Innovaderm se distingue en tant que partenaire clé en terme de développement clinique et de gestion d'étude pour le tapinarof, médicament traitant le psoriasis récemment approuvé par la FDA

L'engagement d'Innovaderm dans toutes les phases du développement clinique du tapinarof s'est soldé par un accomplissement majeur: la récente approbation de la crème VTAMA® (tapinarof) de Dermavant Sciences par la FDA pour le traitement du psoriasis en plaques chez l'adulte.

Découvert au Canada, tapinarof est approuvé aux États-Unis pour le traitement du psoriasis, une condition cutanée chronique provoquant des plaques irritantes et squameuses sur différentes parties du corps et réduisant significativement la qualité de vie.

« Il s'agit d'une avancée de taille pour les patients, pour laquelle nous avons travaillé durant des années, » déclare Dr Robert Bissonnette, fondateur et PDG d'Innovaderm. « Innovaderm se positionne favorablement pour aider les entreprises telles que Dermavant à stimuler l'innovation en les accompagnant durant toutes les phases de leur recherche clinique, depuis la rédaction des protocoles jusqu'à l'analyse des données. Nous avons non seulement joué un rôle crucial avec notre participation dans les études multicentriques de phase 2 et 3, mais nous avons également été les premiers à démontrer l'efficacité du tapinarof dans des études de démonstration de faisabilité sur le psoriasis et la dermatite atopique. »

La crème VTAMA® est un médicament topique à prise quotidienne unique contre le psoriasis. Des essais cliniques sont en cours pour étudier ce médicament chez des patients atteints de dermatite atopique.

« La crème VTAMA® est un médicament topique non stéroïdien qui est une nouvelle entité chimique et la première thérapie à être approuvée depuis 25 ans dans le domaine du psoriasis topique, » déclare Anna Tallman, PharmaD, vice-présidente, affaires médicales, Dermavant Sciences. « Nous apprécions la collaboration et le partenariat avec Dr Bissonnette et Innovaderm pour promouvoir une nouvelle option thérapeutique aux États-Unis qui présente le potentiel d'améliorer le quotidien d'adultes atteints de psoriasis en plaques sur l'intégralité du spectre de sévérité de la maladie. »

Dr Bissonnette et Tallman ont récemment contribué à un article sur les études de phase 3 évaluant le tapinarof, qui a été publié dans le New England Journal of Medicine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2103629

INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À L'INNOCUITÉ

Indication: la crème VTAMA® (tapinarof) 1% est un agoniste du récepteur d'aryl hydrocarbone approuvé aux États-Unis pour le traitement topique du psoriasis en plaques chez l'adulte. Effets indésirables: les effets indésirables les plus communes (incidence ? 1%) chez les sujets traités avec la crème VTAMA étaient: la folliculite (boutons rouges autour des follicules pileux), la rhinopharyngite (douleur ou gonflement dans le nez et la gorge), la dermatite de contact (éruption ou irritation cutanée, y compris démangeaisons et rougeur, desquamation, brûlure ou picotement), la céphalée, le prurit (démangeaisons), et la grippe.

Le lecteur est invité à signaler les effets indésirables de médicaments sur ordonnance à la FDA. Visitez http://www.fda.gov/medwatch ou appelez le 1-800-FDA-1088.

Consultez les informations posologiques complètes et les informations au patient.

Innovaderm Recherches Inc.

Innovaderm Recherches Inc. est une ORC internationale spécialisée en dermatologie. Fondée en 2000, elle travaille aux côtés de sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques pour la gestion collaborative d'essais cliniques, de phase précoce à avancée. Sa mission consiste à favoriser les initiatives de recherche innovantes et à proposer de nouvelles thérapies aux patients atteints de maladie cutanée.

Dermavant Sciences

Filiale de Roivant Sciences, Dermavant Sciences est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement et la mise en marché d'agents thérapeutiques novateurs en immunodermatologie. Dermavant a pour mission de développer des thérapies capables de répondre à d'importants besoins médicaux, tout en stimulant l'efficience dans la recherche et le développement clinique. Les projets dermatologiques médicaux de la société comprennent des produits candidats approuvés et en phase avancée de développement susceptibles de traiter d'importantes conditions immunodermatologiques, y compris le psoriasis en plaques et la dermatite atopique. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.dermavant.com, et suivez-nous sur Twitter (@dermavant) et LinkedIn (Dermavant Sciences).

