Le gouvernement du Canada appuie la stratégie de logement du Gouvernement de la nation crie à Eeyou Istchee





CHISASIBI, EEYOU ISTCHEE, QC, le 21 juill. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, s'est joint à Mandy Gull-Masty, grande chef du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et présidente du Gouvernement de la nation crie, pour souligner des investissements historiques en appui à la Stratégie de logement de la Nation crie.

Par l'entremise du Fonds d'infrastructure pour les communautés autochtones (FICA), le gouvernement du Canada fournira 200 millions de dollars au Gouvernement de la nation crie pour soutenir la Stratégie de logement de Nation crie et offrir davantage d'options de logement aux membres de la communauté, contribuant ainsi à l'amélioration des résultats en matière de bien-être social dans des domaines tels que l'éducation, la santé et le bien-être des communautés et des jeunes.

Le Gouvernement de la nation crie a élaboré une stratégie de logement sur 10 ans, conçue pour remédier à la pénurie de logements et à leur caractère abordable. Il s'agit d'une stratégie novatrice, entièrement dirigée par les Autochtones, qui vise à transformer l'accès des Cris d'Eeyou Istchee au logement dans leurs communautés. L'investissement du budget 2021 du Canada contribuera au plan du Gouvernement de la nation crie de construire 750 unités de logement social sur 10 ans dans le cadre de cette stratégie.

Le gouvernement du Canada et la Nation crie s'engagent à continuer de travailler en collaboration pour appuyer la mise en oeuvre de la Stratégie de logement de la Nation crie et pour aider à combler le manque de logements dans les communautés cries d'Eeyou Istchee.

Citations

« Des investissements comme ceux-ci sont essentiels pour combler les lacunes en matière d'infrastructure et de logement dans les communautés cries. Cet investissement soutiendra le Gouvernement de la nation crie dans son plan visant à faire progresser l'autodétermination et à améliorer le bien-être de plus de 20 000 membres dans neuf communautés du Québec. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Nous accueillons favorablement ce nouvel investissement fédéral en tant que moyen d'étendre l'accès à des logements adéquats et abordables pour les Cris, et nous nous réjouissons du partenariat et du soutien continus du gouvernement du Canada pour mettre en oeuvre notre Stratégie de logement de la Nation crie et pour travailler à combler le manque de logements dans les communautés cries d'Eeyou Istchee. »

Mandy Gull-Masty

Grande chef, Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)

Présidente, Gouvernement de la nation crie

En bref

Le budget 2021 prévoit des investissements fondés sur des distinctions de 6 milliards de dollars sur cinq ans, à partir de 2021-22, dont 388,9 millions de dollars annuellement, pour soutenir l'infrastructure des communautés autochtones.

Dans le cadre de cet investissement, le budget 2021 a prévu 4,3 milliards de dollars sur quatre ans, à compter de 2021-22, pour le FICA, un fonds basé sur les distinctions pour répondre aux demandes immédiates, selon les priorités des partenaires autochtones, avec des projets d'infrastructure et de logement prêts à démarrer dans les Premières Nations, y compris avec les communautés des Premières Nations des traités modernes et sous régime d'autonomie gouvernementale, des Inuit et des Métis .

Liens connexes

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : GouvCan - Autochtones

Facebook : GouvCan - Autochtones

Instagram : @gcAutochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez Fils RSS.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Communiqué envoyé le 21 juillet 2022 à 10:26 et diffusé par :