/R A P P E L -- Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le jeudi 21 juillet 2022/

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales. Municipalité régionale d'Halifax (Nouvelle-Écosse) 10 h 00 Le premier ministre fera une annonce sur l'énergie propre et tiendra un point de presse. Le ministre de l'Immigration,...

