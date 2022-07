Le Conseil des Jeux du Canada dévoile la cuvée 2022 du Hall d'honneur des Jeux du Canada





OTTAWA, ON, le 21 juill. 2022 /CNW/ - Le Conseil des Jeux du Canada (CJC) est ravi de vous dévoiler les six remarquables anciens qui seront intronisés à son Hall d'honneur aux Jeux d'été du Canada à Niagara, en août. Cette année, nous célébrerons les athlètes légendaires Brian McKeever et Steve Nash, les bâtisseurs et pionniers Tom Quinn et le regretté Don Goodwin, et les distingués anciens Stacey Allaster et Michael Strange.

« Quel plaisir de conférer le plus grand honneur du mouvement des Jeux du Canada à ces titans qui l'ont plus que mérité! », se félicite Blair McIntosh, président du comité de sélection du Hall d'honneur 2022 et membre du conseil d'administration du CJC. « Brian, Steve, Stacey, Michael, Don et Tom ont tous inspiré l'excellence dans leur domaine respectif, sur le terrain et en dehors, et ont grandement contribué à l'héritage des Jeux du Canada. »

« Nous sommes ravis d'unir notre voix à celle du Conseil des Jeux du Canada pour célébrer les réalisations de ces anciens distingués, ajoute Doug Hamilton, président du conseil d'administration de la Société hôte de Niagara 2022. Bien sûr, nous célébrerons les grands que sont Steve Nash, Brian McKeever et Tom Quinn, mais nous ne nous cachons pas d'être particulièrement fiers des contributions au mouvement des Jeux du Canada de Michael Strange, Stacey Allaster et Don Goodwin, qui ont tous d'importantes racines dans la région de Niagara. »

La cérémonie d'intronisation se tiendra le 5 août prochain à Niagara, à la veille des Jeux d'été du Canada Niagara 2022, qui se dérouleront du 6 au 21 août. Elle sera diffusée en direct et animée par le légendaire commentateur Ron MacLean et la championne olympique et ancienne des Jeux Catriona Le May Doan.

Créé en 2007, le Hall d'honneur rend hommage aux anciens des Jeux du Canada et aux personnes qui se sont illustrées pendant l'événement et au cours de leur carrière, tout en contribuant au rayonnement du mouvement des Jeux du Canada.

Brian McKeever - Athlète

Natif de Canmore (Alberta), Brian McKeever est le premier para-athlète intronisé au Hall d'honneur des Jeux du Canada. Il a représenté sa province en ski de fond au Jeux d'hiver du Canada 1999. Athlète le plus décoré de l'histoire du Canada aux Jeux paralympiques d'hiver, il s'est illustré à six Jeux paralympiques, cumulant 16 médailles d'or, 2 d'argent et 2 de bronze.

« Les Jeux du Canada de 1999 ont été un réel tremplin pour ma carrière internationale, explique-t-il. Je suis très fier de faire partie du Hall d'honneur, surtout quand on sait quels grands athlètes ont participé aux Jeux du Canada au fil des décennies. Les Jeux du Canada m'ont inspiré, et j'espère qu'ils inspireront les athlètes de demain. »

Steve Nash - Athlète

Steve Nash est l'un des plus grands joueurs de basketball de l'histoire du Canada, et l'un des meilleurs garde de l'histoire du sport. Il a été l'emblème du basketball canadien pendant des décennies, contribuant entre autres à la qualification de l'équipe nationale aux Jeux olympiques de 2000 à Sydney. Avant d'être deux fois joueur le plus utile et huit fois joueur par excellence de la NBA, il a représenté la Colombie-Britannique aux Jeux d'été du Canada 1993, à Kamloops.

« Je suis honoré d'être intronisé au Hall et de faire partie de ce groupe, dit-il. Représenter la Colombie-Britannique aux Jeux du Canada, c'est une expérience que je n'oublierai jamais. Je remercie énormément mes coéquipiers, mes entraîneurs et toute l'équipe de Basketball BC qui nous appuyait. Je suis aussi ravi de voir que les Jeux ont pris l'ampleur qu'ils ont aujourd'hui, et du retour de la crosse cet été. J'espère que nous allons poursuivre sur cette belle lancée d'inclusion, qui contribue à la santé de l'ensemble de nos communautés. »

Stacey Allaster - Ancienne distinguée

Stacey Allaster a toujours porté la cause de la diversité et de l'inclusion. D'ailleurs, cette grande leader sportive et administratrice en tennis a récemment été nommée compagnon de l'Ordre du Canada. Elle est actuellement directrice général du tennis professionnel pour la United States Tennis Association, en plus d'être la première femme directrice du U.S. Open. Originaire de Welland, en Ontario, elle a participé aux Jeux d'été du Canada 1989 à Saskatoon à titre de gérante de l'équipe de tennis de l'Ontario.

« J'aime mon pays et j'aime le sport canadien, donc c'est un grand honneur d'être intronisée au Hall d'honneur des Jeux du Canada, déclare-t-elle. Quand je pense aux grands champions sportifs et aux icônes canadiennes qui s'y trouvent, je suis profondément touchée. Les Jeux du Canada de 1989 sont l'une des expériences les plus mémorables de ma carrière, et ça revêt une touche encore plus personnelle du fait que les Jeux se déroulent à Niagara, là où j'ai commencé ma carrière en tennis. »

Michael Strange - Ancien distingué

Michael Strange, qui vient de Niagara Falls, a représenté l'Ontario en boxe aux Jeux d'hiver 1987, au Cap-Breton. En plus d'être trois fois athlète olympique, double médaillé d'or aux Jeux du Commonwealth et 11 fois champion canadien de boxe amateur, c'est aussi un leader communautaire et un conférencier qui a contribué à fonder des organismes de bienfaisance comme la BoxRun Charitable Foundation, qui recueille des fonds pour soutenir la recherche sur le cancer pédiatrique.

« Je suis touché d'aller rejoindre les athlètes extraordinaires qui font partie du Hall d'honneur des Jeux du Canada, dit-il. Je crois sincèrement que le sport peut nous faire vivre des expériences athlétiques, oui, mais aussi des expériences de vie qui s'appliquent au quotidien. »

Don Goodwin - Bâtisseur

Don Goodwin est l'un des pionniers des Jeux du Canada. Commentateur sportif d'expérience à la CBC et fier porte-parole du sport amateur au Canada, il a activement contribué à ce que la première édition des Jeux du Canada ait lieu, en 1967. Il a ensuite convaincu la CBC de diffuser les Jeux d'été du Canada 1969 à la télévision et à la radio, dans les deux langues officielles, donnant ainsi une vitrine aux jeunes athlètes canadiens. Bénévole infatigable, Don Goodwin a aussi été chef de mission pour le Canada aux Jeux olympiques de 1972 et de 1974. Il nous a quittés en 2018.

« Don était d'abord et avant tout un commentateur, mais il était habité par la passion du sport et l'amour de son pays, confie Rosemary Goodwin, sa veuve. Pour lui, les Jeux du Canada étaient un moyen de construire l'identité nationale tout en développant l'infrastructure de sports et loisirs des provinces. Il tenait plus que tout à ce que les Jeux d'été 1969 soient un succès, et il a tout fait pour que ce soit le cas. Sa famille est ravie de voir que ses contributions ne tomberont pas dans l'oubli. Merci au Conseil des Jeux du Canada pour ce grand honneur. »

Tom Quinn - Bâtisseur

En plus d'être Officier de l'Ordre du Canada, homme d'affaires intelligent et leader visionnaire, Tom Quinn est un bénévole de premier plan dans l'univers du sport amateur. Après une brillante carrière en badminton, il a continué de laisser sa marque à titre d'administrateur d'organismes sportifs à but non lucratif au niveau national et dans sa province, le Québec. À titre de président du conseil d'administration du CJC de 2009 à 2019, il a contribué à ce que les Jeux du Canada inspirent les athlètes et les leaders de la relève à se dépasser sur le terrain et dans la vie.

« Je suis flatté de rejoindre les géants qui sont au Hall d'honneur, se réjouit-il. Le sport amateur et les Jeux du Canada ont enrichi ma vie. Pour moi, c'était du plaisir et de la passion plus que du travail. Je suis choyé d'avoir pu côtoyer les membres du conseil et l'équipe à Ottawa et collaborer avec les conseils et les équipes de direction des divers Jeux auxquels j'ai participé dans notre beau grand pays. Merci au comité de sélection et au conseil d'administration des Jeux du Canada. J'en suis profondément ému. »

À propos du Conseil des Jeux du Canada

Le Conseil des Jeux du Canada (CJC) est l'organisme privé sans but lucratif qui régit le mouvement des Jeux du Canada. Tenus tous les deux ans, en alternance entre l'été et l'hiver, les Jeux du Canada sont le plus haut niveau de compétition au pays pour les athlètes de la relève. Ils ont eu lieu au moins une fois dans chaque province depuis leur création à Québec à l'occasion du centenaire du Canada en 1967. Les Jeux sont fiers de leur contribution au système de développement sportif ainsi que de leurs legs durables en installations sportives, fierté collective et unité nationale. L'organisation des Jeux du Canada est rendue possible grâce au dévouement des sociétés hôtesses ainsi qu'à la contribution et au soutien du gouvernement du Canada, des gouvernements provinciaux et territoriaux et des municipalités hôtes.

Le bureau du CJC est situé à Ottawa, sur les terres ancestrales de la nation algonquine Anishinabeg.

À propos des Jeux d'été du Canada Niagara 2022

Au plus fort de l'été, plus de 5 000 athlètes prometteurs, leurs entraîneurs et personnel de soutien se réuniront à Niagara pour concourir au podium du plus grand événement multisports pour jeunes athlètes du Canada. Du 6 au 21 août 2022, Niagara prendra sa place sur la scène nationale. Grâce au financement et à l'appui du gouvernement du Canada , du gouvernement de l'Ontario , de la région de Niagara et du Conseil des Jeux du Canada , les Jeux de 2022 créeront un nouvel héritage d'ambition, de confiance et de compassion qui inspirera les générations à venir.

Pour de plus amples informations, consultez le niagara2022games.ca/fr ou suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram (@2022canadagames).

