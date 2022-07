AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT DU CANADA FERA UNE ANNONCE EN MATIÈRE DE LOGEMENT EN ONTARIO





NIAGARA FALLS, ON, le 21 juill. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fera une annonce en matière de logement en Ontario.

Les médias sont invités à se joindre à Chris Bittle, Secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et député de St. Catharines, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, l'honourable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario, et l'honourable Michael Parsa, ministre associé du Logement de l'Ontario, pour l'annonce.

Date : Le 22 juillet 2022







Heure : 12h00 (HNE)







Emplacement : 6388 rue Hawkins



Niagara Falls (Ontario)



L2G 3B6



