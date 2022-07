Le Festival Juste pour rire revient en formule complète pour ses 40 ans





Le gouvernement du Canada appuie le Festival Juste pour rire/Just For Laughs

MONTRÉAL, le 21 juill. 2022 /CNW/ - Depuis plusieurs mois, la population canadienne a eu peu d'occasions de participer en personne à des rencontres artistiques et culturelles à grand déploiement. Enfin, cet été, le Festival Juste pour rire revient dans sa formule originale et complète pour fêter ses 40 ans.

En investissant dans les arts et la culture, le gouvernement du Canada soutient les artistes et leur production. Il assure ainsi le développement d'un secteur culturel fort et diversifié qui profite à toute la population canadienne. C'est dans cette optique que le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada accordait un appui de 800 000 dollars au Festival Juste pour rire.

Cette somme, octroyée par l'entremise du Fonds du Canada pour la présentation des arts de Patrimoine canadien, permettra de soutenir la programmation artistique de Juste pour rire. Ce 40e festival offrira au public une programmation bilingue d'envergure, en salles (payante) et à l'extérieur (gratuite). Les activités se dérouleront à la Place des festivals et dans plusieurs autres salles du Quartier des spectacles.

Citations

« Joyeux anniversaire au Festival Juste pour rire! Merci de nous faire rire, chaque été. Nous en avons bien besoin après les deux dernières années que nous venons de vivre. Ce festival rassembleur nous propose des galas, des numéros de stand-up et des performances de rue divertissantes pour le plaisir de tout le monde. Le gouvernement du Canada est heureux de contribuer à une programmation aussi riche. Merci de votre énergie constante, merci aux artistes et artisans, et bon festival! »

- le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez

« Je répète souvent à mes équipes que la récompense numéro 1 de notre travail, ce sont les rires du public. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de les entendre par centaines quand je me promène sur le site durant le festival. Et avec le retour à la normale et une programmation plus étoffée cette année, je sens que je serai encore plus heureux et vous aussi! »

- Patrick Rozon, vice-président aux contenus francophones, Groupe Juste pour rire

Les faits en bref

Le Festival Juste pour rire/Just For Laughs de Montréal, qui aura lieu cette année du 13 au 31 juillet, accueille plus de 1,5 million de spectateurs chaque été.

Les tentacules du festival s'étendent cette année, du Quartier des spectacles à l'Esplanade PVM de la Place Ville Marie, jusqu'à la rue Saint-Denis. Lutte, duel de comiques, jeu-questionnaire ludique, hommage aux professeurs du Québec, soirée Juste pour ados, vedettes internationales et plus encore sont prévus au programme.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts offre une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Le Fonds appuie également les organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques.

