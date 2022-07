BingX introduit Futures Grid Trading pour dynamiser les traders pendant l'hiver crypto





SINGAPOUR, 21 juillet 2022 /PRNewswire/ -- La plateforme de trading social de crypto leader BingX est heureuse d'annoncer le lancement du Futures Grid Trading, après avoir introduit le Spot Grid Copy Trading en mars. Il est disponible pour tous les utilisateurs enregistrés afin que les traders puissent gagner d'une manière plus flexible cet hiver crypto.

Comme son nom l'indique, Futures Grid Trading combine le trading de grille et le trading de contrats à terme, ce qui peut apporter des bénéfices de grille aux utilisateurs. Le Grid Trading est une stratégie de trading quantitative qui automatise l'achat et la vente d'actifs numériques à des intervalles prédéfinis autour d'une fourchette de prix prédéfinie pour construire des grilles de trading.

Ces grilles de trading permettent aux investisseurs d'engranger de l'argent comme un filet à poissons : en exécutant des ordres d'achat à bas prix et de vente à prix élevé pendant la volatilité des prix, le système garantit un profit chaque fois que le prix de vente dépasse le prix d'achat, éliminant ainsi le besoin de prévoir le marché. En outre, le grid trading de contrats à terme permet aux traders d'utiliser l'effet de levier pour maximiser les profits.

Par rapport à d'autres plateformes, BingX offre aux utilisateurs une plus grande flexibilité en abaissant le montant de l'investissement minimum. Les traders peuvent essayer Futures Grid Trading avec 20 USDT et voir comment il arbitre automatiquement. Ils peuvent également prédéfinir un point stop-loss pour limiter la perte sur une position de titres.

« Pour ce trimestre, une partie de l'orientation stratégique de BingX consiste à fournir aux utilisateurs et aux traders un meilleur environnement de trading et de nouveaux outils qui facilitent la rentabilité. Nous simplifions également davantage le processus de trading afin qu'ils puissent employer de nouvelles tactiques de trading qui leur permettent de gagner, surtout compte tenu de la situation actuelle du marché. » - Directeur de la communication globale et des relations publiques, Elvisco Carrington

Cette nouvelle fonctionnalité sera disponible à la fois sur l'application BingX et sur les ordinateurs de bureau. Elle permet aux traders de garder un oeil sur le marché toute la journée en prenant des décisions de trading stratégiques, informées et rationnelles en leur nom. Afin d'encourager les traders à gagner de l'argent grâce à des outils intelligents, BingX est sur le point de lancer une campagne visant à couvrir toutes les pertes des traders lors de leur premier trading sur la grille de contrats à terme.

La sécurité est toujours une priorité absolue pour BingX. Depuis le début du deuxième trimestre de 2022, l'ensemble du marché des crypto a connu une tendance baissière. Le dépôt de bilan de Three Arrows Capital a déclenché une spirale descendante qui a fait souffrir de nombreux investisseurs en crypto. Face à ces graves turbulences, BingX reste fidèle à sa mission de protection des actifs des utilisateurs. En aucun cas, BingX ne couvrira les fonds des utilisateurs dans des investissements à risque.

BingX s'engage à proposer davantage de fonctionnalités et de services innovants et de pointe pour répondre aux différents besoins commerciaux et sociaux des utilisateurs. Pour optimiser l'expérience d'investissement et maximiser les profits des utilisateurs, BingX est toujours en mouvement.

À propos de BingX

Fondée en 2018, BingX.com est une plateforme mondiale de trading d'actifs numériques, de spot et de dérivés qui propose un écosystème ouvert et centré sur l'utilisateur avec des fonctionnalités de négociation sociale intuitives. Créé pour enrichir l'ensemble de l'industrie des crypto-monnaies, BingX est un lieu sûr, fiable et convivial où les utilisateurs peuvent échanger leurs actifs préférés tels que SafeLight , Elongate , Whiteheart , et AAVE . Il s'agit d'une plateforme de trading d'actifs numériques, de spot et de dérivés qui offre un écosystème ouvert et centré sur l'utilisateur avec des fonctionnalités de négociation sociale intuitives. Les traders débutants peuvent faire du Copy Trade et apprendre de plus de 3 000 traders professionnels sur BingX. Aujourd'hui, BingX détient quatre licences d'exploitation dans les régions de l'UE, des États-Unis, du Canada et de l'Océanie. BingX est un lieu sûr, fiable et convivial où les utilisateurs peuvent échanger des actifs numériques.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1862013/0719_en_twitter_1200x675_2.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1690963/BingX_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 21 juillet 2022 à 10:00 et diffusé par :