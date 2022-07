Contentsquare clôture un tour de financement de 600 millions USD dirigé par Sixth Street, doublant ainsi sa valorisation qui atteint 5,6 milliards USD et portant son financement cumulé à 1,4 milliard USD





Contentsquare, le leader mondial de l'analyse de l'expérience numérique, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un tour de table de 600 millions USD, dont 400 millions en actions de série F et 200 millions en financement par emprunt, ce qui porte le financement total à 1,4 milliard USD. L'investissement de série F était dirigé par Sixth Street Growth, qui s'est joint aux investisseurs nouveaux et existants Bpifrance, Canaan, Eurazeo, Highland Europe, KKR, LionTree, SoftBank Vision Fund 2 et les fonds et mandats gérés par BlackRock. Plusieurs autres investisseurs de Contentsquare ont également participé au tour de table. La facilité de crédit a été accordée par BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Goldman Sachs, JP Morgan et Société Générale. Depuis sa dernière levée de série E de 500 millions USD en mai 2021, la valorisation de la société a doublé pour atteindre 5,6 milliards USD.

Contentsquare utilisera ces capitaux pour investir plus massivement dans l'innovation de manière organique et par le biais de fusions et acquisitions, soutenir la croissance à long terme sur ses marchés clés, s'étendre à de nouveaux territoires et avoir un impact plus important dans les domaines où la Société peut réellement faire la différence, notamment en matière d'accessibilité numérique, de confidentialité et de durabilité.

Contentsquare, dont le marché adressable total vaut 34 milliards USD, va au-delà de l'analyse traditionnelle pour apporter aux marques une compréhension inégalée du comportement des internautes sur leurs sites Web et leurs applications. Basé sur l'IA, son moteur analyse des milliers de milliards d'interactions numériques avec les clients pour en tirer des informations essentielles qui offrent aux entreprises de toute taille et de tout secteur le pouvoir de créer des expériences numériques plus humaines et de stimuler la croissance des activités.

Ce nouveau financement confirme le pouvoir de transformation de la solution Contentsquare et la dynamique générée par l'entreprise, qui se manifeste notamment par:

une croissance exponentielle : plusieurs centaines de millions USD de revenus annuels récurrents (ARR); taux de croissance annuel du chiffre d'affaires supérieur à 100%;

: plusieurs centaines de millions USD de revenus annuels récurrents (ARR); taux de croissance annuel du chiffre d'affaires supérieur à 100%; augmentation massive des ressources humaines: 1 500 collaborateurs ? dont 430 dans la R&D ? et 17 bureaux à travers le monde;

1 500 collaborateurs ? dont 430 dans la R&D ? et 17 bureaux à travers le monde; une large base de clientèle: plus d'un million de clients dans le monde dans tous les marchés verticaux: retail, luxe, divertissement, télécoms, voyages, automobile, B2B et finance. Contentsquare compte désormais un millier d'entreprises clientes, dont 30% figurent dans la liste Global Fortune 100. BMW, Breitling, Clarins, Decathlon, Giorgio Armani, Samsung, Sephora et Virgin Atlantic font confiance à Contentsquare;

plus d'un million de clients dans le monde dans tous les marchés verticaux: retail, luxe, divertissement, télécoms, voyages, automobile, B2B et finance. Contentsquare compte désormais un millier d'entreprises clientes, dont 30% figurent dans la liste Global Fortune 100. BMW, Breitling, Clarins, Decathlon, Giorgio Armani, Samsung, Sephora et Virgin Atlantic font confiance à Contentsquare; le développement des fusions-acquisitions: pour accélérer son expansion géographique, sectorielle et produit, la société a déjà réalisé six acquisitions ces trois dernières années;

pour accélérer son expansion géographique, sectorielle et produit, la société a déjà réalisé six acquisitions ces trois dernières années; l'expansion du marché: en 2021, la Société a acquis Hotjar, la plateforme leader des informations sur expérience produit des PME, afin de servir le marché de bout en bout (PME/mid-market/entreprise);

en 2021, la Société a acquis Hotjar, la plateforme leader des informations sur expérience produit des PME, afin de servir le marché de bout en bout (PME/mid-market/entreprise); l'accélération de la stratégie multi-produits: une seule plateforme pour 5 produits ? CS Digital (analyse du parcours et du contenu des clients Web, CS for Apps (optimisation de l'expérience sur les applications mobiles), CS Find and Fix (détection des erreurs et amélioration du temps de chargement), CS Merchandising (analyse des produits et des prix), et CS Insights (recommandations, analyses comparatives et notations);

une seule plateforme pour 5 produits ? CS Digital (analyse du parcours et du contenu des clients Web, CS for Apps (optimisation de l'expérience sur les applications mobiles), CS Find and Fix (détection des erreurs et amélioration du temps de chargement), CS Merchandising (analyse des produits et des prix), et CS Insights (recommandations, analyses comparatives et notations); l'accent placé sur l'excellence opérationnelle: mise en oeuvre de processus robustes pour accélérer la prise de décisions stratégiques fondées sur des données et améliorer l'efficacité à tous les niveaux;

mise en oeuvre de processus robustes pour accélérer la prise de décisions stratégiques fondées sur des données et améliorer l'efficacité à tous les niveaux; la rapidité accrue des informations sur les clients: analyse de 3 200 milliards d'interactions avec les clients par mois et de 2,5 milliards de dollars de transactions par jour;

analyse de 3 200 milliards d'interactions avec les clients par mois et de 2,5 milliards de dollars de transactions par jour; l'investissement dans la confidentialité: lancement de la première solution d'analyse sans cookie du secteur pour renforcer la confiance numérique;

lancement de la première solution d'analyse sans cookie du secteur pour renforcer la confiance numérique; l'engagement en faveur de l'accessibilité numérique: la Fondation Contentsquare développe la technologie d'assistance gratuite Readapt et finance plusieurs initiatives visant à rendre le Web accessible à tous.

«Ce nouveau tour de financement reflète l'ambition sans limites de notre équipe s'agissant d'offrir aux entreprises de toute taille des expériences numériques plus humaines et plus agréables, sans friction, enrichissantes et inspirantes, a déclaré Jonathan Cherki, PDG et fondateur de Contentsquare. Nous sommes impatients de poursuivre nos efforts de relèvement des normes de l'expérience client numérique à l'échelle mondiale, et ce n'est qu'un début!»

«Contentsquare est extrêmement bien placée dans le secteur en pleine croissance de l'expérience client. En effet, la Société ne cesse de fournir à ses clients les outils les plus avancés pour développer leurs activités et créer des liens de marque plus profonds, a déclaré Bo Stanley, partenaire et codirecteur de Sixth Street Growth. Nous avons la plus grande confiance en Jonathan et son équipe, et nous sommes ravis de nous joindre à un groupe extraordinaire de co-investisseurs existants et nouveaux pour soutenir une entreprise prête à aborder sa prochaine phase de croissance.»

Le directeur général de Sixth Street, Benjamin Johnston, rejoindra le conseil d'administration de Contentsquare.

LionTree Advisors a agi en qualité de conseiller financier de Sixth Street.

À propos de Contentsquare

Contentsquare donne aux entreprises le pouvoir de rendre le monde numérique plus humain. Sa plateforme basée sur l'IA fournit une multitude d'informations contextuelles sur les comportements, les sentiments et les intentions des clients, à chaque point de contact de leur parcours, permettant ainsi aux entreprises de susciter l'empathie et de créer un impact durable. Leader mondial de l'analyse de l'expérience numérique, Contentsquare aide les marques du monde entier à transformer leur façon de faire des affaires, en agissant à l'échelle de l'entreprise et en renforçant la confiance des clients grâce à la sécurité, la confidentialité et l'accessibilité des solutions. Plus d'un millier de grandes marques utilisent Contentsquare pour développer leurs activités, offrir plus de satisfaction à leurs clients et évoluer plus aisément dans un monde en évolution permanente. Les informations fournies par Contentsquare enrichissent l'expérience client sur plus d'un million de sites Web dans le monde. Fondée à Paris et disposant de bureaux dans le monde entier, Contentsquare a levé 1,4 milliard USD de financements auprès d'importants investisseurs, dont les fonds et mandats gérés par BlackRock, Bpifrance, Canaan, Eurazeo, Highland Europe, KKR, LionTree, Sixth Street et SoftBank Vision Fund 2. Pour plus d'informations, visiter le site Webwww.contentsquare.com

À propos de Sixth Street

Sixth Street est une société d'investissement mondiale dotée de plus de 60 milliards USD d'actifs sous gestion et de capital engagé. Sixth Street Growth est la plateforme privilégiée de la Société lorsqu'il s'agit d'effectuer des investissements privés dans des entreprises en croissance. L'équipe de Sixth Street Growth s'associe aux entreprises et à leurs équipes de direction pour fournir des solutions de financement relutives personnalisées afin d'accélérer la croissance organique et inorganique. Depuis sa création, Sixth Street a investi plus de 5 milliards USD dans une quarantaine d'entreprises dans le cadre de sa stratégie d'investissement de croissance. Parmi les investissements représentatifs actuels et passés de Sixth Street Growth, citons Airbnb, AvidXchange, Datavant, Gainsight, Heap, MDLIVE, Spotify et Sprinklr. Pour plus d'informations, visitez le site Web www.sixthstreetgrowth.com, et suivez-nous sur LinkedIn, Twitter (@sixthstreetnews) et Instagram (@sixthstreetpartners).

