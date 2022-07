/ R E P R I S E -- Avis aux média - Cérémonie de citoyenneté avec le ROUGE et NOIR d'Ottawa/





OTTAWA, ON, le 20 juill. 2022 /CNW/ - Greg Fergus, secrétaire parlementaire du premier ministre et député de Hull--Aylmer, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et la juge de la citoyenneté Rania Sfeir, accueillera 25 des nouveaux citoyens du Canada lors d'une cérémonie spéciale de citoyenneté organisée par le ROUGE et NOIR d'Ottawa.

La cérémonie commencera avant le match. À la mi-temps, candidats et fonctionnaires se rejoindront au centre du terrain, et les candidats prêteront le serment de citoyenneté, chanteront l'hymne national et deviendront citoyens canadiens.

Invités spéciaux :

Corrina Clement , registraire de la citoyenneté canadienne

, registraire de la citoyenneté canadienne Mark Goudie , président et chef de la direction d'Ottawa Sports and Entertainment Group

, président et chef de la direction d'Ottawa Sports and Entertainment Group Carl Nicholson , directeur général du Catholic Centre for Immigrants

, directeur général du Catholic Centre for Immigrants Marlayah McLeod, chanteuse de l'hymne

Date : jeudi 21 juillet 2022 Heure de début de la cérémonie : 17 h 15 HE Serment et hymne national : mi-temps



Emplacement : Aréna intérieure et centre du terrain

Place TD

1015, rue Bank

Ottawa (Ontario)

K1S 3W7

Remarques pour les médias :

Les médias qui souhaitent couvrir la cérémonie sont priés de s'inscrire à l'avance auprès d'IRCC. Vos coordonnées seront partagées avec le ROUGE et NOIR d' Ottawa , qui vous communiquera les instructions pour couvrir la cérémonie.

, qui vous communiquera les instructions pour couvrir la cérémonie. Les médias présents en personne sont priés de porter un masque médical ou en tissu.

