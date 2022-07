Une nouvelle initiative de RBC permet aux producteurs émergents NAPC d'accéder à du financement et à des experts





Le programme de producteurs émergents NAPC de RBC s'attaque aux obstacles que doivent surmonter les producteurs de médias noirs, autochtones et racisés pour obtenir du financement et du soutien

TORONTO, le 21 juill. 2022 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RBC) a annoncé aujourd'hui le lancement de son programme de producteurs émergents NAPC, une nouvelle initiative qui vise à appuyer les producteurs émergents noirs, autochtones ou de couleur (NAPC) admissibles en leur donnant accès à des experts, à des ressources ainsi qu'à des capitaux pouvant atteindre 500 000 $.

La demande croissante d'une meilleure représentation de la diversité - et de nouvelles plateformes de contenu - dans le secteur des arts et du divertissement ouvre de plus en plus la voie à une nouvelle génération de conteurs et de créateurs de tous les horizons. Pourtant, de nombreux producteurs émergents NAPC se heurtent encore à des obstacles lorsqu'il s'agit d'obtenir des capitaux pour financer leurs projets de production. À titre de condition préalable au financement, bon nombre de prêteurs exigent des producteurs qu'ils aient déjà mené des projets à terme. Conséquence : de nombreux producteurs noirs, autochtones et racisés non établis doivent opter pour un financement privé plus coûteux ou renoncent à l'équité afin de concrétiser leurs projets.

« Au Canada, on ne manque pas de créateurs issus de la diversité qui ont des histoires intéressantes à raconter. Par leurs récits, ils contribuent à la création de collectivités et d'économies plus vibrantes et inclusives, dit Greg Grice, vice-président directeur, Services financiers à l'entreprise, RBC. Malheureusement, la nature diversifiée du Canada ne se reflète pas dans l'industrie de la radiodiffusion et de la télévision d'aujourd'hui, car de nombreux producteurs émergents NAPC font face à des obstacles importants, comme l'accès à des fonds ou à des conseils, avant même d'avoir commencé leur projet de production. »

Le nouveau programme de producteurs émergents NAPC de RBC vise à faciliter l'accès au financement plus tôt dans le processus de production afin que les projets puissent être lancés et menés à bien. Cette initiative permettra aux producteurs émergents admissibles de la communauté NAPC canadienne d'obtenir un financement intermédiaire allant de 100 000 $ à 500 000 $ pour des projets de production de contenu médiatique pour des diffuseurs du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) assortis de budgets d'environ 500 000 $ à 2 000 000 $. Dans le cadre du programme, les clients recevront également des conseils, des ressources et un soutien continu personnalisés de la part de conseillers RBC hautement spécialisés dans le secteur des médias et du divertissement.

« RBC s'engage à soutenir les producteurs émergents NAPC du pays dès le début de leur parcours artistique et à veiller à ce qu'ils disposent des conseils et des ressources dont ils ont besoin pour réussir leur production. Après le Programme pour les entrepreneurs noirs RBC que nous avons lancé en 2021, nous sommes fiers de présenter le programme de producteurs émergents NAPC, qui appuiera les producteurs en devenir dans leur démarche et favorisera l'inclusion et la diversité au sein de l'industrie cinématographique et télévisuelle au Canada », ajoute M. Grice.

Le programme de producteurs émergents NAPC de RBC appuie le Plan d'action de lutte au racisme systémique, qui s'attaque aux questions d'iniquité et aux biais systémiques en favorisant la création d'un avenir plus équitable, l'élimination des préjugés et des obstacles et l'offre accrue d'occasions qui permettent aux clients, collègues et collectivités NAPC de prospérer.

Le programme de producteurs émergents NAPC adhère également à l'engagement pluriannuel de RBC d'appuyer les artistes émergents du Canada et de les aider à devenir des artistes établis grâce au programme Artistes émergents RBC, qui a investi plus de 90 millions de dollars dans l'offre d'occasions de formation, de réseautage et d'exposition à des publics nouveaux et caractérisés par la diversité.

Pour en savoir plus sur le programme de producteurs émergents NAPC de RBC et sur les directives d'établissement d'une demande, veuillez vous adresser à un conseiller, Médias et divertissements, RBC.

