LifeWorks reporte au 3 août 2022 la date de clôture des registres aux fins du versement du dividende en espèces de juillet 2022; la date de paiement demeure le 15 août 2022

(TSX : LWRK) LifeWorks Inc. (la « société » ou « LifeWorks ») a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a reporté au 3 août 2022 la date de clôture des registres aux fins du versement du dividende en espèces de juillet 2022, laquelle était initialement prévue le 29 juillet 2022. Un dividende en espèces de 0,065 $ l'action pour le mois de juillet 2022 doit être versé le 15 août 2022 aux détenteurs d'actions inscrits au registre de LWRK le 3 août 2022.

LifeWorks désigne ce dividende comme étant un « dividende admissible » en vertu du paragraphe 89(14) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada et des autres lois provinciales et territoriales similaires.

À propos de LifeWorks

LifeWorks est un chef de file mondial en solutions virtuelles et présentielles qui favorisent le mieux-être global (mental, physique, financier et social) des gens. En tant que chef de file de confiance en solutions de santé mentale et de mieux-être, la société offre un continuum de soins personnalisé pour aider ses clients à veiller au mieux-être de leurs employés et, ainsi, à contribuer au succès de leur entreprise. Guidée par sa raison d'être de veiller au mieux-être des gens et de contribuer au succès des entreprises, elle aide ses clients à favoriser le mieux-être de leurs employés, à accroître la mobilisation et la productivité de ces derniers et, du coup, le rendement de leur organisation. LifeWorks est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : LWRK). LifeWorks compte environ 7 000 employés et 25 000 organisations clientes, et sert 36 millions de personnes et leurs familles dans plus de 160 pays.

