Les objectifs de Propriétés de Choix pour atteindre zéro émission nette des gaz à effet de serre sont validés par la Science Based Targets Initiative.

La fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix » ou la « Fiducie ») (TSX : CHP.UN) a annoncé aujourd'hui que la Science Based Target initiative (SBTi) avait validé les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de la Fiducie, faisant de Propriétés de Choix l'une des premières entités au Canada à avoir des objectifs zéro émission nette approuvés par la SBTi. Les objectifs de la Fiducie sont conformes à l'objectif principal de l'Accord de Paris, qui consiste à limiter à 1,5 degré Celsius l'augmentation de la température mondiale au cours du siècle.

Conformément aux exigences rigoureuses et scientifiques de la norme « Corporate Net Zero » de la SBTi, Propriétés de Choix a adopté des objectifs qui s'appliquent à l'ensemble de son portefeuille de biens immobiliers de revenus et de développement. Propriétés de Choix s'est engagée à atteindre zéro émission nette de GES dans l'ensemble de sa chaîne de valeur d'ici 2050, en prenant 2019 comme année de référence. Cela comprend une réduction de 50 % des émissions absolues de portée 1 et 2, et une réduction de 30 % des émissions de portée 3 provenant des biens et services achetés, des biens d'équipement et des actifs loués en aval d'ici 2030 par rapport à l'année de référence 2019. La Fiducie s'est également engagée à réduire les émissions absolues de portée 1 et 2 de 90 % d'ici 2050 par rapport à une année de référence 2019 et à réduire les émissions absolues de portée 3 de 90 % dans ce même délai.

« La lutte contre le changement climatique est fondamentale pour notre objectif visant à créer une valeur durable pour toutes les parties prenantes et nous sommes fiers d'intensifier notre engagement environnemental grâce à ces objectifs », a déclaré Rael Diamond, président et chef de la direction. M. Diamond a ajouté : « En devenant l'une des premières entités approuvées net zéro au Canada, validée par le processus rigoureux de la SBTi, nous montrons l'exemple dans notre secteur et contribuons à prévenir les effets du réchauffement climatique dans nos communautés ».

Les objectifs scientifiques de la Fiducie s'appuient sur les progrès réalisés par Propriétés de Choix depuis la publication de ses premiers objectifs de réduction des émissions en 2019. En 2021, la Fiducie a dépassé cet objectif en réduisant les émissions de portée 1, 2 et de portée 3 limitée de ces mêmes actifs, de 24 % par rapport à 2018.

Les informations détaillées du programme et de la performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) de la Fiducie sont disponibles dans son Rapport environnemental, social et de gouvernance 2021, qui s'aligne sur les principales normes de divulgation, notamment le Sustainability Accounting Standards Board (SASB) et le Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). Le rapport ESG 2021 est disponible sur le site Web de la Fiducie à l'adresse suivante choicereit.ca/sustainability.

À propos de la Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

Propriétés de Choix est une importante fiducie de placement immobilier qui crée de la valeur durable en détenant, en exploitant et en développant des propriétés commerciales et résidentielles de grande qualité.

Nous pensons que la valeur provient de la création d'espaces qui améliorent la façon dont nos locataires et les communautés se réunissent pour vivre, travailler et se connecter. Nous faisons tout notre possible pour comprendre les besoins de nos locataires et gérer nos propriétés selon les plus hauts standards. Nous aspirons à développer des communautés saines et résilientes grâce à notre engagement envers la durabilité sociale, économique et environnementale. Tout ce que nous faisons se base sur un ensemble de valeurs communes orientées vers le soin, la propriété, le respect et l'excellence.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site Web de Propriétés de Choix à l'adresse suivante www.choicereit.ca/fr/ et sur le site Web du profil d'émetteur de Propriétés de Choix à l'adresse suivante www.sedar.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des informations prospectives au sens de la législation applicable en matière de valeurs mobilières, qui reflètent les attentes actuelles de Propriétés de Choix concernant des événements futurs, notamment la réalisation des objectifs de réduction des émissions de la Fiducie. Les informations prévisionnelles sont basées sur un certain nombre d'hypothèses et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont beaucoup échappent au contrôle de Propriétés de Choix, qui pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou impliqués par ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, la capacité de Propriétés de Choix à atteindre ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre, et les facteurs abordés dans la notice annuelle actuelle de Propriétés de Choix et dans le rapport du premier trimestre 2022 aux porteurs de Parts. Propriétés de Choix ne s'engage aucunement à mettre à jour ces informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi applicable l'exige expressément. Tous les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont faits à la date de la présente et sont visés par ces avertissements.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 21 juillet 2022 à 12:10 et diffusé par :