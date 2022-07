Fibocom lance le module intelligent SCA825-W, qui libère le potentiel de l'AIoT grâce à une puissance de calcul supérieure





SHENZHEN, Chine, 21 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Fibocom (Stock code : 300638), un fournisseur leader mondial de solutions sans fil IoT (Internet des objets) et de modules de communication sans fil, a annoncé le lancement du module intelligent IA, SCA825-W. Alimenté par le SoC (System-on-Chip, ou système sur une puce) QCS8250 de Qualcomm Technologies, le module est conçu pour répondre aux exigences des scénarios AIoT haut de gamme tels que les vidéoconférences HD, le livestreaming HD, le cloud gaming, l'informatique périphérique, la robotique, les drones, la RA/RV, etc.

La combinaison de l'IA et de l'IoT a ouvert de nouvelles possibilités pour les industries nécessitant une prise de décision automatisée en temps réel et une analyse des données. La demande de solutions AIoT 5G devrait monter en flèche, selon Counterpoint Research, les expéditions de modules AIoT 5G atteignant un TCAC de 84 % entre 2022 et 2030. Le module intelligent IA de Fibocom est appelé à jouer un rôle crucial dans l'industrie, avec le potentiel d'autonomiser une gamme massive de cas d'utilisation intensifs en calcul.

Doté de la solution IoT Qualcomm QCS8250, le module intelligent IA de pointe SCA825-W de Fibocom intègre un processeur octa-core Kryotm 585, un GPU Adrenotm 650, un NPU 230 (unité de traitement neuronal) dédié, ainsi qu'un DSP Hexagontm pour l'apprentissage automatique. Le module peut fournir une puissance de calcul allant jusqu'à 15 TOPS (Tera opérations par seconde), ce qui permet d'obtenir des performances de calcul IA complexes avec des fonctionnalités exceptionnelles.

Doté d'un puissant ISP (processeur de signal d'image) Spectratm 480, DPU Adreno 995 et VPU Adreno 665, le Fibocom SCA825-W prend en charge jusqu'à sept caméras simultanées, un triple affichage 4K et un encodage vidéo jusqu'à une résolution 4K à 120 images par seconde, 8K à 30 images par seconde, offrant des capacités supérieures de capture, de traitement et d'affichage d'images.

En outre, le module prend en charge la 5G, le Wi-Fi 6.0, le Bluetooth 5.1 ainsi que la technologie multi-antennes 2×2 Wi-Fi MIMO, ce qui permet diverses options de connectivité sans fil pour les cas d'utilisation industriels et commerciaux. Il prend également en charge le système d'exploitation Android 10 et un large éventail d'interfaces (MIPI-DSI, I2S, PCIe, UART, USB, I2C, SPI), ce qui permet une grande flexibilité et une facilité d'intégration pour répondre aux demandes d'applications de l'industrie AIoT.

« Avec l'AIoT qui transforme continuellement toutes les industries, les modules IA haute performance vont devenir un pilier important », a déclaré Eden Chen, directeur général du département de gestion des produits MC, Fibocom. « Notre module intelligent IA SCA825-W, récemment lancé, est un élément exceptionnel de la famille de modules intelligents de Fibocom, qui fera un grand pas en avant dans le domaine de l'AIoT grâce aux avancées technologiques. »

