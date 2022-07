Neuraptive Therapeutics annonce le recrutement du premier patient dans un essai de Phase 2 sur le NTX-001 dans la prévention de la paralysie faciale, et publie une mise à jour sur l'étude de Phase 2 évaluant le NTX-001 dans les lésions nerveuses...





Neuraptive Therapeutics, Inc. (Neuraptive), une société biotechnologique de phase clinique spécialisée dans le développement de thérapies novatrices et de produits médicaux pour le traitement des lésions nerveuses périphériques, annonce le recrutement du premier patient dans son essai clinique de Phase 2a évaluant l'innocuité et l'efficacité du NTX-001 comparé à la norme de soins dans le traitement et la prévention de la paralysie faciale.

"Nous sommes heureux de recruter notre premier patient dans cette importante étude de Phase 2, qui approfondira notre compréhension du rôle potentiel du NTX-001 dans un domaine médical présentant d'importants besoins non satisfaits", déclare Evan Tzanis, VP exécutif et responsable de la R&D de Neuraptive.

La société publie en outre une mise à jour sur l'étude en cours de Phase 2 sur les traumatismes. "Alors que nous sortons de la pandémie mondiale, nous observons une amélioration sensible dans le recrutement et prévoyons des résultats préliminaires pour le second semestre de 2023", déclare Tzanis. "Nous voulons remercier les chercheurs et les patients pour leur engagement à élargir les options thérapeutiques susceptibles d'améliorer les résultats des patients, même durant les temps incertains de la pandémie de COVID-19."

"Avec le lancement de notre étude sur la prévention de la paralysie faciale, et avec les récents progrès réalisés dans l'étude sur les traumatismes, nous sommes en passe d'avoir deux perspectives majeures sur nos études de démonstration de faisabilité dans les 18 prochaines mois, ce qui représente une avancée significative dans l'identification d'une trajectoire d'approbation pour le NTX-001", déclare Robert Radie, président du conseil et PDG de Neuraptive. "Ces études témoignent de l'engagement de Neuraptive à trouver des solutions novatrices pour améliorer les résultats des patients ayant subi des réparations de lésions nerveuses aiguës et des interventions chirurgicales reconstructrices impliquant les nerfs périphériques. Nous nous réjouissons à la perspective de fournir des mises à jour sur nos futurs progrès", déclare Radie.

À propos de l'étude sur la réanimation faciale

Une étude de Phase 2a, multicentrique, prospective, randomisée, à double insu (sujets et évaluateurs) et contrôlée évaluant l'innocuité et l'efficacité du NTX-001 comparé à la norme de soins dans le traitement et la prévention de la paralysie faciale nécessitant une réparation chirurgicale.

Pour plus d'informations sur l'étude sur la réanimation faciale, visitez ClinicalTrials.gov sur NTx20202Clinicaltrials.gov.

Pour plus d'informations sur l'étude sur les traumatismes aigus, visitez ClinicalTrials.gov sur NTx20201Clinicaltrials.gov.

À propos de Neuraptive

Neuraptive Therapeutics, Inc. est une société biotechnologique spécialisée dans le développement de thérapies et produits médicaux innovants pour répondre aux besoins non satisfaits des médecins et des patients souffrant de lésions nerveuses périphériques. La société est basée à Philadelphie, en Pennsylvanie. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.neuraptive.com.

