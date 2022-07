Assurer la qualité de l'air et de bons emplois en Nouvelle-Écosse





ENFIELD, NS, le 21 juill. 2022 /CNW/ - Les investissements que nous effectuons dans des projets d'énergie propre, comme les éoliennes, l'énergie solaire et l'hydroélectricité, nous permettent de donner suite aux promesses importantes que nous avons faites aux Canadiens : de l'air pur, de bons emplois et une économie forte. Et en collaborant avec les communautés autochtones sur ces projets, nous pouvons à la fois tenir ces promesses et faire progresser la réconciliation.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui un nouvel investissement fédéral pouvant atteindre 255 millions de dollars pour fournir de l'énergie propre aux foyers de la Nouvelle-Écosse et créer des centaines de bons emplois pour la classe moyenne.

Un investissement pouvant atteindre 125 millions de dollars permettra à de nouveaux projets d'énergie éolienne de fournir de l'énergie propre à environ 350?000 foyers en Nouvelle-Écosse, de créer des centaines de bons emplois et d'occasionner des retombées pour les communautés autochtones, notamment sous forme d'emplois et de formation.

À l'aide d'une somme pouvant atteindre 130 millions de dollars, nous investissons également pour permettre à Nova Scotia Power d'installer des batteries pour stocker de l'énergie propre dans quatre sites à travers la province. Ces batteries contribueront à fournir de l'énergie fiable aux foyers et aux entreprises et à faciliter la fermeture des centrales électriques au charbon, offrant ainsi de l'air plus pur aux Néo-Écossais. Grâce à cet investissement, la Nouvelle-Écosse disposera d'un des plus vastes réseaux de batteries en Amérique du Nord.

Ce nouveau financement, de concert avec la boucle de l'Atlantique, permettra de construire un réseau électrique plus propre et mieux intégré en Nouvelle-Écosse et favorisera l'atteinte de nos objectifs climatiques ambitieux et réalisables. Nous continuerons de faire des investissements intelligents afin d'offrir de l'air pur, de bons emplois et une économie solide aux générations à venir.

Citations

« Les investissements dans des projets d'énergie propre que nous annonçons aujourd'hui en Nouvelle-Écosse vont réduire la pollution et créer de bons emplois. En alimentant nos foyers et nos entreprises avec de l'électricité propre, nous garantissons de l'air pur et un avenir meilleur à nos enfants et petits-enfants. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Notre gouvernement fait des investissements qui vont aider les communautés autochtones et tous les Néo-Écossais à mettre en place un réseau électrique plus propre, tout en créant des emplois durables. L'annonce d'aujourd'hui est un grand pas vers l'atteinte de notre cible, qui consiste à créer un réseau électrique entièrement carboneutre d'ici 2035. »

-- L'hon. Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

Faits saillants

Ces projets font partie d'un processus concurrentiel mené aux niveaux fédéral et provincial. L'attribution et les montants exacts du financement fédéral seront confirmés une fois que ce processus sera terminé et que des ententes auront été conclues.

Comme il est énoncé dans le Plan de réduction des émissions pour 2030 : Prochaines étapes du Canada pour un air pur et une économie forte lancé ce printemps, le Canada se donne comme objectif de mettre en place un réseau d'électricité carboneutre d'ici 2035.

Le Plan de réduction des émissions pour 2030 est une approche ambitieuse et réaliste qui présente une voie à suivre secteur par secteur pour permettre au Canada de respecter sa cible de réduction des émissions d'au moins 40 % sous les niveaux de 2005 d'ici 2030 et d'être en mesure d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

réduction des émissions pour 2030 est une approche ambitieuse et réaliste qui présente une voie à suivre secteur par secteur pour permettre au Canada de respecter sa cible de réduction des émissions d'au moins 40 % sous les niveaux de 2005 d'ici d'être en mesure d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Le Canada possède déjà l'un des réseaux d'électricité les plus propres au monde. En effet, environ 83 % de l'électricité que consomment les Canadiens provient de sources non émettrices.

possède déjà l'un des réseaux d'électricité les plus propres au monde. En effet, environ 83 % de l'électricité que consomment les Canadiens provient de sources non émettrices. À l'heure actuelle, près de 75 % de l'électricité de la Nouvelle-Écosse est produite à partir de combustibles fossiles, dont 47 % à partir du charbon. Le financement annoncé aujourd'hui aidera la province à atteindre son objectif consistant à satisfaire 80 % de ses besoins en électricité au moyen d'énergies renouvelables d'ici 2030.

L'abandon de l'électricité au charbon a contribué à améliorer la santé publique au Canada et dans le monde entier en rendant l'air plus propre et plus respirable.

Pour réduire la pollution liée à l'électricité, le Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification vise à soutenir les projets de modernisation du réseau électrique dans tout le pays. L'objectif du programme est de remplacer l'électricité produite à partir de combustibles fossiles par de l'électricité provenant de sources renouvelables.

La Feuille de route sur l'énergie propre pour le Canada atlantique a été publiée ce printemps. Élaborée par le gouvernement fédéral en collaboration avec les gouvernements provinciaux de l'Atlantique et leurs services publics respectifs, et avec la participation du gouvernement du Québec et d'Hydro-Québec à titre d'observateurs, la Feuille de route est une vision collective du Canada atlantique pour un réseau d'énergie propre interconnecté qui pourrait servir de fondement à une économie concurrentielle et électrifiée dans toute la région de l'Atlantique.

En plus de l'investissement annoncé aujourd'hui, le gouvernement du Canada, les gouvernements des provinces de l'Atlantique et du Québec ainsi que leurs services publics respectifs continuent de travailler à l'avancement de la boucle de l'Atlantique afin d'accroître les interconnexions électriques et de transporter de l'énergie propre entre les provinces de l'Atlantique et le Québec.

Produit connexe

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 21 juillet 2022 à 10:11 et diffusé par :