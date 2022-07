Yunmai vient de lancer une campagne communautaire #YunmaiAthletes





La marque leader d'équipements de bien-être Yunmai présente la campagne communautaire #YunmaiAthletes. Yunmai est au service des joueurs professionnels de différents sports en les soutenant avec des solutions de récupération musculaire professionnelles, efficaces et portables.

En avril 2021, Yunmai a annoncé son premier ambassadeur de marque mondial, Ansu Fati, le "nouveau numéro 10" du FC Barcelone, qui a hérité du numéro de Lionel Messi, pour sa ligne de pistolets de massage. "Rejoignez les athlètes de Yunmai, entrez dans une nouvelle dimension, et atteignez le sommet de vos performances athlétiques", a déclaré Ansu Fati. À l'âge de 17 ans, Fati avait déjà établi des records du monde d'athlétisme qui faisaient de lui le choix évident pour représenter Yunmai sur une scène mondiale.

Les produits de Yunmai sont conçus pour permettre aux amateurs de sport, et en particulier aux athlètes professionnels, de contrôler pleinement leur forme et leur bien-être. Pour de nombreux athlètes, les pistolets de massage Yunmai font partie de leur routine d'entraînement quotidienne afin d'améliorer leurs performances lors des compétitions. Outre Ansu Fati, le numéro un mondial du badminton Viktor Axelsen, qui a remporté deux médailles olympiques, privilégie son pistolet de massage Yunmai Pro Basic : "Pour que mes séances d'entraînement demeurent stimulantes, il est essentiel d'avoir à ma disposition les gadgets de relaxation Yunmai."

La triple médaillée d'or olympique Kaillie Humphries approuve également le puissant pistolet de massage Yunmai Slim Chic : " Que ce soit pour m'échauffer avant de soulever des poids ou pour me rafraîchir après une compétition, le pistolet de massage Yunmai m'aide à récupérer plus rapidement. " L'entraînement acharné de Humphries et ses moments de victoire sur le terrain sont rendus possibles par les appareils de thérapie par percussion de haute qualité de Yunmai pour améliorer son activation avant l'entraînement et sa récupération musculaire après l'entraînement.

Yunmai a pour vocation d'aider les utilisateurs à "simplifier leur entraînement" et à débloquer la meilleure version d'eux-mêmes grâce à des échauffements rapides, une récupération instantanée et un suivi précis des données. "J'aime la façon dont Yunmai me permet de maîtriser la récupération d'une manière simple et efficace", explique Joey Haywood, la légende du streetball au Canada.

Yunmai est spécialisée dans les pistolets de massage, les balances intelligentes et les cordes à sauter intelligentes, qui sont vendus aujourd'hui dans plus de 115 pays. Les produits récompensés de Yunmai ont fait l'objet d'articles dans un large éventail de médias mondiaux réputés, dont CNN, Forbes, Rolling Stone et le Wall Street Journal.

À propos de Yunmai

La marque de sport et de fitness Yunmai utilise la technologie et l'innovation pour améliorer les séances d'entraînement depuis 2014. Yunmai a été le pionnier de la fabrication de balances intelligentes et continue d'innover sur le marché de la santé intelligente.

Communiqué envoyé le 21 juillet 2022 à 05:55 et diffusé par :