Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie le festival Juste pour rire





QUÉBEC, le 21 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, confirment l'attribution d'une aide financière de 1,8 million de dollars au festival Juste pour rire, qui se déroulera à Montréal jusqu'au 31 juillet.

Le ministère du Tourisme verse 1 million de dollars par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. De son côté, le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation octroie 500 000 $ dans le cadre du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole. Enfin, la Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde 300 000 $ en vertu du programme Aide à la diffusion en variétés, volet 1 - Aide aux événements nationaux et internationaux.

Citations :

« Je suis très heureuse que le gouvernement du Québec appuie le festival Juste pour rire, qui fêtera son 40e anniversaire cette année. Au fil des ans, ce rendez-vous coloré et festif a su se distinguer sur l'échiquier mondial des événements d'humour, faisant ainsi du Québec une destination touristique de choix. Les humoristes d'ici et d'ailleurs bénéficie d'une scène privilégiée pour se faire connaître et joindre un public déjà conquis. Juste pour rire fait non seulement rayonner la métropole à l'international, mais il met aussi en lumière le savoir-faire de notre industrie événementielle. J'invite les festivaliers à venir applaudir de nouveaux talents tout en profitant de l'effervescence estivale de Montréal. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Depuis quarante ans déjà, le festival Juste pour rire se taille une place spéciale dans le coeur des amateurs d'humour de partout. Ce rendez-vous culturel incontournable consolide la position de Montréal comme pionnière en matière d'événements d'humour et contribue grandement à son attractivité à l'international. Je suis fière que notre gouvernement soutienne ce festival, qui stimule du même coup la vie culturelle et économique de la métropole. Chapeau à l'équipe derrière l'organisation et bon anniversaire! »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le festival Juste pour rire est un événement qui incarne la joie de vivre et le sens de l'humour des Québécois. Il rassemble sur les scènes de Montréal de nombreux humoristes d'ici qui rivalisent d'imagination et de créativité pour nous étonner, nous faire rire ou nous faire rêver. J'invite les festivaliers à venir s'y amuser et à déambuler dans les rues de Montréal pour y découvrir le meilleur de l'humour au Québec. Notre gouvernement est fier de s'associer au succès de cet événement. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

