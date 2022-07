L'OMS doit déclarer que la variole du singe est une pandémie selon l'AHF, MPact et des ONG mexicaines





Alors que l'Organisation mondiale de la santé s'apprête à se réunir pour la deuxième fois demain pour décider si elle va déclarer ou non que la variole du singe constitue une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI), la AIDS Healthcare Foundation exhorte vivement l'OMS à reconnaître la propagation rapide et incontrôlée du virus et déclarer qu'il s'agit une pandémie.

La variole du singe s'est propagée dans plus de 60 pays où elle n'est pas endémique, entraînant plus de 14 100 cas à travers le monde. Cependant, les autorités médicales du monde entier indiquent que le nombre de cas est probablement gravement sous-estimé.

« Les retards sont une répétition de ce qu'il s'est passé avec le COVID-19 ? selon toute définition logique, il est clair que la variole du singe constitue une pandémie. Les systèmes de santé publique du monde entier doivent intervenir et la traiter comme telle, et faire preuve d'un sentiment d'urgence et de vigilance proportionné à la gravité de la situation », a déclaré Michael Weinstein, président de l'AHF. « Il faut agir maintenant et ne pas se perdre en paroles. Cela doit inclure une déclaration immédiate de pandémie et des informations et des conseils clairs de la part de l'OMS et des gouvernements sur ce que le public et les prestataires de soins de santé doivent faire pour protéger les personnes. »

Face à l'augmentation des cas de variole du singe à Los Angeles et dans le monde et au nombre limité de vaccins disponibles, l'AHF a récemment annoncé un plan en six points demandant une intensification de l'éducation et de la prévention ainsi que le partage des données de surveillance virale.

« En l'absence de stratégie gouvernementale, 120 organisations de la société civile ainsi que des groupes LGBTIQ+, de soutien aux personnes touchées par le VIH et d'éducation sexuelle au Mexique se sont réunis pour exiger une réponse officielle à l'épidémie de variole du singe », a confié pour sa part Ricardo Baruch, spécialiste mexicain de la santé publique, activiste gay et influenceur sur les réseaux sociaux. « Jusqu'à maintenant, ce sont nous, à savoir les personnes de la société civile, qui avons fourni des informations et développé des actions pour prévenir la variole du singe chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et dans la population en général. »

« Depuis le début de l'épidémie, MPact participe au dialogue de santé publique, sachant les personnes gays, bi, trans et queer représentent la plupart des cas », a déclaré Andrew Spieldenner, Ph.D, directeur exécutif de MPact, une organisation internationale travaillant à promouvoir la santé des hommes gays. « Nous constatons que les pays attendent des conseils de l'OMS pour savoir comment procéder. Compte tenu des ressources qui seront nécessaires pour fournir des vaccins sûrs et efficaces aux personnes gays, bi, trans et queer, il faut que l'OMS déclare la variole du singe comme une USPPI. Nous avons besoin que les agences de santé publique fassent avancer la recherche et les programmes de vaccination, et nous avons besoin de ressources pour développer des campagnes d'éducation pour nos propres communautés. »

Le Dr Jorge Saavedra, directeur exécutif de l'AHF Global Public Health Institute à l'Université de Miami, a ajouté : « L'OMS a le pouvoir d'influencer les pays pour qu'ils fassent ce qui est nécessaire pour contrôler à temps la propagation d'une maladie telle que la variole du singe. Une déclaration d'USPPI est un outil puissant pour motiver les gouvernements. Il est louable que les organisations de la société civile LGBT, avec le soutien des gouvernements canadien et montréalais, soient en train de se mobiliser, notamment en vaccinant les hommes gays. Il est également méritoire que dans certains pays en développement, comme le Mexique, des ONG et des groupes communautaires aient commencé à se fédérer pour sensibiliser les homosexuels à la variole du singe, même sans recevoir de soutien de la part du gouvernement, comme l'a mentionné M. Baruch. Nous ne pouvons pas répéter les mêmes erreurs commises il y a trois décennies avec le VIH/SIDA, en minimisant l'impact d'une épidémie uniquement parce qu'elle ne touche que les hommes homosexuels. »

L'AHF a déjà publié deux communiqués récents exhortant l'OMS à déclarer la variole du singe comme une USPPI. Depuis le dernier communiqué de presse il y a moins de deux semaines, le nombre de cas dans le monde a presque doublé. Lisez le communiqué du 27 juin ici et celui du 8 juillet ici.

