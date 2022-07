Le gouvernement du Canada appuie des organismes communautaires dans la lutte contre l'éclosion de variole simienne





Ce financement appuiera des activités communautaires de prévention, d'éducation, de sensibilisation et de lutte à la stigmatisation

MONTRÉAL, le 21 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Agence de la santé publique du Canada

Depuis le début de l'épidémie de variole simienne au Canada, le gouvernement du Canada a utilisé un modèle d'intervention fondé sur des données probantes, qui continue d'évoluer en fonction des données les plus récentes. L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) travaille de près avec ses partenaires provinciaux et territoriaux en santé publique pour assurer la coordination de l'intervention stratégique canadienne. Leur but est de faire enquête sur les cas de variole simienne au Canada et d'en assurer la surveillance, de même que de fournir des recommandations et de l'information à jour, notamment en ce qui concerne les tests en laboratoire et les vaccins.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé a annoncé du financement totalisant 350 000 $ provenant du Fonds d'action communautaire contre le VIH et l'hépatite C, pour appuyer RÉZO, à Montréal, AIDS Committee of Toronto et MAX Ottawa, des organismes communautaires dans les régions les plus touchées par l'éclosion de variole simienne. Ces trois organismes collaborent activement à titre de membres de la collaboration pancanadienne Avancer à la diffusion de renseignements fiables et fondés sur des preuves partout au Canada. Ce financement aidera les organismes, qui travaillent avec des hommes gais et bisexuels, à accroître leur capacité d'intervention pour répondre aux besoins exprimés par leurs communautés en matière d'activités de prévention, d'éducation, de sensibilisation et de lutte à la stigmatisation.

Le gouvernement du Canada mobilise des intervenants de partout au pays, y compris des organismes communautaires oeuvrant dans les domaines des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) ainsi que de la santé sexuelle, pour comprendre leurs besoins en matière d'information au sujet de l'éclosion de la variole simienne. Les organismes ont mentionné avoir besoin d'outils supplémentaires et d'information pour les aider à répondre aux questions et à diriger les membres de leurs communautés vers des ressources et des renseignements crédibles. Les organismes sont des sources d'information de confiance qui utiliseront le financement pour diffuser des faits provenant de l'ASPC au sujet de l'éclosion et pour amplifier la portée des messages de l'ASPC d'une manière adaptée sur le plan culturel et exempte de stigmatisation afin de rejoindre les populations qui sont actuellement touchées.

Toute personne, indépendamment de son sexe, de son genre, de son orientation sexuelle, de son statut socio-économique ou de sa race, peut contracter la variole simienne, puis transmettre l'infection. Notre compréhension du virus évolue encore, et de l'information continuera d'être communiquée dès que connue.

Citations

« Chaque communauté est unique en ce qui concerne ses façons de communiquer de l'information. Ce financement permettra d'amplifier la portée de ce que les organisations font déjà : augmenter et maintenir la sensibilisation à propos des risques de la variole simienne, puis partager l'information de la manière la plus efficace et la plus motivante possible. Grâce à ce partenariat, nous évitons la stigmatisation d'une maladie infectieuse, et nous aidons les collectivités à comprendre les facteurs de risque et à se protéger adéquatement. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Je suis heureux que ce financement aide des organismes comme RÉZO, un organisme communautaire montréalais qui se consacre à la promotion de la santé des hommes (cis ou trans) gais et bisexuels depuis plus de 30 ans, à échanger de l'information à propos de la variole simienne. Ce financement est un pas important pour ce qui est d'accroître les capacités de chaque organisme ainsi que de collaborer en vue de ralentir la propagation du virus. »

L'honorable Steven Guilbeault

Député de Laurier-Sainte-Marie et Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Nous sommes reconnaissants à l'ASPC de ces fonds supplémentaires qui appuieront l'accès amélioré aux services et à la sensibilisation à la variole simienne pour les gars GBTQ+ à Toronto. Ces fonds nous aideront à aider nos collectivités à réduire la transmission, à accéder aux vaccins et à réduire la stigmatisation associée à la variole simienne. »

Ryan Lisk

Directeur des programmes de santé communautaire, AIDS Committee of Toronto

« Le financement additionnel octroyé à notre organisme et alloué aux enjeux liés à la variole simienne nous aidera à concevoir rapidement de nouvelles stratégies de communication et de sensibilisation à l'intention des hommes GBTQ+. De cette façon, nous pourrons améliorer l'information et le soutien offerts à nos communautés afin de réduire ensemble la transmission et la stigmatisation. »

Alexandre Dumont Blais

Directeur général, RÉZO

Faits en bref

La variole simienne est une maladie virale qui peut se transmettre de personne à personne par des contacts étroits, y compris des contacts sexuels, avec la peau, les liquides corporels, les muqueuses (p. ex. yeux, bouche, gorge, organes génitaux, région périanale), des objets contaminés (p. ex. jouets sexuels) ou des objets personnels communs (p. ex. vêtements, linge de maison [linge de lit, linge de toilette, linge de table], brosses à dents, ustensiles).

Le Fonds d'initiatives communautaires en matière de VIH et d'hépatite C appuie partout au Canada des interventions communautaires de lutte contre le VIH, l'hépatite C et d'autres ITSS.

des interventions communautaires de lutte contre le VIH, l'hépatite C et d'autres ITSS. Une somme totale de 350 000 $ provenant du Fonds d'action communautaire contre le VIH et l'hépatite C est octroyée pour appuyer trois organismes appartenant à la collaboration communautaire Avancer pour mobiliser les populations actuellement touchées par l'éclosion de variole simienne. Le financement aidera les organismes à amplifier les messages de l'Agence de la santé publique du Canada d'une manière culturellement appropriée et sans stigmatisation, afin de parvenir aux populations qui sont actuellement touchées par l'éclosion.

