L'Allée des célébrités canadiennes annonce la première série d'intronisations pour 2022 à la soirée annuelle Music Under the Stars

Le Gala de l'Allée des célébrités canadiennes revient le 3 décembrerd avec un événement en personne rempli d'étoiles au Beanfield Centre, à Toronto (Ontario) ; la diffusion sera assurée par CTV à une date ultérieure.

TORONTO, le 21 juill. 2022 /CNW/ - L'Allée des célébrités canadiennes a le plaisir d'annoncer le premier groupe d'intronisés de la classe 2022, soit quatre Canadiens exceptionnels qui ont eu un impact et un héritage profonds dans leurs domaines respectifs. Lors de l'événement annuel Music Under the Stars qui s'est tenu à Casa Loma, à Toronto (Ontario), un groupe d'invités intimes était présent pour célébrer les nouveaux intronisés qui rejoindront les rangs distingués de l'Allée des célébrités canadiennes, notamment l'une des 50 premières femmes d'affaires au monde, une chanteuse R&B au sommet des palmarès, un héros sportif multidisciplinaire et une institution de la comédie qui a été le tremplin canadien des plus grands comiques internationaux.

"Les intronisés de cette année sont emblématiques de la réussite canadienne. Leur impact s'étend bien au-delà de la culture et de la société canadiennes, jusqu'à l'échelon de l'influence mondiale, et ils continuent d'inspirer tous les Canadiens", a déclaré Jeffrey Latimer, PDG de l'Allée des célébrités canadiennes.

D'autres intronisés seront annoncés dans les semaines à venir, représentant les cinq piliers de reconnaissance de l'organisation : Arts et divertissement ; Entrepreneuriat et philanthropie ; Humanitarisme ; Science, technologie et innovation ; Sports et athlétisme.

Les personnes intronisées et honorées seront célébrées lors d'un gala en personne rempli d'étoiles le 3 décembre, 2022 au Beanfield Centre de Toronto, ON, qui comprendra des performances mémorables et des hommages des plus brillantes étoiles du Canada et des anciens de L'Allée des célébrités canadiennes. Une émission spéciale sera diffusée à une date ultérieure sur CTV.

La première série d'intronisations de l'Allée des célébrités canadiennes 2022 est la suivante :

Lionel Conacher (Sports et athlétisme) - Le plus grand athlète complet du Canada

Deborah Cox (Arts et spectacles) - Chanteuse, actrice et vedette de Broadway Canadienne

Just For Laughs (Arts et spectacles) - Le rendez-vous international de la comédie au Canada

Heather Reisman (Entrepreneuriat et philanthropie) - La défenseuse de l'alphabétisation la plus reconnue au Canada

Les personnes honorées par L'Allée des célébrités canadiennes 2022 sont :

Arkells - Allan Slaight Music Impact Honour

Pour consulter le communiqué complet et la liste complète des lauréats, rendez-vous sur www.canadaswalkoffame.com.

