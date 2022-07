Avis aux médias - L'astronaute de l'Agence spatiale canadienne Jeremy Hansen à Waterloo





LONGUEUIL, QC, le 21 juill. 2022 /CNW/ - Le 23 juillet, l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne Jeremy Hansen parlera de sa carrière et du rôle du Canada dans l'exploration de la Lune à la conférence et exposition « A Visit From Space » au Musée de Waterloo.

Les représentants des médias sont invités à assister à sa présentation. Ceux qui souhaitent s'entretenir avec l'astronaute de l'ASC Jeremy Hansen sont priés de contacter le Bureau des relations avec les médias (coordonnées plus bas).

Pour connaitre tous les détails de la conférence et de l'exposition : A Visit From Space (en anglais seulement).

Date : 23 juillet 2022



Heure : 14 h (HE)



Quoi : Présentation et période de questions (note : les échanges se feront en anglais seulement)



Qui : Jeremy Hansen, astronaute de l'Agence spatiale canadienne



Où : Waterloo Memorial Recreation Complex

101 Father David Bauer Drive

Waterloo (Ontario) N2L 0B4

Plus d'information

Suivez-nous dans les médias sociaux !

SOURCE Agence spatiale canadienne

Communiqué envoyé le 21 juillet 2022 à 09:29 et diffusé par :