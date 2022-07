Total Telecom: accompagner les transporteurs pour optimiser l'efficience énergétique





Total Telecom souligne que Huawei a lancé des solutions de développement vert à l'occasion de la Huawei Win-Win Innovation Week pour aider les transporteurs à améliorer leur efficience énergétique.

Alors que les exigences énergétiques continuent de s'intensifier dans toutes les régions et tous les secteurs industriels, les transporteurs ont un besoin impérieux d'améliorer l'écoefficience des produits et solutions dans leurs réseaux et de rendre leurs opérations plus performantes en termes énergétiques.

"Notre solution de développement vert contient 1 système indicateur et une solution d'architecture à 3 couches. Nous espérons aider les transporteurs à améliorer l'efficience énergétique des réseaux grâce aux solutions 1 + 3 systématiques de développement vert", a déclaré Philip Song, responsable Marketing, Carrier BG, Huawei, durant son allocution sur le développement d'infrastructures TCI vertes avec une écoefficience optimale à la Win-Win Conference.

M. Song estime que Huawei devrait améliorer l'efficience énergétique des équipements et l'efficience de la production électrique, tout en développant des solutions, grâce à la simplification de l'architecture réseau et à l'amélioration de l'efficience dans l'optique de maximiser l'écoefficience de tout le réseau.

Huawei adopte l'approche d'un désign hautement intégré afin d'améliorer l'écoefficience des équipements principaux. De plus, l'entreprise recommande d'utiliser les énergies renouvelables pour résoudre le problème lié à une source énergétique unique. Pour construire des sites verts, les transporteurs doivent déplacer tous les équipements en extérieur, adopter un design hautement intégré, et tirer au maximum parti des énergies renouvelables.

Il existe une autre dimension d'opération et de maintenance qui devrait être ajoutée à l'expérience réseau en vue d'une efficience énergétique plus élevée. "Nous pouvons maximiser la migration des utilisateurs pour renforcer l'efficience énergétique des technologies d'accès radio, par exemple de la 2G et la 3G à la 4G et la 5G", déclare M. Song. De plus, il est également possible de réguler la consommation énergétique via la gestion et l'analyse du trafic réseau.

Pour conclure, Huawei joue un rôle pionnier dans l'innovation et le développement de solutions et stratégies vertes pour le secteur des télécommunications. Le secteur des communications doit se positionner comme chef de file pour aider les transporteurs à améliorer l'efficience énergétique, tout en étant capable de répondre aux demandes croissantes sur les réseaux.

À propos de Total Telecom

Total Telecom diffuse des actualités quotidiennes en ligne et offre la possibilité de s'abonner aux gros titres par courriels et via des analyses mensuelles. Total Telecom organise chaque année des remises de prix comme les World Communication Awards, les Asia Communication Awards et une série de conférences et d'opportunités de réseautage, notamment Submarine Networks EMEA, 5GLIVE, Connected Italy, Connected Britain, Connected Germany et le Total Telecom Congress. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.totaltele.com.

Communiqué envoyé le 21 juillet 2022 à 20:10