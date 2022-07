Réouverture de l'aréna Raymond-Bourque - Deux championnes olympiques de hockey féminin deviennent ambassadrices à Saint-Laurent





SAINT-LAURENT, QC, le 21 juill. 2022 /CNW Telbec/ - L'administration laurentienne a l'immense plaisir d'annoncer que Mesdames Danièle Sauvageau et Kim St-Pierre, championnes olympiques de hockey féminin, deviennent ambassadrices de la réouverture de l'aréna Raymond-Bourque. Elles participeront notamment à la grande fête d'inauguration du bâtiment rénové prévue le samedi 3 septembre 2022.

Elles sont toutes les deux liées à Saint-Laurent puisque Danièle Sauvageau a été policière pendant plusieurs années sur ce territoire et Kim St-Pierre habite l'arrondissement alors que ses enfants fréquentent le club de Hockey Saint-Laurent.

Les deux ambassadrices sont disponibles pour des entrevues sur demande.

Citations

« Saint-Laurent s'efforce de cultiver l'excellence dans tous les domaines. Quel meilleur choix que deux championnes olympiques de hockey attachées à notre communauté et à notre territoire pour devenir ambassadrices de la réouverture de l'aréna Raymond-Bourque prévue le 3 septembre prochain ? Au nom du conseil, je tiens à les remercier très chaleureusement! Nos jeunes usagers vont non seulement pouvoir profiter du bâtiment totalement rénové mais aussi s'inspirer de ces deux modèles sportifs incroyables. L'excellence se retrouve aussi dans l'innovation architecturale de cette nouvelle aréna qui permettra notamment d'atteindre 40 % d'économies en énergie tout en visant une certification LEED Argent. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

« Comme je le dis souvent, pour mener une équipe à la victoire, il faut accepter les défis et travailler en équipe dans l'adversité. C'est probablement aussi cette recette que les équipes de Saint-Laurent et les firmes mandatées ont utilisé pour offrir ce somptueux résultat à l'aréna Raymond-Bourque. Je suis fière et heureuse, également en tant qu'ancienne policière de Saint-Laurent, de promouvoir ce nouveau haut lieu des sports de glace afin d'encourager la pratique du sport auprès des jeunes. J'ai hâte de tous vous y rencontrer le 3 septembre prochain pour la fête d'inauguration! »

Danièle Sauvageau

« Le hockey est ma passion et ce sport m'a apporté parmi les plus belles émotions de ma vie. Pouvoir aujourd'hui transmettre ce bonheur à des jeunes, qui plus est dans ma communauté laurentienne où je réside et où mes enfants pratiquent le hockey, me procure un immense plaisir! Ils ont de la chance de bénéficier de l'aréna Raymond-Bourque rénové, un bel écrin moderne et parfait pour jouer au hockey. Alors rendez-vous le 3 septembre pour célébrer tous ensemble ce nouveau temple pour les sports de glace! »

Kim St-Pierre

Détails des améliorations de l'aréna

Ciblant la réfection de tous les espaces et la mise aux normes des systèmes électromécaniques, les travaux débutés en septembre 2019, permettront d'atteindre près de 40 % d'économies d'énergie pour ce projet visant une certification LEED Argent.

Les amateurs laurentiens auront le plaisir de découvrir les nouvelles glaces lors de l'activité de patinage libre qui débute le 22 juillet. À noter que les deux patinoires, nommées A et B, ont été entièrement refaites à neuf avec un nouveau tableau d'affichage et une boutique du pro améliorée. La patinoire A bénéficie même du remplacement de ses 1 144 sièges et la patinoire B de nouveaux gradins. Les usagers apprécieront également le hall d'entrée où le bois est à l'honneur, en hommage à la construction initiale.

L'aréna Raymond-Bourque est également plus accessible et inclusive puisque désormais les places réservées aux personnes avec fauteuils roulants se trouvent au centre des deux patinoires. D'autres aménagements ont également été mis en place pour renforcer l'accessibilité universelle, dont une entrée de plain-pied.

Le personnel et les trois clubs laurentiens usagers ne seront pas en reste. Hockey Saint-Laurent, le Club de patinage artistique (CPA Saint-Laurent), et Ringuette Saint-Laurent bénéficieront de vestiaires et de bureaux rafraîchis.

Quant aux accompagnateurs, notamment les parents, ils pourront désormais patienter en profitant d'un espace de restauration beaucoup plus convivial et axé sur la santé, puisque depuis 2008, les aliments « gras trans », la friture et les boissons sucrées ont été éliminés.

Mais la rénovation a surtout permis de maximiser les économies d'énergie avec, par exemple, un éclairage au DEL à faible consommation énergétique. Depuis l'an 2000, l'arrondissement est également pionnier en matière de surfaceuse, puisqu'il s'est doté de deux machines électriques n'émettant aucun gaz à effet de serre. Tout comme le système de réfrigération, qui, en outre, nécessite six fois moins d'ammoniac, augmentant ainsi la sécurité.

L'aréna Raymond-Bourque est enfin parmi les premières au Québec à avoir installé un bassin de décantation qui permet d'accumuler les résidus de peinture en suspension dans l'eau au moment de la fonte des glaces au printemps. Cela réduit la turbidité de l'eau qui est dirigée à l'usine de traitement, favorisant la gestion des eaux lui étant acheminées de toutes les arénas à la même période.

Cette rénovation fait d'ailleurs partie des projets prioritaires de l'arrondissement pour 2022, en application de la planification stratégique 2022-2025 et du plan d'urgence climatique incluant un volet de réduction des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments municipaux.

Financement

Les travaux ont été rendus possibles dans le cadre du Programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux, lequel cible les 34 arénas de la Ville. Le chantier représente un investissement de 28,8 M$. Il a été financé à 65,23 % par le Service des grands parcs, du mont Royal et des sports de la Ville de Montréal et à 34,77 % par Saint-Laurent. Une aide financière de 7 500 000 $, qui se répartit dans les mêmes proportions, a de plus été accordée par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.

À propos de Danièle Sauvageau

En tant qu'entraineur-chef de l'équipe féminine de hockey du Canada, elle a permis à l'équipe nationale de remporter sa première médaille de l'histoire, qui plus est, en or, aux Jeux olympiques d'hiver de 2002 à Salt Lake City. Elle est ensuite devenue la première femme analyste à la traditionnelle Soirée du hockey à Radio-Canada.

En 2008, Danièle Sauvageau a été intronisée au Temple de la renommée olympique du Canada et a reçu le Prix de la percée féminine de Hockey Canada en 2021.

Elle a aussi travaillé pendant 33 ans au service de Police de Montréal et à la GRC.

Aujourd'hui, Danièle Sauvageau met à profit son expertise, ses études en travail social et en gestion, ainsi que son vaste bagage d'expériences lorsqu'elle conseille les entraîneurs de haute performance et les dirigeants d'entreprises. Elle témoigne également avec passion ses leçons et apprentissages lors de ses conférences.

Elle est présentement présidente et entraîneur-chef du Centre de haute performance en hockey, le Centre 21.02.

Enfin, elle a été nommée Officier de l'Ordre du Canada en juillet 2013.

À propos de Kim St-Pierre

Kim St-Pierre est une gardienne de but de hockey. Elle a été membre de l'équipe féminine de hockey sur glace du Canada de 1999 à 2011, remportant trois médailles d'or olympique dont la toute première de l'histoire de l'équipe aux Jeux olympiques d'hiver de 2002 à Salt Lake City, puis à Turin (2006) et à Vancouver (2010). Kim St-Pierre remporte également neuf médailles aux championnats du monde (cinq en or et quatre en argent) ainsi que la Coupe Clarkson en 2009 et 2011 avec les Stars de Montréal. Le 23 octobre 2008, elle devient la première femme à participer à un entraînement avec les Canadiens de Montréal en remplacement de Carey Price malade. Elle a intégré le Temple de la renommée du hockey en 2020 devenant ainsi la première gardienne de but à recevoir ce prestigieux honneur. Elle a reçu l'Ordre du hockey au Canada en 2022 pour l'ensemble de sa carrière.

Kim St-Pierre travaille aujourd'hui dans le domaine de l'activité physique et croit fortement que de pratiquer une variété de sports joue un rôle essentiel dans le processus de développement pour les jeunes athlètes. Elle est également conférencière en partageant son histoire exceptionnelle et fait partie de l'équipe de RDS pour commenter le hockey.

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au nord de l'île de Montréal, l'arrondissement de Saint-Laurent est le plus vaste avec ses 42,8 kilomètres carrés. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles. Devenu « territoire municipal durable » en 2019, Saint-Laurent place le développement durable et la protection de l'environnement en particulier au coeur de toutes ses décisions. Un défi d'autant plus grand que plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales avec plus de 4500 entreprises et 110 000 emplois. Il possède d'ailleurs l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec. Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir cinq stations du nouveau Réseau express métropolitain. Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son moderne Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie aux familles et un milieu stimulant aux entreprises.

