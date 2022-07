Suspension de la négociation par l'OCRCVM - LFC.P

Seraphim Energy Group Co., Ltd. (Seraphim), un grand fabricant mondial d'équipements solaires, a signé un mémorandum d'entente (MoU) avec Resolar, une société d'énergie basée au Luxembourg, début juillet afin d'approfondir la coopération sur le...

Candu Énergie inc., membre du Groupe SNC-Lavalin , a été choisie par Nuclearelectrica S.A. (SNN), exploitant de la centrale nucléaire de Cernavoda, en Roumanie, pour fournir des services de conception et d'ingénierie pour l'unité 1 du réacteur CANDU®...