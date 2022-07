Huawei facilite la transformation infonuagique pour les opérateurs afin de tirer profit de la valeur de la connectivité





SHENZHEN, Chine, 21 juillet 2022 /CNW/ - Peng Song, président du service Marketing et solutions de ventes du Carrier BG de Huawei, a parlé aujourd'hui des plus récents projets de l'entreprise au sujet de la transformation infonuagique des opérateurs au Carrier Cloud Transformation Summit au cours de l'événement d'une semaine Win-Win·Huawei Innovation Week. Il a expliqué ce qui rend Huawei enthousiaste à l'idée de soutenir ces transformations en aidant à accroître la valeur du réseau, à accélérer l'innovation en matière de service et à optimiser les opérations de télécommunications pour tirer profit des avantages de la connectivité.

L'infonuagique est en train de devenir un élément crucial de la transformation numérique industrielle, et elle est maintenant considérée comme un facteur économique clé en raison de sa capacité à remodeler la structure économique et le marché de chaque industrie.

L'industrie des télécommunications est déjà entrée dans une étape critique de sa propre transformation infonuagique, ce qui a donné lieu à de nombreux nouveaux défis et possibilités. On s'attend à ce que 15 % des opérateurs élaborent et mettent pleinement en oeuvre une stratégie d'infonuagique complète d'ici la fin de 2023, ce qui se traduira par un marché de services infonuagiques pour les télécommunications valant des centaines de milliards de dollars. Pour soutenir cette expansion et tirer parti des nouveaux marchés créés par ces technologies, les opérateurs doivent accorder la priorité à la construction d'une infrastructure de la Technologie de l'information et des communications (TIC) plus efficace et plus souple.

M. Song croit que la transformation infonuagique des opérateurs devrait être fondée sur les technologies de communication et que les opérateurs devraient tirer parti des forces uniques de l'industrie des télécommunications et de la transformation infonuagique pour accroître la valeur de leurs réseaux et services.

Il souligne que les opérateurs doivent se concentrer sur trois aspects pour saisir les occasions qui se présentent :

Premièrement, en ce qui concerne la valeur du réseau, les opérateurs doivent élargir les limites du réseau avec l'infonuagique et améliorer la valeur du réseau dans le marché interentreprises pour s'assurer que ces progrès profitent à un plus grand nombre de clients. Les réseaux sont les actifs de base des opérateurs, et ces derniers peuvent profiter de cet avantage et faire progresser la transformation infonuagique de façon synergique.

En Chine, Huawei offre des capacités de réseau et d'infonuagique en périphérie pour permettre aux opérateurs d'offrir à leurs clients d'entreprise des solutions afin d'accroître leur productivité, augmentant ainsi de 25 % leur marché adressable.

Deuxièmement, en ce qui concerne l'innovation numérique, les opérateurs doivent créer des plateformes infonuagiques pour l'innovation des services numériques qu'ils peuvent utiliser pour lancer de nouveaux services plus rapidement. Les plateformes infonuagiques collaboratives qui relient les services de télécommunications et les services numériques accéléreront davantage l'innovation et amélioreront leurs capacités d'acquisition de clients.

En Europe, Huawei a déjà aidé les opérateurs à migrer des environnements de développement, des environnements d'essai et des centaines de services vers la plateforme Huawei Cloud. Cela a permis à certains opérateurs de réduire de 75 % le délai de mise en marché de nouveaux services grâce à l'utilisation d'une plateforme de développement agile et de capacités plateforme-service en télécommunications.

Troisièmement, en ce qui concerne les opérations de télécommunications, les opérateurs doivent utiliser des solutions infonuagiques préintégrées spécialement conçues pour l'industrie des télécommunications afin de soutenir la croissance durable de leurs activités principales. La transformation infonuagique de l'industrie des télécommunications exige des plateformes infonuagiques dotées d'une architecture répartie capable de répondre aux exigences de sécurité et de gestion des données des architectures de services de télécommunications adaptatifs. Un calendrier rationnel de la transformation infonuagique est également nécessaire pour assurer une migration robuste des services vers le nuage.

En Asie, Huawei a déployé des nuages distribués pour gérer une vaste gamme de services et de fonctions d'opérateur, et a utilisé le lac de données distribué de Huawei pour effectuer des analyses de données corrélées pour différents services, ce qui a amélioré de 180 % le taux de réussite du marketing du forfait 5G.

M. Song a conclu son allocution en déclarant que, pour réussir la transformation infonuagique et fournir des services de qualité aux clients, il est important que les opérateurs établissent des partenariats stratégiques avec ceux qui comprennent profondément l'industrie des télécommunications et savent comment tirer parti de ses forces. À la fin de 2021, Huawei avait travaillé étroitement sur les services infonuagiques avec plus de 120 opérateurs dans le monde. Huawei s'est engagée à investir davantage dans la TIC et à tirer parti de ses capacités de service localisées dans le monde entier pour accélérer la transformation infonuagique des opérateurs et tirer profit des avantages de la connectivité.

La Win-Win·Huawei Innovation Week se déroule du 18 au 21 juillet à Shenzhen, en Chine. En collaboration avec des opérateurs mondiaux, des professionnels de l'industrie et des leaders d'opinion, nous nous penchons sur des sujets tels que la 5.5G, le développement écologique et la transformation numérique pour envisager une réussite partagée dans l'économie numérique.

