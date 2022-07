NielsenIQ BASES annonce les lauréats du Design Impact Award 2022





NielsenIQ a le plaisir d'annoncer les lauréats de 2022 lors de la septième édition annuelle des NielsenIQ BASES Design Impact Awards pour l'industrie des biens de consommation emballés (CPG). Ce concours mondial reconnaît et célèbre les meilleures conceptions d'emballages et leur impact commercial sur les entreprises. Les lauréats de cette année sont des marques qui ont proposé des emballages innovants et créatifs, avec des concepts de design qui reflètent la vision de la marque tout en favorisant le parcours de l'acheteur.

Soixante marques ont présenté un nouveau design d'emballage et l'équipe de NielsenIQ BASES a utilisé les données de mesure des ventes au détail (RMS) de la société pour déterminer quelles étaient les marques ayant montré une augmentation des ventes après le lancement des nouveaux designs d'emballage. Outre l'évaluation des données RMS, NielsenIQ a mené une enquête comportementale auprès de 15 000 acheteurs pour évaluer les entrées individuelles tout au long du parcours de l'acheteur. Chaque produit a été évalué pour déterminer s'il présentait un emballage visuellement attractif et facilement identifiable, permettant aux consommateurs de trouver le produit dans les rayons et les incitant à l'acheter. Les résultats ont dévoilé les noms de 10 gagnants dans diverses catégories CPG, avec d'excellents designs et une augmentation mesurable des ventes.

« Notre équipe est très heureuse de soutenir et de promouvoir des marques inspirantes offrant des emballages de produits frais magnifiquement conçus qui stimulent la croissance de la marque et les succès financiers », a déclaré Andrea Fraboni, vice-président et chef mondial des solutions de conception BASES chez NielsenIQ. « Les gagnants de cette année incarnent la façon dont un emballage repensé en termes d'efficacité peut aider à transformer et améliorer une marque. Ces entreprises ont bien fait les choses et nous sommes très heureux de présenter leurs réalisations exceptionnelles ».

Les lauréats du prix NielsenIQ BASES 2022 pour l'impact du design* sont les suivants :

L'usine Sliced Multigrain Bread (Société mère : Almarai ; pays : Arabie saoudite)

(Société mère : Almarai ; pays : Arabie saoudite) Coors Light Beer (Société mère : Molson Coors Beverage Company ; agence de conception : Soulsight ; pays : États-Unis)

(Société mère : Molson Coors Beverage Company ; agence de conception : Soulsight ; pays : États-Unis) Brooke's Oros Beverages (Société mère : Tiger Brands ; agence de conception : Just Design ; pays : Afrique du Sud)

(Société mère : Tiger Brands ; agence de conception : Just Design ; pays : Afrique du Sud) Cadbury Old Gold Chocolate (Société mère : Mondelez International ; agence de conception : Bulletproof ; pays : Australie)

(Société mère : Mondelez International ; agence de conception : Bulletproof ; pays : Australie) Lucozade Energy Drink (Société mère : Suntory ; pays : Royaume-Uni)

(Société mère : Suntory ; pays : Royaume-Uni) Nescafé Artesano Coffee (Société mère : Nestlé ; pays : Colombie)

(Société mère : Nestlé ; pays : Colombie) SSENSE Herbal Tea (Société mère : SSENSE; agence de conception : Pigeon ; pays : Canada)

(Société mère : SSENSE; agence de conception : Pigeon ; pays : Canada) Turin Chocolate (Société mère : Mars ; pays : Mexique)

(Société mère : Mars ; pays : Mexique) Speed Stick & Lady Speed Stick (Société mère : Colgate-Palmolive ; agence de conception : Dragon Rouge BZ ; pays : Mexique)

(Société mère : Colgate-Palmolive ; agence de conception : Dragon Rouge BZ ; pays : Mexique) Lay's Potato Chips (Société mère : PepsiCo ; agence de conception : équipe de conception de PEP Global ; pays : Afrique du Sud)

Pour en savoir plus sur nos solutions d'étude de conception d'emballages, sur le NielsenIQ BASES Design Impact Award et sur les enseignements tirés par les lauréats de cette année, veuillez consulter la page Web du BASES Design Impact Award.

*Tous les produits et noms de société sont des marques déposées de leurs titulaires respectifs. Aucune affiliation ou approbation n'est exprimée ni sous-entendue.

À propos de NielsenIQ

NielsenIQ est une société internationale de services d'information qui offre ce qui se fait de mieux en matière de mesure des comportements du consommateur et des performances des détaillants grâce à la compréhension la plus connectée, complète et exploitable de l'évolution du consommateur omnicanal mondial. NielsenIQ est une source de confiance pour les secteurs auxquels elle offre ses services et un pionnier oeuvrant à la définition de la mesure des comportements du consommateur et des performances des détaillants du siècle prochain. Ses données, informations connectées et analyses prédictives optimisent les performances des sociétés de CPG et de commerce de détail en les rapprochant des communautés qu'elles servent et en les aidant à stimuler leur croissance.

NielsenIQ, une société du portefeuille d'Advent International, est présente sur plus de 90 marchés, couvrant plus de 90 % de la population mondiale. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site Web à l'adresse suivante NielsenIQ.com.

