Klarna annonce son partenariat avec MEC afin d'offrir aux Canadiens plus de flexibilité en termes de méthode de paiement pour leurs achats d'équipement de plein air





VANCOUVER, BC, le 21 juill. 2022 /CNW/ - Klarna , leader mondial des services bancaires, de paiement et de magasinage, a annoncé aujourd'hui son tout nouveau partenariat avec le détaillant de sport de plein air iconique Mountain Equipment Company (MEC) afin d'offrir aux consommateurs Canadiens de MEC les options de paiements flexibles de Klarna. Ces consommateurs peuvent désormais choisir Klarna à la caisse afin d'avoir la possibilité de payer leurs articles de plein air en 4 versements sans intérêts.

Depuis plus de 50 ans, MEC a inspiré les Canadiens à embrasser les activités de plein air en se positionnant comme la ressource principale de non seulement l'approvisionnement des meilleurs articles de qualité pour tous sports de plein air mais aussi comme expert en conseil dans la matière. Pour plusieurs jeunes gens et jeunes familles qui veulent s'embarquer dans les sports de plein air, l'achat d'articles de qualité peut être financièrement accablant. Avoir la possibilité de payer pour des achats chez MEC en 4 versements sans intérêts avec Klarna fait toute la différence en terme de rendre ces activités atteignables pour ces jeunes gens.

"Chez MEC, nous sommes toujours à l'affût de toutes solutions disponibles pour continuer à améliorer l'expérience d'achat de nos clients" nous dit Julia Freeman, VP du Digital et Ecommerce chez MEC. "Ce partenariat avec Klarna nous donne la possibilité d'offrir non seulement plus d'options financièrement atteignables à nos clients, mais ce, de façon plus flexible et pratique ce qui les aide à investir dans des articles de qualité qui supporteront leur passion du plein air pour plusieurs années à venir.

"La demande pour des options de paiements alternatifs est en croissance accrue avec au moins la moitié des gens âgés de 25 à 56 ans indiquant être à la recherche d'options de paiements flexibles comme ceux offert par Klarna quand ils passent à la caisse des détaillants Canadiens" nous indique Kristina Elkhazin, Chef de l'Amérique du Nord pour Klarna. "Nous sommes ravis d'avoir l'opportunité d'entrer en partenariat avec MEC afin de contribuer à améliorer l'expérience d'achat des clients de MEC à l'échelle nationale et de leur permettre de payer de la façon pratique et flexible qu'ils préfèrent.

Avec plus de 150 millions de loyaux clients et plus de 400 000 détaillants en partenariat à l'échelle mondiale, les options de paiement ainsi que l'appli de magasinage Klarna amènent aux consommateurs Canadiens plus de flexibilité et de contrôle sur leurs finances tout en offrant une expérience d'achat plus "smooth". MEC est une des plus récente addition au réseau grandissant de détaillants partenaire de Klarna joignant les rangs avec adidas, Harry Rosen, L'Oréal Sephora et plus encore.

Disponible en ligne immédiatement et en magasin en 2023, les achats fait avec Klarna sont aussi couverts avec la politique Rock Solid Guarantee de MEC qui inclut les retours en magasins gratuit. Les client Canadiens peuvent découvrir les options de paiement de Klarna en passant a la caisse sur mec.ca

À propos de Klarna

Depuis 2005 Klarna poursuit sa mission de révolutionner le secteur de la banque de détail. Avec plus de 150 millions d'utilisateurs actifs et 2 millions de transactions par jour, Klarna répond à l'évolution de la demande des consommateurs en leur faisant gagner du temps et de l'argent tout en les aidant à être informés et en contrôle de leurs finances. Plus de 400 000 commerçants partenaires globaux, dont H&M, Saks, Sephora, Macy's, IKEA, Expedia Group, et Nike ont intégré la technologie innovante de Klarna afin de proposer une expérience d'achat plus fluide en ligne et en magasin. Avec plus de 5 000 employés, Klarna est active dans 45 marchés. Pour plus d'informations, visitez klarna.com.

À propos de MEC

Fondée en?1971, MEC est la destination de plein air préférée des Canadiens et Canadiennes pour faire le plein d'équipement technique, de savoir-faire et d'inspiration. En combinant vêtements et équipement de haute qualité avec conseils d'experts et expérience sur le terrain, MEC soutient un large éventail d'activités, notamment le camping, les sports d'hiver, les activités nautiques, le vélo, l'escalade, la randonnée, la course sur sentier et le voyage.??

Depuis des décennies, MEC est un partenaire financier incontournable d'organisations axées sur le développement durable et la création de communautés, et a versé 48?millions de dollars (jusqu'à maintenant) à des organismes sans but lucratif qui soutiennent des projets récréatifs en plein air et des initiatives de conservation de la nature. Pour de plus amples renseignements, visitez www.mec.ca , suivez @mec ou visitez l'un de nos magasins à l'échelle du pays.?

