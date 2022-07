NexusBioAg et MustGrow Biologics annoncent une entente exclusive de commercialisation et de distribution au Canada





La collaboration élargit les solutions agricoles novatrices, durables et régénératrices pour les producteurs canadiens

DOWNERS GROVE, Illinois et Saskatoon, Saskatchewan, 21 juillet 2022 /CNW/ - Univar Solutions Inc. (NYSE : UNVR) (« Univar Solutions »), un important fournisseur mondial de solutions pour les utilisateurs d'ingrédients et de produits chimiques spécialisés, a annoncé aujourd'hui que NexusBioAg, une division d'Univar Solutions, et MustGrow Biologics Corp. (« MustGrow »), une entreprise de biotechnologie agricole axée sur la prestation de solutions biologiques fondées sur la science pour les cultures de grande valeur, ont conclu une entente de commercialisation et de distribution exclusive sur le marché canadien du canola et des légumineuses à grain pour TerraMGtm, une technologie de biopesticide pour les sols dérivée de la moutarde. L'ajout de cette technologie à base de plantes diversifie et élargit davantage le vaste portefeuille d'inoculants, de micronutriments, de stabilisants à l'azote et de produits foliaires de NexusBioAg pour le marché agricole canadien.

En 2021, NexusBioAg et MustGrow ont lancé un programme de recherche sur le terrain visant à développer la technologie agricole durable de MustGrow pour les cultures canadiennes de canola et de légumineuses à grain. Cette technologie a le potentiel de relever les défis agronomiques posés par la hernie du chou et le parasite aphanomyces qui affectent ces cultures. En s'appuyant sur les données antérieures, les entreprises passent maintenant à la prochaine étape du processus de développement. Grâce à cette entente exclusive de commercialisation et de distribution, les clients de NexusBioAg ont accès aux dernières innovations agronomiques, qui n'ont pas encore été enregistrées auprès de l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire du Canada.

« TerraMG complète le portefeuille de NexusBioAg et nous sommes ravis d'ajouter cette technologie à notre offre de produits en croissance. NexusBioAg est l'unique distributeur de TerraMG au Canada pour les cultures de canola et de légumineuses à grain, et cette entente renforce davantage l'engagement de l'entreprise à collaborer avec les principaux fabricants pour mettre au point des solutions de pointe, novatrices et durables qui offrent de la valeur à l'industrie agricole canadienne et qui profitent à ses producteurs », a déclaré Matthew Ottaway, premier vice-président, Solutions mondiales pour les consommateurs, Univar Solutions.

NexusBioAg s'engage à lancer des produits novateurs et de pointe, en mettant l'accent sur la durabilité et l'agriculture régénératrice, qui profitent à l'industrie agricole et aux producteurs canadiens. MustGrow se spécialise dans la recherche et le développement de biopesticides biologiques, exploitant le mécanisme de défense naturelle des graines de moutarde au moyen d'une technologie qui a le potentiel de lutter contre les maladies, les ravageurs et les mauvaises herbes. La combinaison des compétences des deux entreprises sur le marché agricole aidera les producteurs canadiens à profiter de solutions agricoles novatrices et durables.

« Nous sommes très heureux de nous associer à une organisation comme NexusBioAg. L'expertise technique et commerciale de son équipe est inégalée et sera avantageuse pour accélérer le développement et la croissance de TerraMG dans le contexte des cultures canadiennes de canola et de légumineuses à grain. L'équipe de NexusBioAg possède une connaissance extraordinaire du marché agricole canadien ainsi que des solutions d'agriculture durable. Nous avons hâte de commercialiser ensemble cette technologie de biopesticides sur le marché canadien », a fait remarquer Colin Bletsky, chef d'exploitation de MustGrow.

Pour en savoir plus sur les solutions de nutrition des cultures de NexusBioAg, visitez nexusbioag.com. Pour en savoir plus sur TerraMGtm, visitez le site mustgrow.ca .

À propos d'Univar Solutions

Univar Solutions (NYSE: UNVR) est un important distributeur mondial d'ingrédients et de produits chimiques présentant un portefeuille de premier plan des principaux producteurs du monde. Misant sur le plus grand parc de véhicules de transport privé du secteur et la plus grande équipe des ventes techniques de l'industrie, son savoir-faire logistique sans pareil, ses connaissances approfondies en matière de marché et de réglementation, sa formulation et son développement de recettes et ses outils numériques de pointe, Univar Solutions est bien placée pour offrir des solutions sur mesure et des services à valeur ajoutée à un large éventail de marchés, d'industries et d'applications. Tout en remplissant son objectif de contribuer à maintenir les communautés en bonne santé, nourries, propres et sûres, Univar Solutions s'engage à aider les clients et les fournisseurs à innover et à se concentrer sur la croissance commune. Pour en savoir plus, visitez univarsolutions.com .

À propos de NexusBioAg

NexusBioAg d'Univar Solutions offre un portefeuille élargi de solutions de nutrition des cultures, y compris des inoculants, des micronutriments, des stabilisants à l'azote et des produits foliaires à l'avant-garde de l'industrie. Grâce à une équipe diversifiée d'experts en inventaire et en logistique, en approvisionnement, en service à la clientèle, en agronomie et en vente et marketing, NexusBioAg s'efforce de répondre aux besoins de plus en plus personnalisés des entreprises agricoles. Grâce à ces capacités de pointe, à une approche collaborative axée sur l'équipe et à un engagement envers l'intégrité agricole, NexusBioAg aide ses clients à innover et à croître. Pour en savoir plus, consultez NexusBioAg.com .

À propos de MustGrow

MustGrow est une entreprise de biotechnologie agricole qui développe des biopesticides et des bioherbicides en exploitant le mécanisme de défense naturelle de la plante de moutarde pour protéger l'approvisionnement alimentaire mondial contre les maladies, les insectes nuisibles et les mauvaises herbes. MustGrow et ses principaux partenaires mondiaux, Janssen (division pharmaceutique de Johnson & Johnson), Bayer, Sumitomo Corporation et NexusBioAg d'Univar Solutions, développent des solutions organiques à base de moutarde pour potentiellement remplacer les produits chimiques synthétiques dangereux. Plus de 100 tests indépendants ont été effectués, validant l'approche sûre et efficace de MustGrow en matière de protection des cultures et des aliments. En attendant l'approbation réglementaire, les produits liquides brevetés de MustGrow pourraient être appliqués par injection, goutte-à-goutte ou pulvérisation, ce qui améliorerait la fonctionnalité et les caractéristiques de rendement. MustGrow est désormais une plateforme technologique et l'entreprise, en collaboration avec ses partenaires mondiaux, explore des applications dans plusieurs industries différentes, depuis le traitement des sols avant la récolte et la lutte contre les mauvaises herbes jusqu'à la lutte contre les maladies après la récolte et la préservation des aliments. MustGrow compte environ 49,2 millions d'actions ordinaires de base émises et en circulation et 55,1 millions d'actions après dilution. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site mustgrow.ca .

Énoncés prospectifs d'Univar

Le présent communiqué comprend certains énoncés relatifs à des événements futurs et aux intentions, croyances, attentes et prévisions pour l'avenir d'Univar Solutions, lesquels constituent des « énoncés prospectifs » au sens de l'article 27A de la Securities Act de 1933 et de l'article 21E de la Securities Exchange Act de 1934 dans leur version modifiée. Les facteurs potentiels qui pourraient affecter ces déclarations prospectives comprennent, entre autres : la propagation géographique ultime de la pandémie de COVID-19; la durée et la gravité de la pandémie de COVID-19; les mesures qui pourraient être prises par les autorités gouvernementales pour traiter ou autrement atténuer l'impact de la pandémie de COVID-19; les impacts négatifs potentiels de la pandémie de COVID-19 sur l'économie mondiale et sur les clients et fournisseurs d'Univar Solutions; l'impact global de la pandémie de COVID-19 sur les activités, les résultats d'exploitation et la situation financière d'Univar Solutions; d'autres fluctuations dans les conditions économiques générales, particulièrement dans la production industrielle et les demandes des clients d'Univar Solutions; des changements significatifs dans les stratégies commerciales des producteurs ou dans les opérations des clients d'Univar Solutions; des pressions concurrentielles accrues, y compris à la suite de la consolidation des concurrents; des changements significatifs dans le prix, la demande et la disponibilité des produits chimiques; les niveaux d'endettement d'Univar Solutions, les restrictions imposées par les instruments de dette d'Univar Solutions et la capacité d'Univar Solutions à obtenir des financements supplémentaires en cas de besoin; le large éventail de lois et de réglementations auxquelles nous sommes soumis, y compris les lois et réglementations étendues en matière d'environnement, de santé et de sécurité; une incapacité à intégrer les activités et les systèmes des sociétés que nous acquérons, y compris de Nexeo Solutions, Inc., ou de réaliser les avantages escomptés de telles acquisitions; des perturbations potentielles de l'activité et des violations de la sécurité, y compris des incidents de cybersécurité; une incapacité à générer un fonds de roulement suffisant; des augmentations des coûts de transport et de carburant et des changements dans la relation d'Univar Solutions avec les fournisseurs tiers; des accidents, des défaillances de sécurité, des dommages environnementaux, des problèmes de qualité et de responsabilité des produits et des rappels; des défaillances de livraison majeures ou systémiques impliquant le réseau de distribution d'Univar Solutions ou les produits qu'elle transporte; des risques opérationnels pour lesquels elle pourrait ne pas être assurée de manière adéquate; les litiges en cours et autres risques juridiques et réglementaires; les défis associés aux opérations internationales; l'exposition aux fluctuations des taux d'intérêt et des devises; la dépréciation potentielle de l'écart d'acquisition positif; les responsabilités associées aux acquisitions, aux entreprises et aux investissements stratégiques; les développements négatifs affectant les retraites multi-employeurs et les plans de retraite d'Univar Solutions; les interruptions de travail associées à la partie syndiquée de la main-d'oeuvre d'Univar Solutions; et les autres facteurs décrits dans les documents déposés par Univar Solutions auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Nous vous mettons en garde contre le fait que les renseignements prospectifs présentés dans ce communiqué ne sont pas une garantie d'événements ou de résultats futurs, et que les événements ou les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui sont présentés ou suggérés par les renseignements prospectifs contenus dans ce communiqué. De plus, les énoncés prospectifs peuvent généralement être identifiés par l'utilisation de termes prospectifs comme « peut », « planifie », « cherche à », « fera », « s'attend à », « à l'intention de », « estime », « anticipe », « croit » ou « continue », ou les formes négatives ou d'autres variantes de ces expressions ou de termes semblables. Tous les renseignements prospectifs présentés dans le présent communiqué ne le sont qu'en date de ce communiqué, et Univar Solutions ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser toute information prospective pour tenir compte des changements apportés aux hypothèses, à la suite d'événements imprévus ou autres, sauf si la loi l'exige.

Énoncés prospectifs de MustGrow

Certains énoncés inclus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » qui comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui peuvent avoir une incidence sur les résultats, le rendement ou les réalisations de MustGrow.

De façon générale, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi d'une terminologie prospective, comme « planifie », « s'attend à », « est attendu », « inscrit au budget », « estime », « a l'intention de », « anticipe » ou « n'anticipe pas », ou « croit », ou d'autres expressions similaires et stipulent que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient » ou « devraient » être prises, vont survenir ou être obtenus. Parmi les exemples d'énoncés prospectifs dans ce communiqué, on compte, entre autres, des déclarations de MustGrow concernant : (i) les approbations possibles de produits ; (ii) les mesures prévues par les partenaires pour mener le travail de développement sur le terrain, y compris les débits de dose, la fréquence d'application, les méthodes d'application et le travail de réglementation nécessaire à la commercialisation; (iii) l'efficacité prévue des produits des technologies à base de moutarde de MustGrow; (iv) les résultats attendus des collaborations avec des partenaires commerciaux.

Les énoncés prospectifs sont sujets à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de MustGrow diffèrent sensiblement de ceux présentés dans ces énoncés prospectifs, et même si ces résultats se concrétisent ou se réalisent pour l'essentiel, il n'y a aucune garantie qu'ils auront les conséquences ou les effets escomptés sur MustGrow. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et la situation financière de MustGrow diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs comprennent, entre autres, les facteurs suivants : (i) i) les préférences et les choix des organismes de réglementation agricole en ce qui concerne les délais d'approbation des produits; ii) la capacité des partenaires de MustGrow de respecter les obligations en vertu de leurs accords respectifs; (iii) d'autres risques décrits plus en détail dans la notice annuelle de MustGrow pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 et d'autres documents d'information continue déposés par MustGrow auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières applicables, disponibles à www.sedar.com . Les lecteurs sont invités à consulter ces documents pour obtenir des renseignements plus détaillés sur MustGrow, sous réserve des qualifications, des hypothèses et des remarques qui y sont énoncées.

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offres d'achat de titres aux États-Unis.

Le marché boursier canadien et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du marché boursier canadien) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

