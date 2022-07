Une étude randomisée contrôlée révèle que la surveillance de la fonction cérébrale par Masimo SedLine® permet de guider l'anesthésie chez des enfants subissant une intervention chirurgicale mineure





Masimo (NASDAQ : MASI) a annoncé aujourd'hui les conclusions d'un essai randomisé contrôlé, publié dans le Journal of Clinical Anesthesia, dans le cadre duquel la Dre Melody H.Y. Long et ses collègues de l'hôpital KK pour les femmes et les enfants, de Singapour ont évalué la capacité de l'anesthésie guidée par électroencéphalogramme (EEG), en utilisant la surveillance de la fonction cérébrale, par Masimo SedLine®, à réduire la quantité de médicament sévoflurane nécessaire pour maintenir l'anesthésie, chez des patients pédiatriques subissant une intervention chirurgicale mineure.1 Ils ont constaté que l'utilisation de SedLine pour guider l'anesthésie permettait de réduire les besoins en sévoflurane, et l'incidence de la suppression des bouffées, signalée antérieurement comme étant associé au délire postopératoire.2-7

Compte tenu de la nature unique du cerveau chez les patients pédiatriques, celui-ci étant en cours de développement, et de l'importance qu'accorde la pratique anesthésique standard en matière de minimisation du dosage de médicaments nécessaires pour maintenir l'anesthésie, ajoutées au manque de recherches sur l'utilisation des nouvelles technologies telles que le spectrogramme EEG en temps réel chez les enfants, les chercheurs ont conçu une étude visant à examiner l'impact d'une telle technologie. Ils ont recruté 195 enfants, âgés de 1 à 6 ans, devant subir une intervention chirurgicale mineure sous anesthésie générale induite et maintenue par sévoflurane. Les enfants ont été randomisés soit dans un groupe avec anesthésie guidée par EEG à l'aide de Masimo SedLine (n = 100), soit dans un groupe de soins standard (n = 95). Dans le groupe EEG SedLine, les anesthésistes ont utilisé SedLine pour guider l'administration de sévoflurane, avec pour objectif de maintenir des oscillations lentes/delta continues sur l'EEG brut et le spectrogramme, en évitant la suppression des bouffées, et en maintenant un indice d'état du patient (Patient State Index, PSI) ? paramètre EEG traité et exclusif, développé par Masimo ? compris entre 25 et 50. Dans le groupe de soins standard, les cliniciens ont été mis en aveugle concernant les données EEG.

En tant que résultat principal, les chercheurs se sont intéressés à la concentration de fin d'expiration moyenne de sévoflurane, utilisée lors de l'induction et du maintien de l'anesthésie. Ils ont constaté une concentration inférieure dans le groupe EEG, aussi bien pendant l'induction (4,80 % contre 5,67 % dans le groupe de contrôle, p = 0,003), que lors du maintien de l'anesthésie (2,23 % contre 2,38 %, p = 0,005). En comparant l'incidence et la durée de la suppression des bouffées peropératoires, parmi leurs résultats secondaires, les chercheurs ont constaté que le groupe EEG présentait une incidence inférieure de suppression des bouffées (3,1 % contre 10,9 % dans le groupe de contrôle, p = 0,0440).

Les auteurs ont conclu : « Il s'agit de l'un des premiers essais randomisés contrôlés en population pédiatrique, qui démontre que les soins anesthésiques guidés par EEG et utilisant le spectrogramme sont réalisables, et entraînent une légère diminution de la dose peropératoire de sévoflurane lors de l'induction et du maintien de l'anesthésie chez de jeunes enfants âgés de 1 à 6 ans. Le guidage par EEG permet une visualisation simple des variations induites par l'anesthésie sur le cerveau, en temps réel, ce qui permet de déterminer quels sont les individus nécessitant davantage (ou moins) d'anesthésique pour maintenir l'état d'inconscience, et ce, afin d'ajuster les doses en conséquence. Cette information est particulièrement importante pour les enfants entre 1 et 2 ans, qui semblent nécessiter une concentration supérieure de sévoflurane pendant la chirurgie, ainsi que pour les patients présentant un risque de lésion neurologique. Nos conclusions soulignent l'importance de la surveillance EEG en complément des moniteurs standard ASA actuels, afin de fournir des soins anesthésiques personnalisés. »

William C. Wilson, docteur en médecine, MA, directeur du marketing et vice-président principal de la Recherche clinique et des Affaires médicales, chez Masimo, a commenté : « Nous considérons que la réduction significative de la suppression des bouffées, observée dans le groupe EEG (inférieure à un tiers par rapport au groupe de contrôle) constitue une découverte importante. Dans le cadre d'études futures impliquant de plus grands pools d'échantillons, cela pourrait démontrer des bénéfices plus importants en termes de résultats. »

Aux États-Unis, SedLine est actuellement indiqué dans le cadre d'une utilisation pédiatrique sans paramètre PSi.

À propos de Masimo

ORi et RPVi n'ont pas obtenu l'autorisation 510(k) de la FDA et ne sont pas disponibles aux États-Unis. L'utilisation de la marque de commerce Patient SafetyNet est sous licence de l'University HealthSystem Consortium.

Références

Déclarations prévisionnelles

