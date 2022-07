La gouverneure générale prendra part à la visite de Sa Sainteté le pape François





OTTAWA, ON, le 21 juill. 2022 /CNW/ - Leurs Excellences la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, et M. Whit Fraser, participeront à des volets de la visite au Canada de Sa Sainteté le pape François, qui se déroulera du 24 au 29 juillet. Durant sa visite, Sa Sainteté visitera les villes d'Edmonton, de Québec et d'Iqualuit.

En mai dernier, le pape François a accepté l'invitation du premier ministre et de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) à visiter le Canada et à faire progresser le travail de réconciliation.

La gouverneure générale participera aux événements et aux activités énumérés ci-dessous.

Dimanche 24 juillet

Edmonton (Alberta)

Arrivée au Canada

La gouverneure générale accueillera Sa Sainteté le pape François au Canada.

Aéroport international d'Edmonton

ACCÈS LIMITÉ AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS

Lundi 25 juillet

Maskwacis (Alberta)

Rencontre avec des Autochtones

La gouverneure générale assistera à l'allocution de Sa Sainteté le pape François, qu'il prononcera devant une foule composée d'Autochtones après sa visite du cimetière de la Nation crie d'Ermineskin, situé non loin, et du site de l'ancien pensionnat autochtone d'Ermineskin.

Parc Muskwa

OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS

Mercredi 27 juillet

Québec (Québec)

Arrivée à la Résidence du gouverneur général à la Citadelle de Québec

Son Excellence accueillera Sa Sainteté le pape François à son arrivée à la Résidence du gouverneur général à la Citadelle de Québec.

Résidence du gouverneur général à la Citadelle de Québec

ACCÈS LIMITÉ AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS

Entretien avec Sa Sainteté le pape François

La gouverneure générale s'entretiendra avec Sa Sainteté le pape François.

Résidence du gouverneur général à la Citadelle de Québec

SÉANCE DE PHOTO POUR GROUPES DE MÉDIAS - Au début de l'entretien

Entretien avec le cardinal Pietro Parolin

La gouverneure générale s'entretiendra avec le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège.

Résidence du gouverneur général à la Citadelle de Québec

SÉANCE DE PHOTO POUR GROUPES DE MÉDIAS - À la fin de l'entretien

Allocutions aux Canadiennes et aux Canadiens

La gouverneure générale et le pape François s'adresseront à l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens à l'occasion de la visite papale.

Résidence du gouverneur général à la Citadelle de Québec

OUVERT AU GROUPE DE MÉDIAS SEULEMENT

Vendredi 29 juillet

Iqualuit (Nunavut)

Rencontre avec des jeunes et des Aînés

Son Excellence sera présente lors de l'allocution de Sa Sainteté le pape François devant les membres de la communauté d'Iqaluit à la suite d'une rencontre avec des survivants de pensionnats.

Terrain de l'École primaire Nakasuk

ACCÈS LIMITÉ AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS

Cérémonie de départ

La gouverneure générale saluera Sa Sainteté le pape François à son départ du Canada.

Aéroport international d'Iqaluit

ACCÈS LIMITÉ AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS

Faits en bref

Ce sera la première fois que la gouverneure générale Mary Simon rencontrera le pape François.

rencontrera le pape François. La visite du pape François est organisée par le Vatican, la CECC et des partenaires autochtones.

Pour de plus amples informations au sujet du programme officiel, veuillez visiter le https://www.visitepapale.ca/.

Notes à l'intention des médias

Les représentants des médias devront être accrédités pour pouvoir couvrir sur place les activités. Le processus d'accréditation des médias est actuellement terminé.

Les demandes de renseignements des médias au sujet de la visite papale au Canada peuvent être envoyées à l'adresse [email protected] .

peuvent être envoyées à l'adresse . En raison de diverses contraintes sur place, seules les demandes d'entrevues avec la gouverneure générale Mary Simon qui auront été soumises à l'avance seront prises en considération.

Restez branchés : Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook , Instagram , Twitter et YouTube .

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Communiqué envoyé le 21 juillet 2022 à 09:00 et diffusé par :