PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 22 AU 25 JUILLET - ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER





MONTRÉAL, le 21 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des entraves majeures seront mises en place durant la fin de semaine, notamment sur l'autoroute 25 et dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine en direction sud, sur le pont Pie-IX dans les deux directions et sur l'autoroute 20 à Boucherville, à la hauteur du boulevard De Montarville. Ces secteurs sont à éviter dans la mesure du possible.

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements. Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

AUTOROUTE 25 / TUNNEL LA FONTAINE

De samedi 0 h 30 à lundi 5 h

À Montréal et Longueuil , fermeture complète de l'A-25 sud, entre la sortie 5 (rue Sherbrooke ) et l'entrée de la rue de l'Île-Charron, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Détour : via les rues Hochelaga, Dickson et Notre-Dame Est, boulevard René-Lévesque, avenue Papineau et pont Jacques-Cartier.

Camions (plus de 4,25 m.) : via boulevard de l'Assomption, rue Sherbrooke et boulevard Pie-IX.

Fermetures par défaut : à compter de 23 h 30, vendredi

? L'entrée de la rue Sherbrooke, jusqu'à la fin du mois d'août.



Détour : de vendredi 23 h 30 à lundi 5 h, via détour principal. Et à compter de lundi 5 h : via voie de desserte, les rues Hochelaga et Dickson et avenue Souligny est.

? Les entrées de l'avenue Souligny Est pour A-25 nord et sud

Détours :

A-25 sud : via détour principal



A-25 nord : via les rues Dickson nord, Hochelaga et De Boucherville ou via les rues Dickson sud, Notre-Dame Est en direction est et Curatteau.

Pour plus d'informations en ce qui a trait à la réfection du tunnel ou pour connaître l'ensemble des mesures d'atténuation en transport collectif, consultez la page Web du projet.

ROUTE 125 / PONT PIE-IX

De samedi 22 h à lundi 5 h

Entre Montréal et Laval , fermeture complète du pont Pie-IX dans les deux directions

Détours : en direction

Nord : via rue de Charleroi, avenue Garon, boulevard Henri-Bourassa et A-19 nord.

Sud : via boulevard de la Concorde en direction ouest, A-19 sud, les rues Fleury et D'Iberville et boulevard Henri-Bourassa.

Fermetures par défaut : à compter de 21 h 30



? L'entrée du boulevard de la Concorde est pour R-125 sud.



? Les entrées est et ouest du boulevard Henri-Bourassa pour R-125 nord. Détour en direction est, via les boulevards Léger et Lacordaire

RIVE-SUD / EST DE LA MONTÉRÉGIE

AUTOROUTE 20

De vendredi 23 h à lundi 5 h

À Boucherville , fermeture complète de l'A-20 ouest entre la sortie 95 (boulevard De Montarville) et l'entrée suivante

Détour : via la sortie.

Fermeture par défaut : le boulevard De Montarville en direction sud, entre le chemin de Touraine et l'A-20

Détours :

? En provenance du chemin de Touraine : via rue Ampère et pour les usagers en direction A-20 est, continuer rue Ampère et boulevard de Mortagne.



? Depuis le boulevard De Montarville sud et en provenance de l'A-20 ouest, via l'entrée pour A-20 ouest et demi-tour à la sortie 92 (boulevard de Mortagne).

À PRÉVOIR

À Pointe-Claire , sur la voie de desserte de l'A-40 est, fermeture de l'accès pour le boulevard des Sources, de vendredi 22 h à lundi 5 h



Détour : continuer voie de desserte, avenue André et boulevard Hymus .

Travaux : projet du Réseau express Métropolitain (REM ), sous la responsabilité de CDPQ Infra ( NouvLR ).

À Montréal (arr. Le Sud-Ouest), fermeture de la rue Saint-Antoine Ouest entre la rue George- Vanier et l'avenue Atwater , samedi de 8 h à 19 h et dimanche de 9 h à 19 h



Détour : via boulevard De Maisonneuve ou rue Notre-Dame

Travaux : réhabilitation d'aqueduc, sous la responsabilité de la Ville de Montréal .

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

Liens connexes :

Mobilité Montréal

Échangeur Turcot

PJCCI

Réseau express métropolitain (REM)

Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Ville de Montréal / travaux

SOURCE Ministère des Transports

Communiqué envoyé le 21 juillet 2022 à 16:20 et diffusé par :