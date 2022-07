CRAKMEDIA MÉRITE L'OR DEVANT IKEA ET MASTERCARD AUX INFLUENCER MARKETING AWARDS





QUÉBEC, le 21 juill. 2022 /CNW Telbec/ - C'est à Londres, le 9 juin dernier, que la plateforme d'influenceurs de l'entreprise CRAKMEDIA a remporté l'or dans la catégorie Best social Commerce Campaign, aux Influencer Marketing Awards .

La plateforme trouve le match parfait pour l'audience des créateurs de contenu et les meilleures marques parmi celles qu'ils recherchent.

C'est pour sa campagne de positionnement avec le produit BLUECHEW que l'entreprise a remporté les honneurs.

Chaque année, les Influencer Marketing Awards célèbrent des collaborations efficaces, créatives et inclusives qui connectent les marques aux consommateurs.

La mission des IMA est de récompenser les individus, les équipes et les compagnies qui ont repoussé les limites et surtout offert l'excellence à tous les niveaux au cours des 12 derniers mois, tout en offrant des résultats supérieurs.

Crakmedia travaille avec la marque BLUECHEW depuis près de quatre ans. Avec cette campagne, l'objectif était de faire briller la marque et de positionner BLUECHEW sur le marché américain en mettant de l'avant son service de télémédecine ED (dysfonction érectile).

Beaucoup peuvent prétendre avoir lancé des campagnes réussies, mais peu peuvent dire qu'ils ont réussi dans un contexte aussi complexe, réglementé et sensible que celui de la santé.

Les juges ont émis plusieurs commentaires, tous plus élogieux les uns que les autres, pour le travail exceptionnel des équipes dédiées à la plateforme. Ils ont notamment souligné la grandeur du défi en lien avec le sujet de la campagne.

Les prix sont de nature mondiale et sont ouverts aux marques, agences, créateurs et fournisseurs de technologies.

M. Olivier Bourque, Vice-Président Marketing et Développement des affaires de Crakmedia, souligne: « Déjà, nous étions très heureux de nous retrouver finalistes aux côtés de grandes marques telles que Ikea et MasterCard. Nous sommes doublement fiers de notre équipe et de cette victoire devant ces géants, surtout en lisant les commentaires des juges tels que celui-ci:

"Une excellente planification a abouti à une exécution très cool, allant au-delà d'un seul effort qui a tendance à se produire avec beaucoup de campagnes d'influence. Des résultats impressionnants." »

Pour Crakmedia, c'est un premier prix qui signifie beaucoup pour sa plateforme. C'est le début d'un parcours qui, espère l'entreprise, leur permettra de devenir une des plus importantes plateformes permettant aux créateurs de contenu à travers le monde de maximiser leurs revenus.

À propos de Crakmedia

Leader mondial en matière de marketing web, de marketing de performance, de développement web et de monétisation de trafic, Crakmedia est une société internationale basée à Québec. Les publicités numériques et placements média de Crakmedia Network sont vus jusqu'à 1,5 milliard de fois par jour dans plus de 150 pays et territoires. Leurs domaines d'activité vont de la conception de contenus numériques, la personnalisation de campagnes, l'analyse de sites web et de données, la gestion de marques, l'optimisation pour les moteurs de recherche, l'achat média, le courtage publicitaire au développement web et à la création de technologies de pointe.

