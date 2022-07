La Fondation SOCAN annonce le nom des candidates et candidats admis à l'édition 2022 de l'Incubateur de créativité entrepreneuriale TD





Vingt-cinq musiciens et musiciennes bénéficieront de bourses, d'un programme de mentorat et d'une expérience de développement de carrière

TORONTO, le 21 juill. 2022 /CNW/ - La SOCAN Foundation,qui fait partie du groupe d'entreprises de la SOCAN, annonce aujourd'hui le nom des participants et participantes de la quatrième édition de l'Incubateur de créativité entrepreneuriale, une initiative de formation qui offre aux créateurs et créatrices de musique en émergence un financement de démarrage, un programme de mentorat et la chance de participer à une série de webinaires progressifs qui les aideront à développer leur créativité entrepreneuriale et à mettre leur talent au service d'une carrière durable. L'incubateur est rendu possible par la généreuse participation financière deTD Ready Commitment.

"Ce programme a été conçu pour soutenir l'identification, la célébration et le soutien de la prochaine génération de créatrices et créateurs de musique qui font preuve d'un potentiel exceptionnel", a souligné Charlie Wall-Andrews, directrice générale de la Fondation SOCAN.

Après avoir passé en revue des centaines de candidatures, la Fondation SOCAN est heureuse d'annoncer le nom des créatrices et créateurs de musique qui ont été admis a l'édition 2022 du programme :

Bukola (Colombie-Britannique)

Holly Santonato ( Ontario )

( ) Jay Glavany ( Ontario )

) Jerry Sereda ( Manitoba )

( ) Jessica Spurrell ( Ontario )

( ) Kaili Kinnon ( Ontario )

( ) Kaiya Gamble (Alberta)

(Alberta) Kylie V (Colombie-Britannique)

Leah Marlene ( Ontario )

( ) Mackenta ( Ontario )

) Maggie Andrew , alias Jorie (Nouvelle-Écosse)

, alias Jorie (Nouvelle-Écosse) Meghan Oak (Québec)

(Québec) Mez Mariyé ( Ontario )

) Mint Simon (Québec)

Newby ( Ontario )

) sahara (Colombie-Britannique)

Salin (Québec)

Sam Krüger (Québec)

Shades Lawrence (Québec)

Siddartha ( Ontario )

) Siibii, alias Angel Baribeau (Québec)

(Québec) Terez (Alberta)

The Moon & I (Québec)

Tracey Richard (Nouveau-Brunswick)

(Nouveau-Brunswick) X. ARI ( Ontario )

Cliquer ici pour faire la connaissance des participants.

Chaque participant et participante recevra :

Une bourse de jusqu'à 3 000 $ qui les aidera à couvrir leurs frais de démarrage (notamment la commercialisation, la prospection, la stratégie de marque, etc.) ;

Des séances de mentorat auprès d'un ou une professionnelle de l'industrie; et

L'accès à des webinaires exclusifs animés par des professionnels et des experts de l'industrie qui aideront les participantes et participants à développer leur créativité entrepreneuriale.

Pour en savoir plus sur la Fondation SOCAN et l'Incubateur de créativité entrepreneuriale, rendez-vous sur www.socanfoundation.ca.

SOURCE Fondation SOCAN

