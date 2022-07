Le projet d'agrandissement de la réserve nationale de faune de la Pointe?du?Prince?Édouard est terminé





GATINEAU, QC, le 21 juill. 2022 /CNW/ - La biodiversité diminue à un rythme sans précédent au Canada et dans le monde entier. Cette diminution menace les fondements de notre économie, de notre sécurité alimentaire, de notre santé et de notre qualité de vie. Le réseau canadien d'aires protégées joue un rôle essentiel dans la conservation et le rétablissement d'écosystèmes sains et résilients, ce qui permet de freiner et de renverser la perte de biodiversité et de contribuer au rétablissement des espèces en péril.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé la concrétisation du projet d'agrandissement de la réserve nationale de faune (RNF) de la Pointe?du?Prince?Édouard, le long des rives du lac Ontario.

Une étroite bande de terres de 33 hectares (ha) qui divisait autrefois cette zone écosensible a été officiellement désignée comme faisant partie de la RNF. Cet ajout comprend des habitats de connectivité qui font partie du système de milieux humides ayant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, des marécages et des prés marécageux, ainsi que des marais et des eaux libres. L'ensemble du système de milieux humides sera désormais protégé, ce qui améliorera la connectivité pour les populations d'espèces sauvages et permettra à celles-ci de se déplacer plus librement dans cette zone.

Cet ajout complète officiellement le premier d'une longue série de projets d'agrandissement d'une RNF dans le cadre de l'initiative Patrimoine naturel du Canada. Le gouvernement du Canada continuera d'élargir le réseau d'aires protégées afin d'atteindre son objectif visant à conserver 25 p. 100 des terres et des eaux intérieures au Canada d'ici 2025, et à s'efforcer de porter cette proportion à 30 p. 100. Il s'agit d'une mesure importante prise par le Canada pour s'attaquer à la double crise des changements climatiques et de la perte de biodiversité.

« L'expansion des aires naturelles est l'une des façons les plus importantes de contribuer à freiner la perte continue de nature et de biodiversité. Ce projet d'agrandissement inaugural dans le cadre de l'initiative Patrimoine naturel du Canada est crucial pour les nombreux oiseaux migrateurs et espèces en péril qui ont élu domicile dans la RNF de la Pointe?du?Prince?Édouard, et il constitue un autre pas dans la bonne direction pour la biodiversité du sud de l'Ontario. ».

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

La RNF de la Pointe?du?Prince?Édouard comprend maintenant 546,3 ha de forêts, de prairies et de milieux humides. Elle a été désignée pour la première fois comme une RNF en 1978.





Cette zone écosensible abrite plus de 30 espèces inscrites sur la liste fédérale de la Loi sur les espèces en péril , dont le monarque, la rainette faux-grillon de l'Ouest et l'Hirondelle rustique. La RNF de la Pointe?du?Prince?Édouard contient également un habitat essentiel pour les espèces en péril, et Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) s'attend à désigner d'autres parcelles d'habitat essentiel dans la zone.





La RNF de la Pointe?du?Prince?Édouard est l'une des dix RNF du Canada cernées dans le cadre de l'initiative Rapprocher les Canadiens de la nature, qui encourage les visites par le grand public.





cernées dans le cadre de l'initiative Rapprocher les Canadiens de la nature, qui encourage les visites par le grand public. Le gouvernement du Canada s'est engagé à conserver 25 p. 100 des terres et des eaux intérieures au Canada d'ici 2025, et à s'efforcer de porter cette proportion à 30 p. 100 dans chaque cas d'ici 2030.

