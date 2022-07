InvestCloud soutient Rabobank pour apporter la planification financière numérique à tous les niveaux de richesse





InvestCloud, leader mondial de la transformation digitale de l'industrie de la finance, a annoncé ce jour son soutien à Rabobank, l'une des plus grandes banques des Pays-Bas, dans le but de proposer une planification financière numérique à l'ensemble de ses clients, de banque privée comme de détail.

« Rabobank est comme nous convaincu que tout le monde devrait avoir accès à un plan financier, quel que soit son niveau de revenus », a déclaré John Wise, PDG d'InvestCloud. « Nous sommes ravis de collaborer avec eux et de contribuer ainsi à la réalisation de leurs ambitions audacieuses : digitaliser les services à la clientèle et aider des millions de personnes aux Pays-Bas à mieux planifier et investir afin de concrétiser leurs objectifs de vie. »

Les clients Rabobank utilisant les applications Web et mobile seront en mesure de créer des plans de vie hautement personnalisables, à partir desquels leurs conseillers pourront les guider pour atteindre leurs objectifs financiers sans passer par des propositions coûteuses et chronophages.

La planification financière intelligente alignée sur les objectifs fournit aux clients une feuille de route pour atteindre leurs objectifs de vie, un par un, qu'il s'agisse d'un départ à la retraite anticipé, des études des enfants, d'un voyage ou de tout autre but personnel. Parmi les caractéristiques clés, on trouve l'intégration des données relatives au régime de retraite, des calculs et des graphiques de faisabilité et des recommandations automatisées pour les versements d'épargne, d'investissement ou d'épargne-retraite.

Ce partenariat avec une autre grande banque européenne renforce l'engagement d'InvestCloud envers la progression de la transformation digitale et la fourniture d'expériences de gestion des revenus personnalisées à travers l'Europe. Sa gamme de produits nouvelle génération InvestCloud X propose une digitalisation des richesses de bout en bout, de la communication numérique à la planification numérique, en passant par un supermarché financier numérique qui révolutionne l'achat et la vente de produits financiers.

InvestCloud est une société internationale spécialisée dans le développement de plateformes numériques qui permettent de créer des solutions financières pré-intégrées dans le cloud. La société propose des expériences client à la demande et des solutions opérationnelles intuitives à l'aide d'une bibliothèque d'applications modulaires en constante expansion, qui débouchent sur des produits puissants. InvestCloud, dont le siège social se trouve à Los Angeles, compte plus de 20 bureaux dans le monde, dont New York, Londres, Genève, Singapour, Tokyo et Sydney. Elle soutient des billions d'actifs auprès de centaines de clients divers, allant des plus grandes banques mondiales aux gestionnaires de patrimoine, aux gestionnaires d'actifs et aux sociétés de services d'actifs.

