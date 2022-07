MESSAGE DE LA MAIRIE AUX CITOYENS DE SAINT-LAMBERT : Des places en garderie à Saint-Lambert, une priorité!





SAINT-LAMBERT, QC, le 21 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Au nom de l'ensemble des élus de Saint-Lambert, la mairesse Pascale Mongrain souhaite transmettre le message suivant aux citoyens de Saint-Lambert concernant le projet de CPE sur le site de la piscine du parc Préville :

« Au cours des derniers mois et particulièrement à l'occasion de la dernière campagne électorale, nos concitoyens nous ont fait part de leur immense besoin en places de garderie pour leurs bébés et jeunes enfants. Ce besoin maintes fois exprimé est confirmé par une liste d'attente qui atteint maintenant près de 1 300 enfants pour la Ville de Saint-Lambert.

Création de places en garderie, un processus accéléré

La juridiction sur les services de garde au Québec appartient au ministère de la Famille, qui finance 100 % des projets de nouvelles installations et 90 % du budget annuel des CPE, des organismes à but non lucratif.

Le ministère de la Famille a donc permis, en décembre 2021, la création de 220 nouvelles places dans notre ville, dont 80 furent attribuées au CPE de Saint-Lambert « Agathe la Girafe » pour une nouvelle installation.

Pour accélérer la création de ces places, le ministère impose un délai de réalisation strict de 24 mois pour les projets accordés en décembre 2021. Le CPE a donc l'obligation de terminer son projet pour décembre 2023, à défaut de quoi les 80 places lui seront retirées.

Après avoir exploré en vain plusieurs emplacements, le CPE a fait appel à la Ville pour explorer d'autres options pour son projet.

Le site de la piscine Préville : un site avec de grands avantages

À l'occasion de la séance publique du 13 juin dernier, le conseil municipal a unanimement résolu d'offrir au CPE le terrain cimenté de la piscine, qui présente certains avantages : le site ne contient pas d'arbres à couper, il offrira aux enfants qui fréquenteront le CPE d'avoir accès à un magnifique espace vert et il permettra aux parents dont les enfants fréquentent aussi l'école Préville la proximité des deux installations. Le conseil a aussi indiqué au CPE qu'il souhaitait que les nouvelles places aillent en priorité aux résidents du quartier Préville, et le travail en ce sens est déjà entrepris.

Le conseil municipal est conscient que le site présente des enjeux de circulation devant l'école Préville. Ces enjeux ne sont pas spécifiques au secteur, mais peuvent s'apparenter à ceux au pourtour des autres écoles de la ville. C'est pourquoi nous avons déjà annoncé notre intention de nous mettre immédiatement au travail afin de trouver ensemble des solutions innovantes afin d'atténuer les enjeux de circulation autour du site et de l'école Préville, solutions qui pourront aussi être adaptées et mises en oeuvre aux alentours de toutes les écoles de la ville.

Le conseil est également déterminé à promouvoir la mobilité durable auprès de la communauté et à encourager les Lambertois à se déplacer autrement qu'en auto, ce qui améliorerait grandement la circulation dans le quartier. Cet objectif est en parfaite cohérence avec les enjeux environnementaux de notre époque et les actions que les villes peuvent prendre pour lutter contre les changements climatiques.

Fermer une piscine : une décision crève-coeur

Ce n'est pas de gaieté de coeur que nous avons pris la décision de fermer définitivement la piscine Préville. La situation financière de la ville est dans une grande précarité qui nous empêche de réinvestir dans sa construction qui nécessiterait un investissement de 2,5 M$ à 3 M$. De plus, l'achalandage de la piscine Préville est faible, comptant pour 15 % de l'achalandage total des piscines extérieures de notre ville. Ce constat s'explique probablement par le grand nombre de piscines résidentielles dans ce quartier de notre ville.

Et maintenant, la suite...

Le projet de CPE doit encore franchir plusieurs étapes avant de se concrétiser. Nous avons d'ores et déjà annoncé notre intention de nous pencher sur le remplacement de la piscine Alexandra et sur l'amélioration de la piscine de la Voie maritime (le chauffage de son eau, par exemple). Nous souhaitons aussi améliorer l'offre quant à notre piscine intérieure qui pourrait par exemple être ouverte plus longtemps en été.

Chose certaine, nous souhaitons consulter les citoyens de Préville sur les améliorations et les ajouts qui pourraient être faits au parc Préville, au-delà des jeux d'eau que nous avons déjà proposés publiquement le 16 juin dernier.

En terminant, si des citoyens ont trouvé que nous n'avions pas suffisamment expliqué les objectifs et les paramètres du projet, nous nous en sommes excusés et en sommes sincèrement désolés. Notre conseil municipal a pris de bonne foi une décision qui répond à un besoin criant de nos jeunes familles. Nous demeurons convaincus qu'il s'agit d'un projet visionnaire, dans un très grand parc qui constitue un environnement idéal pour de jeunes enfants. »

Quelques faits importants

Les élus tiennent également à rappeler à la population lambertoise quelques faits importants concernant l'ensemble de ce dossier :

Sur l'état de la piscine Préville :

La piscine Préville est fermée depuis juillet 2021 et les activités qui y avaient lieu ont été transférées dès ce moment et sans heurt vers nos deux autres piscines extérieures.

les activités qui y avaient lieu ont été transférées dès ce moment et sans heurt vers nos deux autres piscines extérieures. La piscine Préville n'est pas réparable. Selon nos estimations, il en coûterait de 2,5 M$ à 3 M$ pour la reconstruire à neuf.

Son achalandage est très faible, comptant pour 15 % de la fréquentation totale des 3 piscines de notre Ville (35 % à Alexandra et 50 % à la Voie maritime).

La piscine Alexandra est dans un état de vétusté avancé. Elle nécessite elle aussi des investissements majeurs. Or, la précarité financière de la Ville nous empêche de réinvestir dans la construction de deux piscines extérieures.

Avec deux piscines extérieures (Alexandra et Voie maritime), la population de Saint-Lambert demeure très bien desservie, avec un ratio de 1 piscine/11 300 habitants par rapport à des villes comparables. En comparaison :

demeure très bien desservie, avec un ratio de 1 piscine/11 300 habitants par rapport à des villes comparables. En comparaison : Ville Mont-Royal : 1 piscine/21 000 habitants (1 piscine)

: 1 piscine/21 000 habitants (1 piscine)

Westmount : 1 piscine/20 000 habitants (1 piscine)

: 1 piscine/20 000 habitants (1 piscine)

Saint-Bruno : 1 piscine/26 000 habitants (1 piscine)

: 1 piscine/26 000 habitants (1 piscine)

Boucherville : 1 piscine/21 000 habitants (2 piscines)

: 1 piscine/21 000 habitants (2 piscines)

Brossard : 1 piscine/15 000 habitants (6 piscines)

Sur la vente du terrain et le zonage du parc :

Selon les conditions du Ministère de la Famille, la vente du lot du CPE doit se faire à la valeur foncière du terrain. Au prorata de l'évaluation foncière en 2022 de l'ensemble du Parc, le terrain visé a une valeur de 560 000 $.

La modification de zonage du terrain a été incluse dans le projet de refonte de nos outils d'urbanisme avec l'ajout d'un usage « garderie » à l'usage « parc » pour cette zone. Le lotissement éventuel du terrain au cours des prochains mois permettra de redéfinir la zone du parc pour y interdire tout autre usage que celui d'un parc autour du CPE.

À la demande du ministère de la Famille, des tests de sol doivent être faits. Nous attendons toujours les résultats.

Selon les exigences du ministère, la démolition de la piscine et la décontamination éventuelle du lot seront à la charge de la Ville. En vertu de la règlementation gouvernementale, ces travaux auraient de toute façon été nécessaires dans le contexte de la décision de fermer définitivement la piscine.

Sur les consultations publiques et la transparence :

Dans le cadre du projet de refonte de nos règlements d'urbanisme, nous avions aussi pris l'engagement de consulter les citoyens et d'être à l'écoute. Les citoyens ont été nombreux à participer aux consultations publiques : 160 personnes ont participé aux trois séances publiques, plus de 700 personnes ont visionné les séances et nous avons reçu plus de 60 mémoires.

Nous avons été à l'écoute et nous avons apporté de nombreuses modifications souhaitées par les citoyens notamment la limitation des hauteurs dans certaines zones.

