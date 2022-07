Le plus grand rapport jamais produit par l'industrie révèle que les réunions vidéo sont 3x plus efficaces, pour le plus grand bénéfice des entreprises qui les utilisent





Le rapport Veeva Pulse Field Trends Report présente des données relatives à plus de 130 millions d'interactions trimestrielles entre professionnels de santé et représentants sur le terrain, et concernant 80 % des sociétés mondiales de biotechnologie et de pharmacie

Les données de l'industrie montrent que l'utilisation fréquente de canaux numériques clés est essentielle à un engagement efficace des professionnels de santé

BARCELONE, Espagne, 21 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a publié aujourd'hui des conclusions exclusives sur les tendances et l'efficacité de l'engagement du secteur des sciences de la vie auprès des professionnels de santé à l'échelle mondiale. Le rapport Veeva Pulse Field Trends Report analyse l'activité de plus de 80 % des représentants sur le terrain dans le monde et 130 millions d'interactions trimestrielles sur le terrain pour une toute première vision complète de l'engagement des professionnels de santé du secteur. De nouvelles données révèlent que les réunions vidéo sont trois fois plus efficaces que les seules interactions en présentiel et que les leaders numériques tirent un avantage s'ils ont recours à des appels vidéo jusqu'à trois fois par semaine.

L'analyse des données montre que l'utilisation fréquente des canaux numériques clés est essentielle à un engagement efficace des professionnels de santé.

Les appels vidéo augmentent l'efficacité : Les réunions par vidéo sont trois fois plus efficaces que les seules réunions menées en présentiel. Les appels vidéo sont également des interactions plus longues et plus riches qu'en présentiel, avec une moyenne de 21 minutes et du contenu livré dans 85 % des réunions vidéo, comparativement à seulement 39 % pour les réunions en présentiel.

: Les réunions par vidéo sont trois fois plus efficaces que les seules réunions menées en présentiel. Les appels vidéo sont également des interactions plus longues et plus riches qu'en présentiel, avec une moyenne de 21 minutes et du contenu livré dans 85 % des réunions vidéo, comparativement à seulement 39 % pour les réunions en présentiel. Le numérique est un élément fondamental : Bien que l'industrie revienne à plus d'interactions en présentiel, près de 30 % des interactions avec les professionnels de santé passent par les canaux numériques. Aujourd'hui, les équipes sur le terrain interagissent en présentiel à hauteur de 73 %. Les autres interventions se répartissent comme suit : 18 % par e-mail, 5 % par téléphone et 3 % par appel vidéo.

Bien que l'industrie revienne à plus d'interactions en présentiel, près de 30 % des interactions avec les professionnels de santé passent par les canaux numériques. Aujourd'hui, les équipes sur le terrain interagissent en présentiel à hauteur de 73 %. Les autres interventions se répartissent comme suit : 18 % par e-mail, 5 % par téléphone et 3 % par appel vidéo. Émergence d'un nouveau canal d'attraction pour les professionnels de santé : Le chat et le texto font leur apparition alors que les professionnels de santé cherchent un moyen plus facile et plus direct de joindre les représentants lorsque cela est le plus pratique ou si une réponse plus immédiate est nécessaire au moment de prendre des décisions de prescription et d'aider les patients à envisager leurs options.

Le chat et le texto font leur apparition alors que les professionnels de santé cherchent un moyen plus facile et plus direct de joindre les représentants lorsque cela est le plus pratique ou si une réponse plus immédiate est nécessaire au moment de prendre des décisions de prescription et d'aider les patients à envisager leurs options. Des différences régionales apparaissent : En Europe , les entreprises utilisent plus souvent les canaux numériques (38 % par rapport à d'autres régions qui présentent une moyenne inférieure à 20 %). Le Royaume-Uni est le pays qui utilise le plus l'e-mail pour joindre les clients, soit 43 %, comparativement à 32 % pour les interactions en présentiel.

« Les entreprises ont besoin de connaissances approfondies sur les préférences des clients et les tendances numériques afin de développer des stratégies d'engagement qui ont le plus d'impact et de s'assurer qu'elles ne prennent pas de retard », a déclaré Dan Rizzo, vice-président de Veeva Business Consulting. « Le rapport Veeva Pulse Field Trends Report fournit des données réelles essentielles sur l'évolution des comportements des professionnels de santé et sur le terrain, ainsi que des recommandations pour une véritable excellence omnicanal. »

À propos du rapport Veeva Pulse Field Trends

Référence la plus complète de l'engagement et de l'activité sur le terrain des professionnels de santé de l'ensemble du secteur, Rapport Veeva Pulse Field Trends Report reflète les données et les perspectives de plus de 80 % des représentants sur le terrain dans le monde et de leurs 130 millions d'engagements trimestriels avec les professionnels de santé. Veeva CRM Standard Metrics fournit la base pour la recherche et assure la collecte et la mesure cohérentes des indicateurs clés de performance d'engagement, tels que le mélange des canaux et la productivité entre les régions, les postes et les segments de marché. Les données sont indexées trimestriellement par Veeva pour aider les entreprises à évaluer plus efficacement leurs performances et à fixer des objectifs concrets pour une croissance et un impact continus.

Informations complémentaires

Pour télécharger un exemplaire du rapport Veeva Pulse Field Trends, rendez-vous sur le site : veeva.com/FieldTrends .

Pour en savoir plus sur Veeva Business Consulting : veeva.com/eu/BusinessConsulting .

Rejoignez Veeva sur LinkedIn : linkedin.com/company/veeva-systems

Suivez @veeva_eu sur Twitter : twitter.com/veeva_eu .

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour le secteur des sciences de la vie. Engagé dans l'innovation, l'excellence des produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde aux nouvelles sociétés de biotechnologie. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, consultez le site veeva.com/eu .

Contact :

Jeremy Whittaker

Veeva Systems

+49 695-095-5486

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1862865/Promotional_Response_Coefficient.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1862868/Weekly_Virtual_Meeting_Usage_Across_Companies.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 21 juillet 2022 à 09:14 et diffusé par :