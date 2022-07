Métabetchouan-Lac-à-la-Croix - Des changements à court terme pour sécuriser l'intersection de la route 169 et du 2e rang

Fourgons Mercedes-Benz Canada a aujourd'hui annoncé un nouvel accord avec Enterprise Holdings®, la plus grande entreprise de location de véhicules au monde, ce qui marque un ajout de taille à sa liste grandissante de partenariats de parcs....

Le ministère des Transports apportera des modifications à l'intersection de la route 169 et du 2e rang à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. Ces changements répondent aux attentes des autorités municipales avec lesquelles le Ministère collabore étroitement...