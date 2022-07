Total Telecom souligne que pour David Wang de Huawei, la 5.5G stimulera la convergence entre le monde physique et numérique





Total Telecom se fait l'écho du point de vue exprimé lors de la Huawei Win-Win Innovation Week par David Wang, directeur exécutif du conseil d'administration et président du comité de direction des infrastructures TCI de Huawei, au sujet de l'ère de la 5.5G, qui devrait se concrétiser d'ici 2025.

Il a proposé le concept d'une "entrée franche dans l'ère de la 5.5G" lors de son allocution et a abordé le thème de l'orientation du développement du secteur sur les cinq à dix prochaines années.

La numérisation est déjà passée sur la voie rapide dans le segment industriel. La collaboration entre robots et humains n'en deviendra que plus complexe, et débouchera sur des exigences accrues pour les réseaux de communications. Dès lors, le secteur a besoin d'innover au niveau de l'architecture et des systèmes afin d'optimiser la puissance de calcul et de relever les défis actuels en matière d'informatique, d'utilisation réduite des ressources de centres de données et d'écoefficience.

En outre, l'ère de la 5.5G se caractérise par un haut débit de 10 Go/s, la nécessité grandissante pour une connectivité supérieure, tout en garantissant un développement plus vert et durable, un stockage dix fois supérieur, une puissance de calcul dix fois plus efficace et des Autonomous Driving Networks (AND) de niveau quatre.

Wang a lancé le concept de Net5.5G pour la première fois lors de son allocution: "Nous devons continuer à innover sur la base de l'IPv6 pour aider le secteur à prospérer. C'est pour cela que nous proposons le Net5.5G".

En outre, il est crucial de garantir l'efficience énergétique de l'ensemble des solutions et produits, et il est primordial de s'assurer que le secteur renouvellera son engagement en faveur de la durabilité.

"Plus d'octets et moins de watts, voilà le concept de développement vert que nous proposons, en promouvant la réduction de la consommation d'énergie pour chaque octet et en améliorant l'écoefficience de nos réseaux", déclare Wang.

Il a également suggéré que les acteurs sectoriels devraient travailler ensemble pour améliorer l'écoefficience globale des réseaux par l'entremise de centres de données, réseaux et opérations écologiques afin d'accélérer le développement vert du secteur des TCI.

