexDEGIRO, qui revendique plus de 2 millions de comptes clients et quelque 91 millions d'opérations sur titres traitées en 2021, est le plus grand courtier en ligne européen pour investisseurs privés. En cette période de consolidation bancaire, de taux d'intérêt bas et de numérisation, flatexDEGIRO est idéalement positionnée pour poursuivre sa croissance. Au cours des cinq prochaines années, flatexDEGIRO ambitionne d'augmenter sa clientèle pour passer à 7 ou 8 millions de comptes clients et de traiter 250 à 350 millions de transactions par an, même pendant les années de faible volatilité.

Langue: anglais Société: flatexDEGIRO AG Omniturm, Große Gallusstraße 16-18 60312 Francfort-sur-le-Main Allemagne Tél.: +49 (0) 69 450001 0 E-mail: [email protected] Site Web: www.flatexdegiro.com ISIN: DE000FTG1111 WKN: FTG111 Indices: SDAX Cotation: Marchés réglementés de Berlin, Düsseldorf, Francfort (Prime Standard), Hambourg, Munich, Stuttgart, Tradegate Exchange

