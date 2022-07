L'optimisme à l'égard de la croissance de l'industrie de la construction demeure élevé, mais le succès de la transformation numérique repose sur une mise en oeuvre centrée sur l'humain, selon les perspectives





Quatre-vingt-seize pour cent des professionnels des projets d'immobilisations et de la construction sont optimistes quant à l'avenir de leur organisation. La technologie numérique est le principal moteur de croissance, mais la gestion du changement doit être améliorée pour assurer une transformation réussie.

SCOTTSDALE, Arizona, 21 juillet 2022 /PRNewswire/ -- InEight Inc., un leader mondial des logiciels de gestion de projets de construction, lance aujourd'hui son deuxième rapport annuel sur les perspectives des projets d'immobilisations mondiaux . Les perspectives s'appuient sur des études menées auprès de 300 des plus grands propriétaires de projets d'immobilisations et entrepreneurs professionnels de la construction en Amérique, en Europe et dans la région de l'Asie-Pacifique.

L'étude révèle que 96 % des répondants sont très ou assez optimistes quant aux perspectives de croissance de leur organisation pour l'année à venir, comparativement à 92 % en 2021. Les technologies numériques (57 %) et la collecte, l'analyse et la compréhension des données (53 %) offrent les meilleures possibilités de croissance. Toutefois, la quasi-totalité des répondants (93 %) ont déclaré que leur expérience de la gestion du changement pouvait être améliorée, ce qui indique la nécessité d'une approche plus sophistiquée et centrée sur l'humain de la mise en oeuvre de la technologie.

Les répondants ont indiqué que la mise en oeuvre inégale ou sporadique (58 %), les problèmes d'intégration des processus et des données (54 %), la mauvaise communication (51 %) et les limites techniques et des systèmes (51 %) étaient les principales frustrations causées par la mise en oeuvre de la technologie.

Des tendances semblables ont également été relevées lorsqu'on leur a demandé quels étaient les obstacles à un plus grand investissement dans la technologie, les répondants ayant identifié comme problèmes clés le défi de l'intégration avec les systèmes existants et le manque de talents techniquement qualifiés pour faciliter le processus.

Commentant les perspectives, Jake Macholtz, PDG d'InEight, a déclaré : « Tous ceux à qui nous parlons évoquent des possibilités de croissance pour les propriétaires et les entrepreneurs. L'optimisme, la résilience et la confiance du secteur sont presque tangibles, tant ils sont forts. C'est particulièrement encourageant étant donné le contexte économique dans lequel évoluent les organisations et les défis de mise en oeuvre associés à la transformation numérique. Il semble que la perspective de tirer parti des technologies numériques pour bâtir un monde meilleur entretienne le moral des troupes. »

Une transformation centrée sur l'humain

Les perspectives ont révélé que les répondants considèrent que la technologie numérique est généralement utile dans leurs rôles quotidiens. Le plus avantageux : obtenir des informations détaillées et globales sur les projets et les événements (51 %), hiérarchiser les tâches/gérer le flux de travail des projets (50 %) et donner l'assurance que les politiques en matière d'environnement, de santé et de sécurité (HSE) sont respectées (54 %).

Cependant, soulignant la nécessité d'une approche centrée sur l'humain, 94 % des répondants ont déclaré avoir des préoccupations précises au sujet de l'avenir de la transformation numérique. La réduction de la communication en personne (45 %), l'expérience professionnelle et l'intuition humaine remplacées par la technologie (43 %), l'atteinte à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée (41 %) ou le remplacement des emplois par l'automatisation (39 %) sont autant de sujets qui ont retenu l'attention des répondants.

Lorsqu'on leur a demandé quels avantages ils espéraient que la transformation numérique pourrait offrir à l'avenir, les répondants ont répondu qu'il y aurait plus d'automatisation (49 %), plus de contrôle (48 %), plus de renseignements stratégiques (47 %) et une meilleure communication (49 %).

« Les répondants connaissent bien les avantages des technologies numériques et sont impatients de concrétiser cette nouvelle vision de l'avenir, mais à l'heure actuelle, le secteur n'est pas à la hauteur quand il s'agit de gérer le changement organisationnel, ce qui rend la transformation numérique inutilement ardue », a expliqué Macholtz.

Un environnement opérationnel précaire

Face aux pénuries de la chaîne d'approvisionnement, aux pressions inflationnistes, aux défis énergétiques et à la guerre en Ukraine, les propriétaires de projets d'immobilisations et les entrepreneurs sont résolument positifs quant à l'orientation du secteur. Les répondants ont notamment signalé une augmentation importante des dépenses de construction et d'immobilisations (de 68 % l'an dernier à 76 % en 2022), tandis que la résilience demeure élevée, 91 % des répondants estimant que leur organisation est très ou assez résiliente.

Toutefois, contrairement aux perspectives de l'an dernier, la réalisation des projets dans le respect des délais et du budget a chuté de façon spectaculaire. Conformément au calendrier établi par les entrepreneurs, le taux d'achèvement a diminué de 16 % sur un an, passant de 51 % à 35 %, tandis que le taux d'achèvement en deçà du budget approuvé est également passé de 51 % à 38 %. Les propriétaires n'ont pas encore eu le même impact, puisqu'ils ont déclaré 43 % des projets achevés à temps et 45 % en respectant le budget.

Soulignant la précarité de l'environnement opérationnel mondial, les répondants ont souligné que le risque non géré ou imprévu était le facteur le plus influent sur la réalisation d'un projet dans le respect des délais et du budget.

Pour accéder au rapport complet, rendez-vous sur ineight.com/annual-global-capital-projects-report

À propos des perspectives de projets d'immobilisations mondiaux d'InEight Ce rapport est fondé sur un sondage mené en mars 2022 auprès de 300 professionnels des projets d'immobilisations des grandes entreprises et de la construction au moyen d'un sondage en ligne.

Le sondage comprenait 26 questions conçues pour évaluer la confiance générale et les niveaux d'optimisme dans l'ensemble du secteur, et évaluer les antécédents, les plans et les attitudes à l'égard de la transformation numérique.

Sur les 300 répondants, 100 participants ont été choisis dans chacune de nos régions cibles, à savoir l'Amérique, l'Europe et l'Asie-Pacifique, en accordant à chacune une pondération égale dans le rapport. Globalement, 67 % des répondants sont propriétaires de projets et 33 % sont des entrepreneurs.

Tous les répondants travaillent dans le secteur de la construction. Toutefois, afin d'obtenir une image fidèle du secteur de la construction dans le monde, nous avons inclus ceux qui travaillent dans le secteur de la construction au sein d'industries plus vastes, notamment :

Fabrication Services informatiques Construction Mines Transports Télécommunications Pétrole, gaz et services publics Services de santé Administration locale Administration centrale ou organisme public non ministériel Produits chimiques et pharmaceutiques Produits et technologies de santé

Le sondage a été conçu et réalisé en collaboration avec un partenaire spécialisé dans les études de marché sur les technologies d'entreprise à l'échelle mondiale. Les résultats ont ensuite été analysés et soumis aux experts d'InEight pour qu'ils les commentent sur la base de leurs expériences et de leurs points de vue sur le secteur.

Dans la mesure du possible, les résultats ont été comparés à ceux de notre sondage précédent de 2021. Cependant, cela n'a pas été possible dans tous les cas en raison des nouvelles questions et des modifications de formulation dans l'édition de cette année.

À propos d'InEight

InEight fournit des logiciels de gestion de projet testés sur le terrain pour les mandataires, les entrepreneurs, les ingénieurs et les architectes qui construisent le monde qui nous entoure. Plus de 575 000 utilisateurs et plus de 850 clients dans le monde font confiance à InEight pour obtenir des informations en temps réel qui les aident à gérer les risques ainsi qu'à respecter les délais des projets et les limites du budget tout au long du cycle de vie.

De la planification à la conception, du devis à la programmation, et de l'exécution sur le terrain au chiffre d'affaires, InEight a mené des projets à hauteur de plus de mille milliards de dollars à l'échelle mondiale dans le domaine des infrastructures, du secteur public, de l'énergie et de l'électricité, du pétrole, du gaz et des produits chimiques, de l'exploitation minière et commerciale. Pour en savoir plus, suivez InEight sur LinkedIn ou consultez le site internet InEight.com .

