Montréal 1re ville dans les Amériques pour l'accueil de congrès internationaux en 2021

MONTRÉAL, le 21 juill. 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec grand plaisir que le Palais des congrès de Montréal et Tourisme Montréal ont pris connaissance de la 63e édition du International Meetings Statistics Report, le rapport officiel de l'Union des associations internationales (UIA) paru en juin 2022. Montréal s'y classe dans le palmarès des 10 villes ayant accueilli le plus d'événements internationaux au monde, avec 65 événements à son actif en 2021. Montréal est ainsi la seule ville nord-américaine à s'installer dans ce peloton de tête.

La métropole arrive également en première place dans les Amériques pour l'accueil d'événements internationaux en 2021. Elle devance ainsi de grandes villes comme Vancouver, Calgary et Toronto au Canada, ainsi que New York, Washington et Chicago aux États-Unis. Le Canada se place au 14e rang mondial.

Citations

« Montréal démontre encore une fois son dynamisme et sa résilience sur la scène internationale. Une ville qui sait s'adapter, créer et innover en tourisme d'affaires, grâce à la force de ses acteurs et de ses organisateurs événementiels. » - Emmanuelle Legault, PDG du Palais des congrès de Montréal

« Il n'y a pas de petites victoires en tourisme, surtout après les deux dernières années que nous venons de passer. Malgré les obstacles et les difficultés rencontrés, Montréal eut la force et la capacité d'accueillir des évènements internationaux, car nos équipes aguerries et reconnues ont pu mettre de l'avant non seulement des services et attraits exceptionnels, mais aussi elles se sont adaptées à la situation sanitaire changeante avec sensibilité et professionnalisme. » - Yves Lalumière, président-directeur général, Tourisme Montréal

À propos du Palais des congrès de Montréal

Accueillant plus de 350 événements par année, le Palais génère des retombées économiques, sociales et culturelles majeures pour les communautés du tourisme, des affaires et de la recherche. Véritable précurseur, le Palais a créé le Lab événementiel, qui réinvente les congrès main dans la main avec de jeunes entreprises parmi les plus innovantes de l'industrie. Chef de file en matière de développement durable et d'impact social, le Palais compte parmi les premiers centres de congrès au monde dont l'immeuble est carboneutre. Reconnu pour son engagement envers la relève, les arts et le milieu communautaire, le Palais déploie un environnement dynamique, novateur et tourné vers le futur. Visitez http://congresmtl.com.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui oeuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. Fédérant près de 1000 entreprises oeuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

