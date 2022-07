La présence d'ASM Global en Asie-Pacifique s'étend à la faveur d'un partenariat stratégique avec le gouvernement malaisien pour la gestion du complexe Kuala Lumpur Sports City





ASM Global, le leader mondial de la gestion de salles de spectacle, et producteur d'expériences en direct, s'est associé au ministère malaisien de la Jeunesse et des Sports via le Perbadanan Stadium Malaysia (PSM) pour améliorer les opérations existantes et les activités événementielles dans le complexe de Kuala Lumpur Sports City, le plus grand complexe sportif de la région.

Cette annonce marque un nouveau pas en avant dans l'ambition exprimée par le gouvernement malaisien de voir le National Sports Precinct de Bukit Jalil se bâtir une réputation de classe mondiale, en tant qu'hôte d'événements sportifs, de divertissement et communautaires, de première classe. Ce partenariat va également étendre l'empreinte d'ASM Global en Asie avec l'ajout d'un complexe sportif et événementiel emblématique qui comprendra notamment le Malaysia National Stadium de 87 400 places.

Le Malaysia National Stadium sera non seulement le plus grand stade d'Asie en dehors de la Corée du Nord, mais également le plus grand stade du portefeuille mondial d'ASM Global.

Grâce à sa vaste expérience de l'industrie, ASM Global est en mesure de redéfinir le parcours des clients, de mettre en oeuvre les dernières technologies, d'optimiser les offres de restauration, et d'offrir l'avantage d'une équipe régionale, ajoutée à son savoir-faire commercial, son vaste réseau d'événements, et ses capacités techniques.

Le président et chef de la direction d'ASM Global, Ron Bension, a déclaré : « Nous sommes sur une courbe de croissance robuste dans cette partie du monde. Le complexe de Kuala Lumpur Sports City est représentatif des types de projets que nous défendons, et qui visent à enrichir considérablement les avantages du site, en tirant parti de notre vaste expertise internationale et de nos meilleures pratiques. »

Harvey Lister AM, président et chef de la direction d'ASM Global pour l'Asie Pacifique et la région du Golfe, a confié pour sa part, que le groupe était ravi de s'associer à l'équipe de direction de l'emblématique Kuala Lumpur Sports City, dans le cadre d'un effort conjoint visant à faire du complexe une communauté dynamique et un centre événementiel pour les Malaisiens.

« Nous croyons fermement que le Malaysia National Stadium et l'Axiata Arena ont le potentiel énoncé par le ministère malaisien des Sports ; nous sommes fiers d'accueillir les équipes locales et les sites dans notre réseau de salles, et de soutenir le complexe en aidant à organiser davantage d'événements pour les habitants de la Malaisie et de la région », a déclaré M. Lister.

ASM Global s'associera à la société malaisienne locale Sportswork Sdn Bhd pour fournir des services à Kuala Lumpur Sports City.

Le ministre malaisien des Sports, Y.B. Dato' Seri Ahmad Faizal bin Dato' Azumu, a souligné quant à lui : « Nous considérons ce protocole d'accord comme une excellente opportunité pour PSM et ASM Global de faire de Kuala Lumpur Sports City une destination de choix dans l'industrie mondiale du sport et de l'événementiel. Le Bukit Jalil National Stadium et l'Axiata Arena sont des stades emblématiques qui appartiennent au peuple malaisien, et pour eux nous devons veiller à ce que ces sites nous remplissent de fierté. »

À PROPOS D'ASM GLOBAL

ASM Global est le premier producteur mondial d'expériences de divertissement. La société est le leader mondial en termes de stratégie et de gestion des salles et des événements, fournissant des solutions adaptées localement et des technologies de pointe afin d'offrir aux propriétaires de salles des résultats optimaux. Le réseau de salles d'élite de la société s'étend sur cinq continents avec un portefeuille de plus de 350 salles de spectacle, stades, palais des congrès et parc des expositions, figurant parmi les plus prestigieux au monde. Rejoignez-nous sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter. asmglobal.com

La famille grandissante de salles d'ASM Global dans la région Asie-Pacifique comprend les sites suivants :

Salles de spectacles et de sports : Qudos Bank Arena, à Sydney ; RAC Arena, à Perth ; Brisbane Entertainment Centre ; Newcastle Entertainment Centre ; Aware Super Theatre à l'ICC de Sydney ; BCEC Great Hall, à Brisbane ; Cairns Arena ; Bangkok Arena et l'EM Live Theatre, à Bangkok (en cours de développement), Coca Cola Arena, à Dubaï ; Kai Tak Indoor Arena, à Hong Kong ; et Jeddah Arena, en Arabie Saoudite (en cours de développement).

Salles de spectacle vivant : à Brisbane, Cairns, Darwin, Sydney, Kuala Lumpur et Bahreïn.

Centres de congrès et d'exposition : à Brisbane, Cairns, Darwin, Newcastle, Sydney, Christchurch, Kuala Lumpur, Shenzhen, Bahreïn (en cours de construction), et Jeddah (en cours de développement).

Stades : le Suncorp Stadium à Brisbane ; le Kai Tak Sports Park, à Hong Kong (en cours de construction) ; une participation importante dans VenuesLive, l'exploitant de Stadium Australia, à Sydney ; le CommBank Stadium, à Parramatta ; l'Optus Stadium, à Perth, et fournisseur de services pour le WIN Stadium, à Wollongong ; le McDonald Jones Stadium, à Newcastle ; le Netstrata Jubilee Stadium, à Sydney ; et le Central Coast Stadium, à Gosford.

