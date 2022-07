IonQ annonce son expansion avec ses premières entités européenne et israélienne





IonQ (NYSE : IONQ), leader dans le secteur de l'informatique quantique, a annoncé aujourd'hui la création de ses premières entités européenne et israélienne à l'appui d'investissements régionaux croissants dans le domaine de l'informatique quantique. Les entités basées en Allemagne et en Israël, IonQ GmBH et IonQ Israel LTD, fourniront les systèmes quantiques leaders du secteur d'IonQ à plusieurs entreprises, États et gouvernements européens.

« Grâce à notre nouvelle présence en Allemagne et en Israël, nous pensons qu'IonQ est idéalement positionnée pour soutenir nos partenaires commerciaux mondiaux, à l'heure où ils tirent parti de nos systèmes à ions piégés de classe mondiale pour une multitude d'industries », a déclaré Peter Chapman, PDG d'IonQ. « En constituant des sociétés en Allemagne et en Israël, nous prenons des mesures pour nous intégrer véritablement au sein de l'écosystème technologique européen et israélien, en démocratisant l'accès à la quantique et en créant de nouveaux moyens de susciter la curiosité. Nous sommes très clairs ? IonQ s'engage à long terme dans ces régions. »

Pour diriger les nouvelles entités allemande et israélienne, IonQ a recruté Noam Zakay en tant que nouveau directeur général d'IonQ GmBH. Noam rejoint IonQ après avoir travaillé pendant près de trente ans en tant que responsable du développement commercial chez IBM où il a dernièrement occupé le poste de directeur des programmes d'IBM Quantum Europe. Noam est basé à Haïfa, en Israël, et supervisera le développement commercial ainsi que les ventes dans toute la région.

« Évoluant dans l'univers de l'entreprise depuis près de trente ans, les cinq dernières années ayant été consacrées à des initiatives quantiques, je suis personnellement en mesure d'attester que la quantique n'est pas une idée tirée par les cheveux ; au contraire, elle est désormais présente et utilisée par quelques-unes des plus grandes entreprises mondiales pour redéfinir les processus existants et développer des solutions créatives », a déclaré Zakay. « IonQ est un leader mondialement reconnu dans l'univers quantique grâce à l'utilité qu'elle offre, et je suis impatient de contribuer à favoriser sa croissance commerciale et son adoption dans la région européenne. »

« Noam est un incroyable leader technique et développeur commercial dont la réputation au sein de l'univers quantique est bien connue dans toute la région », a déclaré Chapman. « Son expérience dans la gestion de la croissance d'entreprise et des partenariats sera un atout incroyable pour IonQ, particulièrement à l'heure où nous cherchons à développer nos opérations et à nous intégrer davantage au sein de la communauté mondiale. »

L'annonce d'aujourd'hui fait suite à la publication récente par IonQ des résultats de son projet conjoint de recherche avec GE relatif à l'application de la quantique dans le domaine de l'analyse des risques, ainsi qu'à la présentation du dernier système d'informatique quantique « Forte » de la société.

À propos d'IonQ

IonQ, Inc. est un leader dans le secteur de l'informatique quantique, qui a un bilan reconnu en termes d'innovation et de déploiement. IonQ Forte, l'ordinateur quantique de la génération actuelle d'IonQ, est le tout dernier d'une gamme de systèmes de pointe, y compris IonQ Aria, un système à la pointe de l'industrie doté de 20 qubits algorithmiques. Outre sa capacité à délivrer des performances record, IonQ a défini ce que la société considère être la meilleure voie à suivre pour se développer à grande échelle. IonQ est la seule entreprise à avoir ses systèmes quantiques disponibles via le cloud sur Amazon Braket, Microsoft Azure et Google Cloud, ainsi que via un accès API direct. IonQ a été créée en 2015 par Christopher Monroe et Jungsang Kim sur la base de 25 années de recherches pionnières. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ionq.com.

Déclarations prévisionnelles d'IonQ

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prévisionnelles au sens de la Section 27A de la loi Securities Act de 1933 et ses amendements, et de la Section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934 et ses amendements. Certaines des déclarations prévisionnelles peuvent être identifiées par l'emploi de termes prévisionnels. Les déclarations qui ne sont pas de nature historique, notamment les termes « anticipe », « s'attend à », « suggère », « envisage de », « considère », « entend », « estime », « cible », « projette de », « devrait », « pourrait », « est susceptible de », « fera », « prévoit », et d'autres expressions similaires, sont destinées à identifier les déclarations prévisionnelles. Ces déclarations incluent les déclarations relatives à la position d'IonQ dans l'accompagnement des partenaires commerciaux mondiaux via ses nouvelles filiales en pleine propriété ; la capacité d'IonQ à développer avec succès ses opérations en Europe et en Israël ; l'adoption des systèmes d'informatique quantique d'IonQ en Europe ; l'impact potentiel des employés ou entrepreneurs récemment engagés sur les projets d'expansion d'IonQ en Europe et en Israël ; l'opportunité de marché et la croissance anticipée d'IonQ ; ainsi que les avantages commerciaux obtenus par les clients en utilisant les solutions d'informatique quantique. Les déclarations prévisionnelles constituent des prédictions, des projections et d'autres déclarations relatives aux événements futurs qui se fondent sur les attentes et les hypothèses actuelles et sont par conséquent soumises à des risques et incertitudes. De nombreux facteurs pourraient faire varier sensiblement les événements futurs réels de ceux exprimés dans les déclarations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué de presse, y compris sans toutefois s'y limiter : l'adoption du marché des solutions d'informatique quantique et des produits, services et solutions d'IonQ ; la capacité d'IonQ à protéger sa propriété intellectuelle ; les évolutions dans les industries compétitives au sein desquelles IonQ exerce ses activités ; les évolutions en matière de lois et réglementations affectant les activités d'IonQ ; la capacité d'IonQ à mettre en oeuvre ses projets commerciaux, ses prévisions et autres attentes, ainsi qu'à identifier et concrétiser des opportunités et partenariats supplémentaires ; ainsi que le risque de retournement du marché et du secteur technologique, y compris sans toutefois s'y limiter, en conséquence de la pandémie de COVID-19. Cette liste de facteurs n'est pas exhaustive. Vous êtes invités à considérer attentivement les facteurs ci-dessus, ainsi que les autres risques et incertitudes décrits dans la rubrique « Risk factors » du rapport trimestriel d'IonQ déposé sur formulaire 10-Q pour l'exercice clos le 31 mars 2022, ainsi que dans d'autres documents déposés de temps à autre par IonQ auprès de la Securities and Exchange Commission. Ces dépôts identifient et traitent d'autres risques et incertitudes importants qui sont susceptibles de faire varier sensiblement les événements ou résultats réels de ceux contenus dans les déclarations prévisionnelles. Les déclarations prévisionnelles ne valent qu'à la date où elles sont formulées. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment aux déclarations prévisionnelles, et IonQ rejette toute obligation de mettre à jour ou modifier ces déclarations prévisionnelles et n'entend pas les mettre à jour ou les réviser, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison. IonQ ne saurait garantir qu'elle réalisera ses attentes.

