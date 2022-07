Le spray nasal VIRALEZEtm protège contre le variant Omicron, hautement infectieux, dans un modèle de provocation virale avant et après exposition





MELBOURNE, Australie, 21 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Le spray nasal VIRALEZEtm à large spectre de Starpharma s'est montré efficace contre l'infection par le variant Omicron du SRAS-CoV-2, hautement transmissible, dans le cadre d'un rigoureux modèle de provocation virale.

VIRALEZEtm est un spray nasal barrière à large spectre, développé par la société de biotechnologie Starpharma, basée à Melbourne. Il est destiné à être appliqué dans les fosses nasales pour aider à réduire l'exposition aux virus. VIRALEZEtm est enregistré dans plus de 30 pays, notamment en Europe et au Royaume-Uni où il est commercialisé par LloydsPharmacy.

Les modèles de provocation sont souvent utilisés lors des épidémies de maladies virales pour évaluer la capacité d'un produit à traiter ou à prévenir une infection.

Dans cette étude menée par Scripps Research aux États-Unis, 100 % des animaux traités avec VIRALEZEtm avant et après une exposition au virus Omicron n'avaient plus aucun virus détectable dans les poumons, la trachée ou les fosses nasales, jusqu'à quatre jours après l'exposition.

VIRALEZEtm est également très efficace même en n'étant utilisé qu'après l'exposition au virus ; au septième jour, les animaux traités avec VIRALEZEtm uniquement après l'exposition au virus présentaient une réduction supérieure à 99,999 % de la charge virale dans les poumons et la trachée, par rapport aux animaux traités avec une solution saline. Ce résultat est important car il suggère que même lorsque VIRALEZEtm est utilisé après l'exposition au virus (par exemple, si vous oubliez d'appliquer le spray avant une exposition dans une situation à haut risque), il a le potentiel de fournir un avantage significatif.

Les résultats impressionnants de VIRALEZEtm contrastaient avec ceux obtenus sur des animaux traités par solution saline, où 100 % d'entre eux présentaient des niveaux élevés de virus détectés dans les poumons, la trachée et les fosses nasales dès le deuxième jour suivant l'exposition.

Le Dr Jackie Fairley, PDG de Starpharma, a déclaré :

« Les pays du monde entier voient leurs systèmes de santé mis à rude épreuve par les épidémies du variant Omicron. VIRALEZEtm représente un outil supplémentaire à utiliser parallèlement aux vaccinations en ces temps difficiles. »

Ces nouvelles données apportent une validation in vivo approfondie de la grande efficacité de VIRALEZEtm pour piéger et bloquer le virus dans la cavité nasale. Elles suggèrent que VIRALEZEtm pourrait être utilisé pour aider à se protéger contre l'infection par les virus respiratoires, y compris les multiples variants du SRAS-CoV-2, et potentiellement en tant que prophylaxie post-exposition destinée à réduire la gravité de la maladie respiratoire virale.

VIRALEZEtm a également un rôle potentiel dans la préparation aux futures pandémies, étant donné qu'il a été démontré que le SPL7013 contenu dans VIRALEZEtm bloque très efficacement un large spectre de virus respiratoires dont les virus responsables de pandémies, comme les multiples variants du SRAS-CoV-2, du SRAS-CoV, du MERS-CoV ,des grippes A et B et du virus respiratoire syncytial (VRS) in vitro.

