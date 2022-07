Équipe Canada annonce ses porte-drapeaux pour les Jeux du Commonwealth de 2022





OTTAWA, 21 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Commonwealth Sport Canada (CSC) est extrêmement fier d'annoncer que Maude Charron, championne Olympique et du Commonwealth et Josh Cassidy, médaillé de bronze et Paralympien spécialiste de la course longue distance, seront les porte-drapeaux d'Équipe Canada à la cérémonie d'ouverture des Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham, en Angleterre.



« Ces deux athlètes possèdent toutes les qualités nécessaires et incarnent les valeurs qui sous-tendent notre équipe », a déclaré Scott Stevenson, directeur exécutif, Équipe Canada 2022. « Ils sont tous les deux des athlètes très décorés, mais plus important encore, Maude et Josh sont des personnes fantastiques qui mènent par l'exemple à tous les jours. »

Pour les Jeux du Commonwealth de 2022, qui mettront en vedette davantage d'épreuves de médailles pour les femmes que pour les hommes, les nations et territoires participants devaient présenter un porte-drapeau masculin et une porte-drapeau féminine. L'appel de candidatures invitait chaque sport canadien participant aux Jeux du Commonwealth à proposer jusqu'à deux athlètes candidats. Les organismes nationaux de sport devaient identifier des modèles de rôles qui personnifient les principes du fair-play et de l'éthique, incluant leurs accomplissements athlétiques, leurs qualités de leadership et leur engagement à la communauté et au bénévolat.

L'haltérophile Maude Charron, de Rimouski, Québec, est une championne olympique et du Commonwealth qui détient le record des Jeux du Commonwealth à l'épaulé-jeté. Maude, un modèle de rôle avéré, est renommée pour sa disponibilité et son ouverture envers ceux qui poursuivent leurs rêves dans le sport. Elle a été nommée athlète féminine de l'année du Québec en 2021, en plus d'être une ambassadrice du sport propre qui partage généreusement de son temps en ligne et en personne dans le cadre de séances axées sur la motivation et la persévérance auprès de jeunes athlètes âgés de 8 à 17 ans. Une athlète exemplaire reconnue pour son esprit sportif, Maude anticipe de poursuivre son service à la communauté dans sa carrière future, ayant récemment terminé ses études en services policiers au Québec.

« C'est un réel privilège pour moi ! C'est toujours un honneur de pouvoir porter fièrement la feuille d'érable et de pouvoir représenter un pays rempli de bonnes valeurs," a dit Charron. « Je ne peux exprimer la fierté que j'ai de pouvoir ouvrir la marche de cette belle équipe le 28 juillet prochain. Juste d'y penser, j'ai des feux d'artifices dans le ventre ! »

Athlétisme Canada et Weightlifting Canada Haltérophilie étaient très enthousiastes de ces deux choix et extrêmement heureux qu'un membre de leur équipe puissent vivre cette expérience monumentale.

« Nous sommes ravis de la sélection de Maude Charron comme porte-drapeau pour la cérémonie d'ouverture à ces Jeux du Commonwealth. Maude est une représentante exceptionnelle de notre sport qui a su démontrer la force physique et psychologique nécessaires à atteindre les plus hauts niveaux de l'haltérophilie. Grâce à ses efforts, nous sommes en mesure de montrer toutes les possibilités aux générations futures d'haltérophilies qui rêvent de participer un jour aux Jeux du Commonwealth », a déclaré Deanne Friesen, gérante de l'équipe d'haltérophilie aux Jeux du Commonwealth de 2022.

Joshua Cassidy de Port Elgin, en Ontario, est l'un des athlètes de course en fauteuil roulant les plus réputés sur la scène internationale. Triple Paralympien, Cassidy a remporté les marathons de Boston et de Los Angeles, a participé aux Jeux du Commonwealth à trois reprises, ayant remporté une médaille de bronze aux Jeux du Commonwealth de Delhi 2010. Il a passé plusieurs années à rédiger et illustrer des romans illustrés et est passionné par ses projets créatifs de musique, d'écriture et d'art. Josh est reconnu dans le monde entier pour son éthique du travail et sa fortitude, ayant battu chacun de ses compétiteurs mondiaux au moins une fois. Mis en candidature pour son attitude exemplaire, Josh est reconnaissant pour ses talents, qui lui ont légué les fondations nécessaires pour surmonter l'adversité et bâtir une vie remplie de succès, d'amour et de bonheur.

« Ça va me prendre un peu de temps pour assimiler cette nouvelle. Quand tu fais tes débuts comme athlète, ce genre d'opportunité, d'être nommé porte-drapeau, c'est considéré extrêmement prestigieux », a avoué Cassidy, lorsqu'il a appris sa sélection. « Quel honneur et quelle belle surprise. Merci beaucoup. »

Cette annonce vient à sept jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux du Commonwealth de 2022. CBC Sports diffusera la cérémonie d'ouverture du 28 juillet en flux continu sur CBC Gem.

Birmingham 2022 mettra en vedette un programme de 19 sports et 8 parasports et accueillera près de 4500 athlètes. Les Jeux du Commonwealth sont le seul événement multisport où les résultats d'athlètes physiquement aptes et de para-athlètes comptent au même titre. Les Jeux de 2022 possèdent le plus important programme de parasport de leur histoire. De plus, pour la première fois, les Jeux comptent davantage de médailles pour les femmes (135) que pour les hommes (133).

À PROPOS D'ÉQUIPE CANADA 2022

Les Jeux du Commonwealth de 2022 accueilleront 72 nations et territoires. Les Jeux du Commonwealth sont un tremplin vers le succès olympique et paralympique pour les athlètes, les entraîneurs et les gestionnaires d'équipes canadiens. Le Canada projette une performance parmi les trois premières des 72 nations participantes au tableau des médailles. Les athlètes qui avaient précédemment participé aux Jeux du Commonwealth ont remporté plus de 80 % des médailles aux Jeux olympiques de 2020.

L'équipe de Mission de l'équipe canadienne offrira un environnement optimal de performance qui célébrera l'égalité, la diversité et l'absence de discrimination afin que les athlètes canadiens atteignent de meilleures performances à vie aux Jeux du Commonwealth de 2022.

À PROPOS DE COMMONWEALTH SPORT CANADA

Commonwealth Sport Canada (CSC) est le détenteur des droits de franchise des Jeux du Commonwealth et du mouvement sportif du Commonwealth au Canada. CSC est un membre à part entière de la communauté sportive canadienne qui appuie les athlètes canadiens dans l'atteinte de l'excellence aux Olympiques, aux Paralympiques et aux championnats du monde. La mission de CSC est d'enrichir la vie des jeunes à travers le Commonwealth et d'accueillir les Jeux du Commonwealth. CSC est responsable de tous les aspects de la participation du Canada aux XXIIes Jeux du Commonwealth et enverra une équipe composée de près de 400 des meilleurs athlètes et entraîneurs pour représenter le pays. Les prochains Jeux auront lieu à Birmingham, en Angleterre, du 28 juillet au 8 août 2022. Pour de plus amples renseignements, visitez www.commonwealthsport.ca

