Supernal et Electric Power Systems s'associent pour faire progresser les capacités de batterie des eVTOL





Le premier partenariat véhicule de Supernal souligne l'importance stratégique d'accélérer la technologie des batteries

WASHINGTON et FARNBOROUGH, R.-U., 21 juillet 2022 /PRNewswire/ Supernal et Electric Power Systems, Inc. (EP Systems) ont annoncé aujourd'hui un partenariat visant à accélérer le développement et la production de batteries pour véhicules eVTOL (aéronefs à décollage et atterrissage verticaux électrique) sûres, plus légères et certifiables. Les nouveaux leaders de l'industrie ont officialisé leur entente lors d'une cérémonie tenue au Salon international de l'aéronautique de Farnborough, donnant ainsi lieu au premier partenariat véhicule pour Supernal.

L'objectif du partenariat est de permettre le lancement de vols commerciaux de véhicules eVTOL et de soutenir l'amélioration des performances des véhicules à mesure que le marché de la mobilité aérienne avancée (AAM) mûrit. Supernal, qui fait partie du Hyundai Motor Group, prévoit de travailler au sein d'un modèle « d'écosystème ouvert » qui répondra aux besoins technologiques de niche de l'AAM.

« La mobilité aérienne avancée exige une chaîne de valeur étendue et concerne de nombreux aspects ? de la batterie à l'infrastructure numérique et à l'expérience des passagers ? qui nécessitent des améliorations et une intégration entre les chaînes pour permettre le progrès », a expliqué Jaiwon Shin, président de Hyundai Motor Group et PDG de Supernal. « Nous sommes ravis de travailler avec Electric Power Systems et de mettre au point des technologies qui vont révolutionner le transport aérien et augmenter les possibilités à échelle humaine. »

Supernal continuera de développer son réseau de talents et de partenaires dans le domaine de la batterie afin d'améliorer la puissance, l'énergie, le temps de charge et la durée de vie des cycles, pour que les vols de véhicules eVTOL soient plus longs et plus abordables. En savoir plus sur les batteries de Supernal ici .

« Nous sommes heureux de nous associer à Supernal pour démocratiser ce type de vol et créer une nouvelle catégorie de transport durable », s'est réjoui Nate Millecam, président directeur-général d'Electric Power Systems. « La vision à long terme de Supernal et son approche globale pour développer l'espace de mobilité aérienne avancée lui permettent d'être considéré comme un leader de l'industrie et un partenaire de choix. »

L'expérience d'EP Systems offre à l'entreprise une vision élargie de l'évolution électrique actuelle dans le milieu de l'aviation. Les aéronefs 100 % électriques ont besoin d'un stockage d'énergie à haute densité. En exploitant les avancées dans la technologie de la batterie et des matériaux, le système de gestion des batteries unique d'EP Systems offre une solution de grande qualité.

Parmi les clients actuels d'EP Systems, on retrouve la NASA, la Federal Aviation Administration, Boeing, Safran, Bell Textron, Diamond Aircraft, VoltAero, Aura Aero et Embraer.

Le concept d'habitacle pour véhicule eVTOL de Supernal est exposé au salon aéronautique de Farnborough (hall d'exposition 1, stand 1307). Cliquez ici pour suivre les activités de l'entreprise sur site.

À propos de Supernal

Supernal (Su·per·nal) est une entreprise de mobilité aérienne avancée basée aux États-Unis qui développe un véhicule eVTOL commercialement viable répondant aux normes les plus élevées de l'aviation commerciale et qui travaille à co-créer un écosystème responsable pour l'intégrer aux transports en commun existants. Au sein du Hyundai Motor Group, c'est une entreprise à la fois nouvelle et bien établie qui prévoit d'exploiter son héritage de constructeur automobile pour rendre la mobilité aérienne avancée accessible au plus grand nombre. Rendez-vous sur www.supernal.aero pour plus d'informations. Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn .

À propos d'Electric Power Systems

EP Systems fournit des groupes motopropulseurs à haute puissance, évolutifs et certifiés pour l'aviation électrifiée. Elle développe des systèmes de stockage d'énergie, des stations de recharge rapide DC et des produits de propulsion électrique pour les industries de l'aérospatiale, de la défense, de l'automobile, de la marine et de la traction industrielle. EP Systems possède de nombreux systèmes de batteries qui alimentent actuellement les aéronefs avec et sans pilote (comme Diamond eDA-40, NASA X-57, Aurora Flight Sciences Pegasus, Embraer Ipanema et Boeing CAV). Des caractéristiques de pointe, comme son conteneur de stockage léger et breveté, produisent des systèmes de batteries plus sûrs, dont la sécurité parfaite sur le terrain a été démontrée. Rendez-vous sur www.epsenergy.com pour plus d'informations et suivez-nous sur LinkedIn , Facebook , et notre Podcast Aviation Renaissance .

Contacts

Jennifer Darland

Communications et marque, Supernal

[email protected]

Andre Carter

Communications et marque, Supernal

[email protected]

Abbie Bean

Marketing et communications, EP Systems

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1862964/SUPERNAL_FIA_WEDNESDAY_EPS_2_min.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1860936/Supernal_Logo.jpg

